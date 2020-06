Liga 1 după pandemie! “Costobocul” Viorel Moldovan își cheamă jucătorii la luptă: “Va fi nevoie de toată lumea! Jucăm din trei în trei zile!”. Exclusiv

După 3 luni de pauză, așteptarea a luat sfârșit. Casa Pariurilor Liga 1 revine din data de 12 iunie. Până la debutul campionatului, FANATIK vă oferă o serie de interviuri “Liga 1 după pandemie” cu antrenorii și oficialii tuturor echipelor din campionatul intern. Perioada de pauză forțată a fost una plină de provocări pentru cluburi, care acum trebuie să se organizeze cât mai bine pentru un “sprint final”. Publicația noastră a vorbit cu actorii implicați și vă prezintă modul în care au gestionat criza, ce temeri au înainte de începutul campionatului și cum cred că va arăta fotbalul post-pandemie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Liga 1 după pandemie! “Costobocul” Viorel Moldovan își cheamă jucătorii la luptă

Episodul trei din seria de interviuri “Liga 1 după pandemie” îl are în prim plan pe Viorel Moldovan. Antrenorul Chindiei Târgoviște este mulțumit de modul în care jucătorii săi s-au prezentat după pandemie și crede că cea mai mare provocare în acest final de sezon vor fi meciurile din trei în trei zile. De asta, Moldovan spune că are nevoie de toată lumea pentru a putea duce sezonul la bun sfârșit.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Chindia Târgoviște este pe locul 13 în clasament având 14 puncte. Este la doar un punct de locurile care asigură menținerea în prima ligă. Sub conducerea lui Viorel Moldovan, Chindia a revenit pe prima scenă în 2019 după o pauză de 21 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Încă nu avem reperele pe suprafața de joc, automatisme. Dar, una peste alta, ce am lucrat până acum este pozitiv”

Sunteți mulțumiți de nivelul la care a ajuns echipa?

– Băieții s-au antrenat bine în perioada de pandemie și am făcut și o evaluare din punct de vedere fizic. Au fost ok, și-au urmat programul pe care l-am dat în izolare. Sunt plăcut surprins de modul în care s-au prezentat. Rămâne de văzut unde vom fi la debutul campionatului. Antrenamentele au fost făcute pe grupe. Încă nu avem reperele pe suprafața de joc, automatisme. Dar, una peste alta, ce am lucrat până acum este pozitiv. Accentul a fost pus pe pregătirea fizică. Datorită faptului că au venit bine din acest punct de vedere m-a ajutat și pe mine și s-au ajutat și pe ei. Am ars o etapă, care presupunea readaptarea la efort.

ADVERTISEMENT

Din punct de vedere mental ați remarcat vreo problemă la jucători?

– Din acest punct de vedere suntem foarte ok. Starea de spirit este foarte bună. Este de datoria mea să îi aduc din acest punct de vedere la o starea cât mai bună. Suntem bine, băieții sunt dornici să încheie sezonul. Nu am absolut nimic de comentat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Ne-am organizat mai bine ca niciodată. A fost un test și pentru noi”

V-ar fi avantajat să se joace mai devreme?

– După două luni de zile am avut nevoie de o lună de pregătire, poate chiar 6 săptămâni dacă am fi putut avea mai multe meciuri amicale. Până la urmă, meciurile îți dau ritmul, au toate ingredientele. Meciurile ne duc la un nivel ridicat. Dar, din păcate, nu știu dacă vom reuși să avem mai mult de un meci amical, ceea ce este foarte puțin. Asta este situația, toți sunt în aceeași oală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vă e greu să vă adaptați noilor reguli?

– Nu mi-a fost greu. A fost o chestie interesantă. Am reușit, împreună cu staff-ul, să ne adaptăm și chiar au fost antrenamente reușite. Pe grupe, pe compartimente s-a lucrat destul de bine și am gestionat bine. Ne-am organizat mai bine ca niciodată. A fost un test și pentru noi. Lucrurile au decurs normal.

ADVERTISEMENT

“Le-am spus-o și băieților. Voi avea nevoie de fiecare dintre ei”

O provocare va fi și să jucați atât de multe meciuri într-o perioadă foarte scurtă, nu?

– Nu va fi ușor. Începutul va fi foarte dificil pentru că ritmul de joc îl vom avea după câteva meciuri. Într-adevăr, va fi foarte comprimat finalul acestui sezon și vom avea nevoie de toată echipa. Le-am spus-o și băieților. Vom avea nevoie de fiecare dintre ei. De asta am și gestionat așa pregătirea. Scopul principal este să aducem jucătorii din punct de vedere fizic fără probleme la începutul sezonului. Două luni de zile este foarte mult și pot apărea probleme medicale. Va fi nevoie de toată lumea și fiecare va avea posibilitatea să joace. Voi încerca să rulez cât mai mulți, deci fiecare are importanța lui.

ADVERTISEMENT

47 de ani are Viorel Moldovan

25 de goluri a marcat Moldovan pentru echipa națională

Citește și:

Rămâi pe FANATIK pentru următoarele interviuri din seria “Liga 1 după pandemie” în care antrenorii și oficialii cluburilor din campionatul intern vorbesc despre provocările și temerile pe care le aduce restartul competiției după o pauză de 3 luni