Casa Pariurilor Liga 1, etapa a 20-a. FCSB – Rapid şi Farul – CFR Cluj sunt bornele rundei. Programul complet, clasamentul și televizările

Fotbalul românesc de Liga 1 (eşaloanele inferioare au luat mai repede pauză) se grăbeşte către vacanţa de Crăciun şi de Anul Nou. Avem ultimele două etape în această săptămână, etapa a 20-a, una intermediară, fiind programată pe parcursul a trei zile, începând de marţi, 14 decembrie, şi încheindu-se joi, 16 decembrie.

Programul etapei a 20-a din Casa Pariurilor Liga 1

Marţi, 14 decembrie

ora 17:30 Academica Clinceni – FC Voluntari

Universitatea Craiova – UTA

Miercuri, 15 decembrie

ora 15:00 FC Botoşani – Gaz Metan

FC Argeş – Sepsi Sf. Gheorghe

FC Argeş – Sepsi Sf. Gheorghe ora 20:30 FCSB – Rapid

Joi, 16 decembrie

ora 15:00 Chindia – FC U Craiova

CS Mioveni – Dinamo

CS Mioveni – Dinamo ora 20:30 Farul – CFR Cluj

Cine transmite la tv partidele programate în etapa a 20-a din Casa Pariurilor Liga 1

Toate cele 8 partide ale etapei a 20-a din Casa Pariurilor Liga 1 vor fi televizate în direct de posturile de televiziune Digi Sport 1, Telekomsport și Look Plus/Look Sport, dar vor putea fi urmărite și în format LIVE VIDEO pe site-ul FANATIK.RO.

Trei meciuri suscită un interes aparte, dar asta nu înseamnă că restul partidelor ar fi de umplutură. Dar avem, în primul rând, derby-ul bucureştean FCSB – Rapid, la care mai adaugăm confruntările Farul Constanţa – CFR Cluj şi Universitatea Craiova – UTA.

În special, meciul de pe Arena Naţională are un impact major, pentru că FCSB are 12 jocuri fără eşec, iar Rapid şi-a depăşit clar condiţia de nou promovată, situându-se din primul an de la revenire în grupul primelor şase, la play-off.

Derby-ul ilfovenilor deschide etapa a 20-a din Casa Pariurilor Liga 1

Etapa propune marţi, 14 decembrie, două evenimente. De la ora 17:30 războiul judeţului Ilfov, meciul Academica Clinceni – FC Voluntari, iar seara, în Bănie, vor fi faţă în faţă două echipe de tradiţie, dar care au runde bune de când au uitat gustul victoriei, Universitatea lui Reghecampf şi UTA.

Academica părea sigură de retrogradare în urmă cu două săptămâni, dar de două etape parcă jucătorii au fost stropiţi cu apă vie, fiindcă au legat două sucese consecutive, ultimul pe terenul lui FC U Craiova 1948, echipa familiei Mititelu. FC Voluntari e superconstantă, etapa precedentă fiind egalată pe final de Universitatea Craiova. Echipa lui Liviu Ciobotariu ocupă un loc între primele şase şi are mari şanse să prindă un loc în play-off.

Universitatea Craiova şi UTA nu au mai câştigat de mai bine de o lună

are cinci meciuri de când nu a mai reuşit să câştige, după ce reuşise şase succese pe bandă rulantă, iar UTA lui Laszlo Balint se află în aceeaşi situaţie. Arădenii au pierdut mult teren în ultima lună, fiind acum pe locul 9, dar totuşi diferenţa de patru lungimi faţă de locul 6, ocupat de FC Botoşani, nu ar fi atât de mare, cu condiţia unui rezultat pozitiv în Bănie.

Miercuri şi joi se joacă trei meciuri pe zi. Primul joc al zilei de miercuri este la Botoşani, unde moldovenii, după patru etape fără victorie, dintre care trei egaluri, primesc vizita lui Gaz Metan, o echipă incmodă, cu un stil defensiv care taie jocul adversarului, tipic echipelor antrenate de Ilie Poenaru.

FCSB vrea revanşa pentru eşecul din tur cu Rapid

Urmează FC Argeş – Sepsi, o partidă foarte grea pentru piteşteni, pentru că gruparea din Covasna este pe val, neînvinsă de cinci partide. În caz că nu vor câştiga, mai mult ca sigur că după ultima etapă din acest an cuplul de tehnicieni ai Argeşului, Prepeliţă-Ianovschi, va deveni istorie.

Seara e momentul marelui derby pe Arena Naţională. Rapid a ajuns pe locul 4 şi ipoteza demiterii lui Mihai Iosif de pe bancă s-a dus de mult ca un fum. FCSB, la care sută la sută, vrea revanşa după eşecul din tur, dar va avea în faţă o echipă care stă bine în teren şi cu jucători foarte experimentaţi în apărare.

Farul – CFR Cluj, duelul Generaţiei de Aur în meciul de la Ovidiu

Joi au loc ultimele trei meciuri. FC U Craiova 1948, va fi condusă ultimele două runde de preparatorul fizic Dan Vasilică şi deplasarea de la Ploieşti, contra Chindiei olteanului Emil Săndoi, va fi încă o partidă foarte grea pentru echipa în degringoladă a familiei Mititelu.

CS Mioveni – Dinamo e un meci pentru supravieţuire, de care depinde în mare măsură și soarta antrenorului Alexandru Pelici. Dacă nu bate pe Dinamo, e în mare pericol să fie demis, însă „câinii” dau semne de revenire, mai ales că în ultima etapă, fiind prima victorie după o pauză de 4 luni.

Etapa se încheie la Ovidiu, un meci supertacticizat între Farul lui Gică Hagi şi CFR-ul lui Dan Petrescu, doi foşti colegi din Generaţia de Aur, dar care au obiective diferite în acest moment. Constănțenii caută punctele care să le asigure accesul în play-off, în timp ce ardelenii vor să intre în pauza de iarnă cu măcar același avans pe care îl au momentan față de urmăritoarea FCSB.