Lidl bagă la ofertă de sâmbătă, 31 august 2024, produsele pe care toți românii le caută. Retailerul le-a scos la promoție și se vor vinde pe bandă rulantă

Lidl bagă la de sâmbătă, 31 august 2024, produsele pe care toți românii le caută. Retailerul le-a scos la promoție și se vor vinde pe bandă rulantă. Cumpărătorii vor pune în coșuri tot ce au nevoie pentru casă.

Lidl are prețuri mici, sâmbătă, 31 august 2024, la dorite de toți clienții. Se vor epuiza rapid de pe rafturile magazinului care este unul dintre cele mai iubite de cumpărătorii din România. Are întotdeauna produse de calitate la costuri avantajoase.

Așa se face că weekendul aduce oferte imbatabile, care nu trebuie trecute cu vederea de nicio persoană. Cu siguranță, românii se vor înghesui să cumpere afine delicioase și savuroase, produse chiar în țara noastră.

O singură caserolă de 250 de grame are un cost de numai 6,49 de lei, după ce anterior prețul a fost de 8,99 lei, conform . De asemenea, retailerul pune la dispoziția clienților file de somon norvegian, proaspăt, numai bun de gătit la cuptor.

Produsul se va epuiza rapid din magazinul Lidl pentru că are o reducere de 20%. Asta înseamnă că se găsește în vitrina congelatorului cu doar 7,99 lei, un preț extrem de mic care îi va cuceri pe clienții români.

De asemenea, cei care trec pragul supermarketului în acest final de săptămână se bucură de avantaje și la mozzarella pentru pizza, care se bucură de o reducere de 40%. Concret, produsul se vinde cu prețul de 9,49 lei.

În plus, Lidl le propune cumpărătorilor și produse non-alimentare, cum ar fi hârtia igienică. Aceasta este confecționată din 100% celuloză și are 4 straturi. Cele 8 role din pachet au fiecare câte 130 de foi, costul fiind de 9,49 lei.

Lidl și superweekend-ul cu prețuri mici

Lidl se bucură de popularitate în rândul clienților români pentru că are întotdeauna produse de calitate la prețuri mici. Retailerul are întotdeauna oferte la final de săptămână, atunci când are loc superweekend-ul.

Reducerile sunt generoase în perioada 31 august – 1 septembrie 2024 pentru că magazinele au mereu pe stoc alimente solicitate de oameni. Avantajele sunt și mai mari pentru cei care folosesc aplicația atunci când ajung la casa de marcat.