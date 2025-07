Lidl bagă la raft de sâmbătă, 12 iulie, trei produse pe care românii se bat să le cumpere. Au prețuri excelente și se vor vinde ca pâinea caldă

Retailerul german Lidl vine cu promoții avantajoase. Bagă la raft începând de sâmbătă, 12 iulie, trei pe care românii se bat să le cumpere. Au prețuri excelente și cu siguranță, se vor vinde ca pâinea caldă.

Trei produse vândute de Lidl, sâmbătă, 12 iulie

Lidl, unul dintre cele mai apreciate supermarketuri din România, aduce oferte importante pentru clienți. Pune la vânzare trei alimente dorite de toată lumea și care se vor găsi în toate locațiile din țară de sâmbătă, 12 iulie.

Sunt la promoție și se vor epuiza rapid de pe rafturi. Au costuri accesibile și pentru toate buzunarele. Cumpărătorii vor da iama în magazine pentru a achiziționa crenvurștii polonezi, numai buni pentru a fi puși pe grătar.

Produsul are în compoziția sa 81% carne de porc și o reducere de 40%. Pentru o cantitate de 500 de grame doritorii trebuie să achite o sumă destul de mică. Mai exact, este vorba de numai 11,99 lei, prețul pe kilogram fiind de 23,98 de lei.

De asemenea, sâmbătă, 12 iulie, Lidl pune la dispoziția cumpărătorilor și un mix grill de porc marinat. Potrivit , acesta beneficiază de o reducere de 21% și se vinde cu numai 2,49 de lei per suta de grame.

Ce oferte mai are Lidl sâmbătă, 12 iulie

O altă ofertă de nerefuzat pe care o pune la dispoziția românilor în cursul zilei de sâmbătă, 12 iulie, constă în avocado. Piața acestui magazin din România are întotdeauna fructe și legume proaspete, gata de transformat în salate delicioase sau alte preparate culinare.

Cumpărătorii care trec pragul locațiilor din țara noastră trebuie să știe că această promoție este valabilă doar în weekend. Așa se face că, toți clienții care adoră acest produs trebuie să achite o sumă destul de mică. Un singur avocado se vinde cu doar 2,99 lei, având o reducere de 40%.

Beneficiile consumului de avocado

Avocado este un produs care nu lipsește din oferta de la Lidl. Se găsește întotdeauna la vânzare în acest magazin și nu lipsește din dieta multor oameni. Are beneficii notabile care nu trebuie ignorate de niciun consumator.

Fructul originar din Mexic a ajuns să fie crescut și în Indonezia sau India. Nutriționiștii îl consideră un superaliment pentru că oferă rapid senzația de sațietate celor care vor să slăbească. În plus, are un nivel scăzut de calorii.

Are proprietăți care asigură hidratarea și un efect anti-îmbătrânire. Avocado contribuie la scăderea colesterolului și la fluidizarea sângelui. De asemenea, împiedică formarea cheagurilor de sânge și reglează tensiunea arterială.

În același timp, specialiștii îl recomandă pentru că reduce riscul de infarct prin faptul că menține un sistem cardiovascular sănătos. Mai mult, fructul previne răcelile sau infecțiile, având proprietăți antibacteriene.

Totodată, studiile au demonstrat că are un rol important în prevenirea unor tipuri de cancer. Poate contribui la reglarea tranzitului intestinal datorită faptului că are un conținut bogat de fibre. Avocado are omega 9 care reduce colesterolul.