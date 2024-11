Lidl bagă la raft de luni, 18 noiembrie, trei produse pe care românii se bat să le cumpere. Au prețuri excelente și se vor vinde ca pâinea caldă

Retailerul german Lidl bagă la raft de luni, 18 noiembrie 2024, trei produse pe care românii din toate colțurile țării se bat să le cumpere. Acestea au și se vor vinde ca pâinea caldă, de la primele ore ale dimineții.

Lidl, oferte uriașe la 3 produse de luni, 18 noiembrie 2024

Lidl este unul dintre magazinele adorate de clienții din România datorită faptului că are întodeauna de calitate și oferte uriașe la numeroase alimente, cum ar fi cele de bază. Magazinul ține cu bugetul oamenilor.

Începând de luni, 18 noiembrie 2024, reprezentanții retailerului german promit costuri mici la trei dintre produsele adorate de cumpărători. Oamenii vor da iama în supermarketuri pentru a le achiziționa.

Românii pot pune în coșul de cumpărături fleica de porc care se găsește pe rafturi până la finalul săptămânii. Aceasta se poate achiziționa până duminică, 24 noiembrie 2024, beneficiind de o reducere de 26%.

Asta înseamnă că Lidl o pune la vânzare cu doar 2,19 lei per suta de grame. Această carne extrem de delicată și plină de arome se poate pregăti extrem de ușor, atât la grătar, cât și la cuptor. Rețetele sunt simple și la îndemâna tuturor gospodinelor.

Și acesta nu este singurul produs care are o ofertă avantajoasă. Pulpele inferioare de pui se găsesc în stoc limitat, ceea ce înseamnă că românii se vor înghesui să le cumpere. Caserola XXL are un cost de 1,39 lei per suta de grame.

Acest tip de carne poate fi folosit la numeroase preparate culinare tradiționale, cum ar fi ciorba sau mâncărica de cartofi. În plus, sunt delicioase atunci când sunt gătite la cuptor, după ce au fost lăsate la marinat câteva ore bune.

Ce alt produs are Lidl și se va epuiza instant

Al treilea produs pe care Lidl îl pune la dispoziția clienților români se găsește la conservă. Cu siguranță, acesta se va epuiza rapid pentru că este foarte versatil. Mazărea la conservă are o masă solidă de 280 de grame.

Această legumă delicioasă se vinde începând de luni, 18 noiembrie 2024, la un cost avantajos. de la Lidl arată că are un preț de numai 3,29 de lei. Produsul beneficiază de o reducere de 25%, costul inițial fiind de 4,39 lei.