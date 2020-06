Liga 1 după pandemie! Ilie Poenaru, interviu despre pregătirea în perioada COVID-19: “Cum să le convină jucătorilor să mânânce din caserolă, după trei teste negative?” Exclusiv

După 3 luni de pauză, așteptarea a luat sfârșit. Casa Pariurilor Liga 1 revine din data de 12 iunie. Până la debutul campionatului, FANATIK vă oferă o serie de interviuri “Liga 1 după pandemie” cu antrenorii și oficialii tuturor echipelor din campionatul intern. Perioada de pauză forțată a fost una plină de provocări pentru cluburi, care acum trebuie să se organizeze cât mai bine pentru un “sprint final”. Publicația noastră a vorbit cu actorii implicați și vă prezintă modul în care au gestionat criza, ce temeri au înainte de începutul campionatului și cum cred că va arăta fotbalul post-pandemie.

Liga 1 după pandemie! Ilie Poenaru, interviu despre pregătirea în perioada COVID-19

Al doilea episod este despre Academica Clinceni. Ilie Poenaru speră ca echipa lui să evite retrogradarea la primul ei sezon pe prima scenă. Antrenorul Academicii a acordat un interviu pentru FANATIK în care a spus că jucătorii lui au avut de suferit din punct de vedere mental în momentul în care au aflat că trebuie să stea două săptămâni în catonament și trebuie să mănânce din caserolă.

Ilie Poenaru spune că în pandemie a stat cu familia, revanșându-se pentru anul trecut când a avut programat un meci a doua zi după nuntă.

Cum i-ați găsit pe jucători după această perioadă de pauză?

– După această perioadă de pauză, la nivel fizic au venit așa cum ne-am dorit. Mă bucur că au respectat cu strictețe antrenamentele online pe care le-am conceput și suntem mulțumiți de felul în care au venit.

“Cum să le convină jucătorilor să mânânce din caserolă, după trei teste negative?”

Mental sunt ok? Psihologii spun că la unii jucători s-ar putea să fie probleme?

Înclin să le dau dreptate psihologilor, dar i-am văzut pe jucători că au venit cu poftă de fotbal. Însă, imediat după ce ne-a fost impus acel cantonament, mental au cazut puțin din cauza regulilor impuse. Dar le-am spus că nu avem ce să facem.

Un club ca și Academica poate respecta regulile? 3-4 jucători care să se antreneze pe un teren plus celelalte…

– Le-am respectat întocmai. Ne-am adaptat întocmai, cu 4 jucători pe un teren, cu mâncatul în cameră, cu cazarea. Le-am respectat întocmai. Într-adevăr, nu le-a convenit să mănânce în cameră din caserolă. Vii după două luni de zile în care ai stat acasă, apoi încă două săptămâni de pauză în care ai făcut trei teste, toate au ieșit negative și îți dai seama că nu prea le-a convenit. Am văzut ce s-a întâmplat în viața de zi cu zi a oamenilor. Îi înțeleg pe cei care au pus aceste reguli și au vrut să nu pățească nimeni nimic. Dar, cum să le convină jucătorilor să mânânce din caserolă, după trei teste negative?

“A fost pentru prima dată în viața mea când stau atât de mult cu ei și ne-a prins bine”

Putea începe mai devreme campionatul?

– Nu, nu se putea. În situația asta nu se putea. Mai avem ceva mai mult de o săptămână și nu prea putem programa meciuri amicale. Nu știu ce amicale vom juca până când va începe campionatul, cum le vom putea programa. Se vorbește că se dă drumul, dar deocamdată nimic 100%. Cred că ar fi fost ideal să începem pe 20-21 iunie. Puteai să mai joci 2-3 meciuri și era destul de bine. Așa, s-a comprimat totul, cu echipele de Liga 2 este greu să joci pentru că trebuie să fie testări la toate echipele și este dificil. Trebuie să căutăm să jucăm meciuri cu cele din Liga 1. Nu prea merge să joc meci amical cu FC Voluntari, că în prima etapă jucăm cu ei. Ar trebui să jucăm play-off cu play-out și e complicat. În acest context, vom avea maximum două meciuri în picioare la start. Suntem toți în aceeași situație. Sperăm că prin ceea ce vom putea să lucrăm în această perioadă, pentru că nu ne vom atinge toate obiectivele, să evităm problemele de lot, accidentările.

Cum au trecut cele două luni de izolare pentru dumneavoastră?

– Destul de greu. Nu am mai avut în viața mea două luni de vacanță și au trecut greu. Singurul lucru pozitiv care a făcut trecerea mai plăcută a fost familia. A fost pentru prima dată în viața mea când stau atât de mult cu ei și ne-a prins bine.

“Aceste lucruri ale vieții nu ai cum să le eviți. Sunt puse cu un an înainte. Suntem oameni, suntem puși în situația unor fapte…”

Am vorbit înainte de nunta dumneavoastră. Sâmbătă ați avut nuntă și duminică ați fost la meciul cu Viitorul anul trecut. Acum a venit și rândul să stați mai mult cu familia…

– Da, țin minte interviul pe care l-am făcut atunci. Dacă nu ieșeam bine la meciul ăla… (râde)

Ați fost aproape să câștigați, dar s-a terminat 0-0…

– Poate unii n-au văzut-o ca pe un lucru ok. Aceste lucruri ale vieții nu ai cum să le eviți. Sunt puse cu un an înainte. Suntem oameni, suntem puși în situația unor fapte… E bine că a ieșit bine atunci.

Cum va fi nivelul de joc din Liga 1 la reluarea campionatului?

– Este o întrebare bună. Nu am reușit să ne atingem toate obiectivele și principiile, am trecut prin toate, dar nu am repetat atât de mult precum ne-am fi dorit și am insistat pe unele lucruri pe care le-am dorit. Sper să arătăm destul de bine, însă va fi dificil. Aștept să fac un meci amical ca să pot să îmi fac o părere. Acum suntem destul de bine, dar amicalele sunt edificatoare pentru noi. Dacă am fi jucat două meciuri amicale, v-aș fi spus nivelul la care suntem, dar așa, e dificil.

2019 este anul în care Academica a promovat în Casa Pariurilor Liga 1

43 de ani are Ilie Poenaru

Rămâi pe FANATIK pentru următoarele interviuri din seria “Liga 1 după pandemie” în care antrenorii și oficialii cluburilor din campionatul intern vorbesc despre provocările și temerile pe care le aduce restartul competiției după o pauză de 3 luni