Lidl bagă la raft trei produse pe care foarte mulți români se bat să le cumpere. Sunt în toate magazinele de sâmbătă, 12 aprilie. Au prețuri excelente, se vor vinde ca pâinea caldă, pentru că nu sunt mereu la ofertă

Retailerul german Lidl anunță că bagă la raft trei produse pe care foarte mulți români se bat să le cumpere. Sunt în toate magazinele din România începând de sâmbătă, 12 aprilie. Au prețuri excelente și cu siguranță, se vor vinde ca pâinea caldă. Nu sunt mereu la .

Cele 3 alimente pe care le vinde Lidl de sâmbătă, 12 aprilie

Lidl este unul dintre magazinele din România care are întotdeauna alimente de cea mai bună calitate, la costuri pentru toate buzunarele. Începând de sâmbătă, 12 aprilie, cei care trec pragul acestor locații au parte de numeroase avantaje.

Cumpărătorii au la dispoziție trei produse care nu sunt mereu la reducere. Acestea se pot achiziționa cu sume foarte mici și se vor epuiza rapid de pe rafturi. Unul dintre cele mai căutate este peștele. Retailerul german pune la dispoziția oamenilor un păstrăv proaspăt eviscerat.

Acesta are un gust deosebit și se pretează pentru numeroase preparate culinare. Are o reducere de 23%, ceea ce înseamnă că se poate cumpăra cu doar 2,99 lei per suta de grame. Oferta este valabilă o perioadă destul de scurtă.

Românii care doresc să consume pește pentru Florii trebuie neapărat să meargă la sâmbătă, 12 aprilie, și duminică, 13 aprilie. Magazinul mai pune pe raft și alte alimente la prețuri promoționale, cum ar fi uleiul de floarea soarelui.

Sticla de 1 litru este fabricată de compania Olidor și are o reducere de 17%. Clienții trebuie să achite pentru uleiul de floarea soarelui numai 5,79 lei. Produsul poate fi folosit pentru diverse prăjeli, dar și pentru realizarea unor deserturi simple.

Ce mai are la ofertă Lidl sâmbătă, 12 aprilie

Lidl îi îndeamnă pe clienții din România să profite de Super Weekend prin intermediul ofertelor sale. Conform , sâmbătă, 12 aprilie, cumpărătorii pot achiziționa un desert numai bun de savurat alături de cei dragi.

Acesta constă într-un tort de ciocolată, cu aromă de vanilie. Blatul este realizat din cacao, în timp ce blatul are în compoziția sa miere. Produsul are o greutate de un kilogram și se găsesc la raft cu doar 26,99 lei.