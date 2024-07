Lidl bagă la ofertă luni, 15 iulie 2024, produsele pe care toți românii le caută. Se vor vinde ca pâinea caldă

Lidl bagă la luni, 15 iulie 2024, produsele pe care toți românii le caută. Se vor vinde ca pâinea caldă. Retailerul german are prețuri mici, pentru toate buzunarele și pentru absolut toate gusturile, de la mic la mare.

Lidl are pe rafturi începând de luni, 15 iulie 2024, dorite de toți clienții din România. Se vor epuiza instant pentru că au prețuri accesibile. Reducerile sunt substanțiale și nu vor fi trecute cu vederea de oameni.

Cumpărătorii care trec pragul magazinului în prima zi din săptămână pot achiziționa produse de calitate, la costuri foarte mici. Printre lucrurile care nu vor lipsi din coș, cu siguranță, se numără delicioasa telemea de vacă, marca Pilos.

Produsul lactat, cu o greutate de 200 de grame, are o reducere de 35%, ceea ce înseamnă că se poate cumpăra cu numai 4,49 lei. De asemenea, pieptul de rață, dezosat, are un cost de 6,99 lei per 100 de grame.

În plus, Lidl pune la dispoziția clienților români cârnați subțiri, ideali pentru a fi prăjiți în tigaie sau pe grătar. Aceștia se pot cumpăra cu doar 14,99 lei, în timp ce hamburgerul de vită, bio, are un preț de 17,99 lei.

Totodată, punga de cordon bleu din piept de pui are un cost de 11,99 lei. Salamul țărănesc cu șuncă apare pe rafturile magazinului la un cost de 10,99 lei, iar iaurtul natur, cu o greutate de un kilogram, este 5,29 lei.

Clienții au la dispoziție și specialități de ardei umpluți, numai buni pentru a fi serviți invitaților ca aperitiv. Aceste produse sunt ambalate în recipiente mici, cu o greutate de 150 de grame, prețul fiind de numai 7,99 lei.

Lidl, produse pentru toate buzunarele, luni, 15 iulie 2024

Lidl are mereu produse pentru toate buzunarele și pentru toate gusturile. Așa se face că luni, 15 iulie 2024, clienții vor găsi pe rafturile supermarketului biscuiți cu ovăz și susan la un preț de 3,59 lei. Sosul pentru paste, Combino, este 5,49 lei, după cum arată .

Snaksurile cu brânză, cu diverse arome și forme, au un cost de 7,99 lei. Macroul afumat, fără cap, este disponibil la doar 3,49 lei per 100 de grame, în timp ce salata de carne, Chef Select, la 400 de grame este 6,99 lei.