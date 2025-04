Lidl bagă la raft de joi, 17 aprilie, cinci produse Parkside pe care românii se bat să le cumpere. Au prețuri excelente înainte de Paște și se vor vinde ca pâinea caldă

Unul dintre cele mai cunoscute magazine din România, Lidl, bagă la raft de joi, 17 aprilie, cinci produse . Acestea se numără printre cele pentru care românii se bat să le cumpere. Au prețuri excelente înainte de Paște și se vor vinde ca pâinea caldă, mai ales că stocul este limitat.

Cinci produse Parkside pe care le găsești la Lidl de joi, 17 aprilie

Lidl se află printre cele mai iubite supermarketuri din țara noastră. Retailerul german anunță, prin intermediul , că pune la vânzare cinci unelte Parkside pe care le caută majoritatea clienților.

Produsele sunt la vânzare începând de joi, 17 aprilie, și au costuri pentru toate buzunarele. Cu siguranță, cumpărătorii vor da iama înainte de Paște pentru a le achiziționa, fiind utile pentru diverse treburi în gospodărie sau pentru mașină.

Românii se pot pregăti pentru actualul sezon cu un set de chei inbus. Acesta conține 8 bucăți și este numai bun pentru a fi păstrat în autoturismul personal sau în casă. Prețul este extrem de mic, de numai 29,99 lei. De asemenea, oamenii pot achiziționa compresor sau pompă cu aer.

Aceasta ustensilă de la Parkside are o garanție de 3 ani și este ideală pentru biciclete. Se poate pune în coșul de cumpărături de la Lidl cu numai 99,99 lei. Se găsește pe raft de joi, 17 aprilie, oferta fiind valabilă până sâmbătă, 19 aprilie.

În plus, cei care trec pragul locațiilor din România au la dispoziție un compresor portabil pentru mașină. Produsul dispune de un motor cu 1 cilindru, fără ulei, cu nivel redus de revizie. Acesta este adecvat și pentru umflarea mingilor, saltelelor gonflabile și anvelopelor de bicicletă.

Totodată, se operează foarte facil prin apăsarea unui buton pentru creșterea sau reducerea presiunii aerului. Capacitatea maximă pentru aer este de 18 L / min la 1 bar. Costul acestui Parkside este de 159 de lei.

Ce ustensile Parkside mai are Lidl

Printre ustensilele Parkside pe care Lidl le pune la dispoziția românilor este placa cu role, 2 în 1, pentru atelier. Scaunul de atelier reglabil este realizat pentru lucrările de montaj de sub autoturism. În plus, are o căptușeală pentru cap, șezut și întindere.

Are șase role rotative hexagonale de 5 mm și mai multe chei incluse, cum ar fi cele franceze (două la număr) și o cheie hexagonală. Are un preț de numai 99,99 lei. Mașina unghiulară de polișat este un alt produs Parkside. Acesta nu trebuie ratată de nicio persoană. Costă numai 169 lei.