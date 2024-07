Lidl bagă la ofertă de joi, 4 iunie 2024, cele mai căutate produse pentru români. Se vor vinde ca pâinea caldă. Retailerul are o varietate de produse, gusturi și sortimente pentru toți cei care îi trec pragul în țară sau peste hotare.

Lidl vine cu avantaje și alimente adorate de români începând de joi, 4 iunie 2024. Se vor epuiza rapid de pe rafturile magazinului

Lidl vine cu avantaje și începând de joi, 4 iunie 2024. Se vor epuiza rapid de pe rafturile magazinului. Compania schimbă tema culinară în fiecare săptămână și de această dată o dedică unei activități iubite de mulți.

ADVERTISEMENT

Oamenii preferă să meargă la grătar în sezonul cald sau chiar să îl pregătescă în propria gospodărie, dar pentru asta au nevoie de ingredientele necesare. Și se găsesc din plin chiar în supermarketul de tip discount.

Cei care doresc să încingă grătarele pot achiziționa din magazin scăricică de porc. arată că are un cost de numai 2,49 lei pentru o sută de grame, clienții având la dispoziție două variante: simplă sau marinată și aromată.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cumpărătorii care ajung în Lidl de joi, 4 iulie 2024, pot pune în coș delicioșii cârnăciori pentru grătar sau pentru prăjit. Alimentul are o reducere de 21%, ceea ce înseamnă că prețul este de numai 12,49 lei.

În plus, cei care trec pragul supermarketului zilele acestea găsesc aripi secționate, marinate, la caserolă, la prețul de doar 1,99 lei per suta de grame. Mare atenție însă că acest produs are un stoc limitat și !

ADVERTISEMENT

Cârnații groși de porc, stoc limitat la rândul lor, au un cost de 21,99 lei. Mai mult decât atât, gospodinele pot pune în coșul de cumpărături râșnițe cu diverse condimente, numai bune pentru a fi folosite la carnea de grătar. Acestea au un preț de 5,49 lei.

Produse delicioase pentru grătar, de la Lidl

Printre produsele delicioase perfecte pentru grătar, care se găsesc perioada asta la Lidl se mai numără brânza Camembert. Aceasta are o greutate de 250 de grame și un cost pentru toate buzunarele, de numai 16,99 lei.

ADVERTISEMENT

Începând de joi, 4 iulie 2024, clienții mai pot achiziționa sos chili dulce, 700 ml, cu doar 7,49 lei. De asemenea, castraveții murați nu vor fi lăsați de-o parte într-o astfel de zi, mai ales că au un preț de 5,69 lei.