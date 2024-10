Lidl bagă la ofertă produsul Parkside pe care foarte mulți români îl caută. E la raft de joi, 31 octombrie, are un preț excelent și se va vinde rapid

Lidl bagă la produsul Parkside pe care foarte mulți români îl caută. E la raft de joi, 31 octombrie, are un preț excelent și se va vinde rapid, pentru că este disponibil o perioadă scurtă, până duminică, 3 noiembrie 2024.

Lidl pune la dispoziția clienților din România Parkside dorit de toți. Se găsește în magazine de joi, 31 octombrie, la un cost mic, care nu se va simți în buzunarele cumpărătorilor de pe teritoriul țării noastre.

Retailerul are întotdeauna oferte bune la aceste unelte care se fabrică de un producător cu reputație în domeniu. Acestea sunt realizate de Grizzly Tools, o companie care este localizată în Germania, dar care are mai multe uzine.

Sculele au un preț accesibil, cu toate că brandul reprezintă promisiunea unui anume nivel de calitate și raport preț/calitate. Asocierea cu acest lanț celebru de magazine din țara noastră a adus succes firmei care le produce.

Așa se face că fierăstrăul circular manual se vinde la Lidl, începând de joi, 31 octombrie 2024, la costul de numai 169 de lei, conform . Acesta are o turație la mersul în gol de 5000 min-1, în timp ce unghiul de tăiere este 0–45 de grade.

De asemenea, produsul Parkside are o adâncime de tăiere la 0 grade de 45 mm și o adâncime de tăiere la 45 grade de 29 mm. Mai mult decât atât, unealta care este disponibilă în magazinele din România are o putere de 700 W.

În aceeași notă, scula care este prezentată într-un spot publicitar are o garanție de 3 ani, ceea ce înseamnă că clienții se vor bucura de un avantaj în plus. Unealta de la Lidl are și un încărcător cu un fir de 3 metri lungime.

Parkside, uneltele care se vând la Lidl, disponibile din anul 1995

Parkside, uneltele care se vând la Lidl în momentul de față, sunt disponibile pe piață încă din anul 1995. Acest nume de marcă se aplică la mai multe produse realizate de furnizori care îndeplinesc standardele cerute.

Concret, nu există un loc de producție exclusiv al acestora. Sculele Parkside vin de la producători diferiți și ajung să fie vândute în magazine sub numele aceluiași brand, practica fiind întâlnită în multe supermarketuri.