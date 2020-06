Liga 1 după pandemie! Vasile Miriuță speră ca venirea Anamariei Prodan să aducă liniștea la Hermannstadt: “Avem nevoie! Trebuie să salvăm echipa”. Exclusiv

După 3 luni de pauză, așteptarea a luat sfârșit. Casa Pariurilor Liga 1 revine din data de 12 iunie. Până la debutul campionatului, FANATIK vă oferă o serie de interviuri “Liga 1 după pandemie” cu antrenorii și oficialii tuturor echipelor din campionatul intern. Perioada de pauză forțată a fost una plină de provocări pentru cluburi, care acum trebuie să se organizeze cât mai bine pentru un “sprint final”. Publicația noastră a vorbit cu actorii implicați și vă prezintă modul în care au gestionat criza, ce temeri au înainte de începutul campionatului și cum cred că va arăta fotbalul post-pandemie.

Liga 1 după pandemie! Vasile Miriuță speră ca venirea Anamariei Prodan să aducă liniștea la Hermannstadt: “Avem nevoie! Trebuie să salvăm echipa”

În episodul șase vorbim despre Hermannstadt. Iar perioada pandemiei a creat și mai multă agitație la echipa sibiană decât la alte formații din Casa Pariurilor Liga 1. Mai întâi se vorbea de faptul că echipa este la un pas să piardă licența de primă ligă, însă o infuzie de capital de ultim moment a salvat formația. Au plecat Iuliu Mureșan și Răzvan Zamfir și a venit Anamaria Prodan Reghecampf, din postura de investitor.

FANATIK a vorbit despre această perioadă agitată de la Hermannstadt cu Vasile Miriuță. Antrenorul care a salvat anul trecut in extremis echipa de la retrogradare are și în acest an aceeași misiune. Ce spune despre noile schimbări de la echipă, îngrijorările pe care le are înainte de restart și ce planuri de viitor are, aflați în interviul de mai jos.

“Nu mă interesează ce schimbări s-au făcut la nivel de conducere pentru că nu este treaba mea. Sper doar să avem liniște”

Cum i-ați găsit pe jucători după perioada de pauză?

– Mariane, i-am găsit destul de bine, tati. S-au pregătit băieții, au urmat programul dat de preparatorul fizic. Acum să vedem cum va fi când vor începe campionatul. Vedem atunci la ce nivel vom fi.

Mental, totul e ok pentru jucători? Au mai fost niște schimbări la club…

– Sunt bine acum. Să sperăm că de luni încolo vom fi și mai bine. Avem nevoie de liniște pentru a putea pregăti începutul de campionat. Sper ca aceste schimbări să ne ofere liniște la club.

A fost o perioadă agitată la Hermannstadt, mai mult decât la celelalte cluburi. Au plecat domnii Mureșan și Zamfir, a venit Anamaria Prodan. Cum vedeți aceste schimbări?

– Sincer, nu este treaba mea. Singura mea treabă este să antrenez și nu mă interesează ce schimbări s-au făcut la nivel de conducere pentru că nu este treaba mea. Sper doar să avem liniște pentru a putea să ne pregătim bine.

“Mi-e frică să nu ni se accidenteze jucătorii, sper să fie toți sănătoși. În rest probleme mari nu îmi fac”

Vă convine data de 12 iunie pentru startul campionatului?

– Mai devreme nu puteam începe. Nu ne puteam pregăti pentru că și așa a fost o perioadă scurtă de pregătire. Poate cu o săptămână mai târziu era și mai bine, dar nu avem ce face, Mariane. Îi dăm drumul.

Care sunt cele mai mari temeri pe care le aveți înainte de campionat?

– Suntem câteva echipe acolo, ne luptăm la retrogradare, mi-e frică să nu ni se accidenteze jucătorii, sper să fie toți sănătoși. În rest probleme mari nu îmi fac.

“Dacă șefii vor dori să rămân și în sezonul viitor, voi rămâne”

Dar jocurile din trei în trei zile cum le gestionați? Fac față băieții?

– Este foarte greu. Cine are un lot de 23-24 de jucători de câmp sunt fericiți. Din păcate, noi nu avem. Sper că cei care sunt, vor rămâne sănătoși și vom putea trece cu bine.

Sunteți în al doilea an consecutiv în care aveți misiunea de a salva echipa de la retrogradare. Rămâneți și în sezonul viitor?

– Dacă șefii vor dori să rămân și în sezonul viitor, voi rămâne. Dar în primul rând, trebuie să salvăm cu toții echipa. Apoi vedem.

Va fi o pauză scurtă între finalul campionatului și începutul sezonului viitor. Poate fi o dificultate și dacă rămâneți antrenor pentru că veți avea puțin timp la dispoziție de a face schimbările necesare, dar și dacă plecați, pentru că echipele vor dori să își numească noi antrenori cât mai rapid, nu?

– Eu mă gândesc ce va fi mâine, nu ce va fi peste două luni. Important este să salvez echipa de la retrogradare, așa cum am făcut-o și anul trecut.

“Ce-am făcut în izolare? Am stat cu familia, am săpat în curte, în stânga, în dreapta, două-trei șanțuri”

Poate cu mai puține emoții… Că la meciul cu Dunărea Călărași ați trăit periculos…

– Sper să nu mai trec prin acele stări (râde) și vorba ta, cu mai puține emoții.

Ce ați făcut în cele două luni de izolare?

– Ce să fac, tati? Pe acasă. Am stat mai mult cu familia și așa am fost plecat mult timp. Am mai săpat în curte, în stânga, în dreapta, două-trei șanțuri. M-am jucat cu fiica mea, ea este mai mică. A trecut repede. A fost o ședere forțată, dar mi-a făcut bine să stau mai mult cu familia.

“Avem acea tribună frumoasă de 4000 și ceva de oameni, dar din păcate va fi goală”

Lucrările la stadion în ce stadiu sunt. Se vor mai putea deschide până în toamnă și alte părți ale arenei?

– În perioada pandemiei lucrările s-au oprit, pe undeva normal zic eu. Avem acea tribună frumoasă de 4000 și ceva de oameni, dar din păcate va fi goală. Eu sper că poate vor mai putea intra câțiva fani în viitorul apropiat.

Vă întrebam de stadion în condițiile în care la cele din București s-a lucrat de zor în pandemie…

– La noi s-au sistat lucrările. Dar, pentru noi problema acum este că jucăm fără fani în tribuna pe care o avem. O să vedem cum va fi.

9 este locul ocupat de FC Hermannstadt în Casa Pariurilor Liga 1

51 de ani are Vasile Miriuță

