Lidl bagă în toate magazinele produsele pe care foarte mulți români le caută. Sunt la raft de sâmbătă, 29 martie, și au prețuri excelente, se vor vinde foarte repede

Unul dintre cele mai iubite magazine din România, Lidl, anunță că bagă la reducere produsele pe care foarte mulți români le caută. Ele sunt la raft de sâmbătă, 29 martie 2025. Au prețuri excelente și se vor vinde foarte repede.

Ofertele pe care le are Lidl începând de sâmbătă, 29 martie

Lidl pune la vânzare unele dintre cele mai bune . Acestea sunt dorite de mulți clienți români și se pot achiziționa începând de sâmbătă, 29 martie. Retailerul german transmite că acestea au costuri foarte mici.

Magazinul iubit de cumpărătorii din țara noastră pune pe rafturi produse delicioase. Printre acestea se numără ceafa de porc cu os, feliată. Carnea vine ambalată într-o caserolă din plastic și este proaspătă. Așadar, termenul de valabilitate nu este unul ridicat.

Cei care doresc să pună în coșul de cumpărături acest produs trebuie să scoată din buzunar doar 2,19 lei per suta de grame. De asemenea, oamenii trebuie neapărat să profite de cartofi prăjiți pentru cuptor, care se găsesc la pungă.

Alimentul are o greutate de 1 kg. Cartofii sunt feliați foarte subțiri și sunt numai buni pentru a fi savurați la masa de prânz, alături de persoanele dragi. Lidl anunță prin intermediul că produsul congelat se vinde cu numai 6,99 lei.

Se poate cumpăra de români începând de sâmbătă, 29 martie. Oportunitatea este valabilă doar în acest final de săptămână, ceea ce înseamnă că se găsește în magazine și în cursul zilei de duminică, 30 martie 2025.

Ce alimente mai are Lidl la reducere

Începând de sâmbătă, 29 , Lidl mai are la reducere și alte produse delicioase și savuroase. Retailerul german le propune cumpărătorilor din România șunca din pulpă întreagă de porc, care este feliată și perfectă pentru sandwich-uri.

Acest aliment are o reducere 41% și se vinde cu doar 4,99 lei per suta de grame. În plus, în magazine se mai găsesc pe rafturi și băuturi carbogazoase. Spre exemplu, sticla cu aromă de portocale are un preț de numai 5,29 lei, la care se adaugă 50 de bani garanție. Stocul este limitat.