Lidl introduce un nou serviciu în România. Schimbare uriașă pentru clienții care folosesc aplicația

Un nou serviciu este introdus de Lidl în România, pentru clienții care utilizează aplicația retailerului. Este vorba despre un sistem prin care consumatorii se vor bucura de mai multe oferte.

Lidl, un nou serviciu introdus în România. Clienții care folosesc aplicația vor avea parte de o schimbare

Magazinele Lidl sunt vizitate zilnic de zeci de mii de clienți din România datorită prețurilor avantajoase la diverse produse, dar și a faptului că .

ADVERTISEMENT

Cu ceva timp în urmă, retailerul a lansat aplicația Lidl Plus, pe care clienții o folosesc pentru a beneficia de cupoanele exclusive de reducere la anumite produse, dar și pentru a scana, la cumpărături, cardul digital.

De curând, retailerul german a anunțat lansarea unui nou serviciu în România. Este vorba despre sistemul Puncte Lidl, prin care clienții pot să beneficieze de reducerile din magazine, pe măsură ce fac mai multe cumpărături.

ADVERTISEMENT

De fiecare dată când este scanat , clienții care au aplicația vor acumula puncte recompensă. Pentru 1 leu cheltuit, clienții vor primi un punct în aplicație.

Un lucru avantajos este faptul că punctele acumulate se vor rotunji în favoarea cumpărătorilor. Mai exact, dacă pe bonul tău apare suma de 122,30 lei, vei primi 123 de puncte și nu 122.

ADVERTISEMENT

Ce vei putea face cu punctele

Punctele se vor cumula, în timp, iar clienții vor putea profita de beneficii în plus atunci când fac cumpărături. Pot primi, de exemplu, cupoane cu minimum 90% reducere la o gamă care include peste 250 de produse care fac parte din sortimentul permanent.

ADVERTISEMENT

Odată cu introducerea acestei opțiuni, funcționalitățile anterioare din aplicație vor fi înlocuite, și anume Talonul Răzuibil, Roata cu Surprize și Cupon Plus. Prin acumularea de puncte, clienții vor beneficia de mai multe oferte speciale în aplicația Lidl Plus.

“Scanează cardul Lidl Plus la cumpărături si acumulează Puncte Lidl. Alege din cele 250 de oferte active si transformă-le in cupoane de reducere. Activează cupoanele înainte să vii la cumpărături și scanează aplicația Lidl Plus la casa de marcat, ca să beneficiezi de reduceri!”, este menționat pe retailerului.

În aplicația Lidl Plus, poți accesa opțiunea Puncte Lidl pentru a vedea, oricând îți dorești, câte puncte mai ai. În funcție de punctele care mai sunt disponibile, poți selecta recompensa care te interesează.

Cuponul obținut trebuie activat cu cel puțin 30 de minute înainte de utilizare. Cardul Lidl Plus se scanează la casa de marcat pentru a putea beneficia de reduceri. Aplicația Lidl Plus poate fi descărcată gratuit de pe sau , dar și din , pentru device-urile Huawei.

Retailerul își continuă investițiile la noi în țară și urmează să lanseze patru noi magazine. Acestea vor fi deschise orașele în Galați, Bolintin-Vale, Câmpina și Ploiești.