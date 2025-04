Lidl are la raft în toate magazinele de joi, 3 aprilie, patru produse pentru bucătărie pe care românii se bat să le cumpere. Au prețuri excelente, se vor vinde repede

D joi, 3 aprilie 2025, Lidl are la raft patru produse pentru bucătărie pe care mulți români le caută. Au prețuri foarte bune, așa că se vor vinde imediat.

Săptămâna aceasta, unele dintre cele mai căutate produse. Indiferent că este vorba despre alimente, electrocasnice sau accesorii de bucătărie, mulți români și le doresc.

Mai multe produse pentru bucătărie se pot găsi pe rafturile de la Lidl în perioada 3 – 6 aprilie. Mașina de făcut paste se numără printre ele și costă doar 64,99 lei. Este o achiziție ideală dacă îți plac pastele făcute acasă și dispune de trei role diferite pentru spaghete, fettuccine și lasagna.

În plus, această mașină are oferă și posibilitatea de reglare a grosimii aluatului în 7 trepte, precum și un cârlig filetat cu pad pentru protecția mobilei, pentru fixare. Este dotată cu piciorușe antialunecare, ceea ce îi oferă stabilitate, și are dimensiunile 21 x 20 x 15,5 cm, astfel că nu ocupă foarte mult loc.

Cratița din fontă, cu capac, de la Masterpro, este un produs aflat la un preț excelent la Lidl. Are o reducere de 52%, iar oala va costa doar 89,99 lei în intervalul 3 – 6 aprilie, în loc de 189,99 lei. Este destul de încăpătoare, având dimensiunile de 26 x 9 cm.

De asemenea, vei mai găsi o altă cratiță din fontă, tot de la Masterpro, de dimensiunile 35 x 15 x 9, care are o reducere considerabilă, de 53%. O vei găsi la raft cu doar 53,99 lei, în loc de 129,00 lei, potrivit .

Nici feliatorul electric nu ar trebui să lipsească din bucătăria ta. Îl poți cumpăra de la Lidl cu doar 149,00 lei și îți va fi de mare ajutor atunci când vrei să tai pâinea felii.

Aparatul este dotat cu comutator de siguranță pentru funcționarea cu impulsuri, dar și cu un cuțit zimțat precis, detașabil. Placa de reglare detașabilă, sania și recipientul pentru resturi sunt și ele incluse. Are dimensiunile 33 x 27 x 20 cm (deschis) / 33 x 9,6 x 20 cm (pliat).

Ce alte produse mai poți găsi la Lidl

până duminică, 6 aprilie, este aparatul de spumat lapte. Produsul costă 99,99 lei și îl poți folosi pentru spumarea laptelui atunci când vrei să faci cappuccino, de exemplu. Aparatul dispune și de funcție de spumare la rece.

La Lidl găsești la raft și espressorul de aragaz de la Silvercrest, în valoare de 49,99 lei. Are o capacitate de 330 ml, astfel că poți face cafea pentru mai multe persoane. Cu ajutorul acestui produs, poți prepara cafeaua în stil italian și te vei bucura de o aromă unică.

Tocătorul din lemn (24,99 lei), piatra de ascuțire 2 în 1 (39,99 lei), setul de caserole (39,99 lei) și dispozitivul pentru spumat laptele (14,99 lei) sunt alte produse utile în bucătărie, pe care le găsești la Lidl.