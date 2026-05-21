Lift prăbușit la Ministerul Transporturilor. Cine sunt cele 7 persoane care erau în ascensor și care e starea lor. Un lider de sindicat lansează acuzații grave

Un lift de la Ministerul Transporturilor s-a prăbușit, cu 7 oameni înăuntru, unele dintre persoanele rănite având fracturi serioase la picioare. FANATIK a aflat când a fost făcută ultima revizie, iar un sindicalist de la CFR, societate care aparține de minister, lansează acuzații grave, și anume că reviziile s-ar fi făcut de mântuială, iar cu acel lift existau probleme de mai multă vreme.

Lift prăbușit la Ministerul Transporturilor. În ce stare sunt cele 7 persoane care se aflau în ascensor

Incidentul a avut loc la poarta A, iar ultima revizie, potrivit informațiilor obținute de FANATIK, a fost făcută chiar ieri. Nefericitul eveniment s-a produs în cursul dimineții de joi, 21 mai 2026, la ora 10. La fața locului au ajuns mai mulți polițiști, dar și echipaje din cadrul ISU-BIF, care au evacuat în siguranță persoanele din lift și au oferit îngrijiri medicale. Câțiva dintre cei care se aflau în respectivul ascensor au fost transportați la spital.

Este vorba, potrivit ISU, despre 7 persoane dintre care 2 bărbați și 5 femei. Cei cinci oameni care au avut nevoie de îngrijiri medicale sunt un bărbat de 38 de ani (dus la Spitalul Militar Central cu fractură la piciorul drept), o femeie de 42 de ani (transportată la Spitalul Universitar) tot cu fractură la piciorul drept, o altă doamnă de 46 de ani (dusă la Militar), de asemenea, cu fractură la piciorul drept. Celelalte femei rănite au 53 și 33 de ani, acestea semnalând dureri în zona picioarelor.

Liftul a căzut, în frânare, de la etajul 7. Angajați ai Metrorex și CNAIR, printre răniți

FANATIK a aflat că liftul ar fi fost în coborâre, în frânare, de la etajul 7, căzând brusc, ulterior, de la mezanin la parter. Purtătoarea de cuvânt a ne-a dezvăluit cine erau angajații care au fost răniți, cei care se aflau în liftul groazei. Printre aceștia se numărau persoane care lucrează la Metrorex și CNAIR. În lift erau și niște reprezentanți de la o bancă.

„Suntem toți amestecați, toată lumea folosește lifturile, pe toate părțile. Am fost și eu îngrijorată să aflu dacă erau colegi din companie. Erau de la Metrorex, de la CNAIR, de la o bancă de unde au venit niște reprezentanți să semneze nu știu ce contract. Doamne ajută că n-a murit nimeni!”, a declarat purtătoarea de cuvânt de la , Ada Meseșan, pentru FANATIK.

Lider de sindicat, acuzații grave

Liderul de sindicat al CFR Călători a reacționat, de asemenea, pentru FANATIK, punând la îndoială lucrările de mentenanță care s-au făcut la respectivul ascensor. „Problema e că s-a făcut revizia chiar recent, numai că și reviziile, din cauza austerității, a tăierilor permanente, probabil că nu se fac cum trebuie. Dacă după o revizie a căzut liftul, înseamnă că e o problemă mare.

Întrebarea e dacă s-a făcut revizia care trebuia să fie făcută. Colegii mi-au spus că au mai fost probleme cu acel lift. O fi deficit bugetar, austeritate, dar nu trebuie să tai de unde e vorba de siguranța cetățenilor, că e vorba de angajați ai ministerului sau ce sunt ei. Foarte bine, să se taie tot, chiar și de la mentenanță. Probabil că ăsta e un semnal de alarmă pentru ce va urma. În liftul respectiv erau, din ce știu, angajați ai ministerului, unul de la Metrorex, din mai multe sectoare, căci de transporturi aparțin și cei de la CFR SA sau CFR Marfă, sunt de peste tot”, ne-a spus Rodrigo Maxim, președinte al Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România.