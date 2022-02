Liga 1, etapa a 26-a. Farul – FC Voluntari se joacă acum. Adrian Petre deschide scorul pentru echipa lui Gică Hagi. Armaș, ocazie uriașă de egalare

Constantin Valentin Budescu se bucura dupa un gol marcat alaturi de Denis Ciobotariu in meciul de fotbal dintre FC Voluntari si Gaz Metan Medias, contand pentru Liga 1 Casa Pariurilor, desfasurat pe Stadionul Anghel Iordanescu din Voluntari, sambata 29 ianuarie 2022. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

În acest weekend Liga 1 programează partidele etapei a 26-a din Liga 1. Etapa se deschide vineri, 11 februarie și se încheie luni, 14 februarie. Cel mai așeptat joc este cel din Bănie, în care vom avea episodul doi din acest sezon al războiului Craiovelor.

Programul etapei a 26-a din Liga 1, 11-14 februarie

Vineri, 11 februarie, ora 19:55

Rapid – Sepsi Sf. Gheorghe

Sâmbătă, 12 februarie

ora 14:00 Farul – Voluntari

ora 19:55 Gaz Metan – CFR Cluj

Duminică, 13 februarie

ora 14:30 FC Argeș – Mioveni

ora 17:00 UTA – Dinamo

ora 19:55 FCSB – Chindia

Luni, 14 februarie

ora 17:30 Botoșani – Academica Clinceni

ora 19:55 Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948

Etapa se deschide vineri cu partida dintre Rapid și Sepsi Sf. Gheorghe, un meci important pentru zona de play-off, ambele echipe sperând să depășească Farul, echipa aflată pe locul 6. Rapid are 35 de puncte, unul mai puțin decât constănțenii, cei din Covasna au 32 de puncte.

Rapid nu a câștigat nici un meci în 2022, făcând multe rezultate de egalitate. În ultima etapă a făcut 0-0 la Voluntari, în timp ce Sepsi a învins acasă cu 2-o pe Gaz Metan. La Mediaș există și spaima depunctărilor succesive, pentru neplata unor datorii către jucători sau alți foști oficiali din club.

Farul, examen greu acasă cu Voluntarii lui Ciobi

Farul este ținta pe care speră să o poată depăși toate echipele care încă mai aspiră la un loc de play-off: Rapid, FC Argeș, UTA și Sepsi. Dobrogenii au un meci foarte greu, chiar dacă pe teren propriu, în compania uneia dintre cele mai bine organizate formații din acest sezon, Voluntari.

Echipa lui Gică Hagi a pierdut ultima partidă jucată pe teren propriu, la Ovidiu, în fața unui adversar mai slab cotat decât ilfovenii, care ocupă locul 3, e vorba de Chindia și etapa trecută a scos doar un egal la Mioveni.

Liderul CFR trebuie să bată musai la Mediaș

Al doilea meci al zilei de sâmbătă are loc la Mediaș, unde echipa locală trăiește dramatic din motive financiare, fiind deja depunctată cu 2 puncte și urmând altele dacă nu va achita datoria față de Ronaldo Deaconu, jucătorul devenit liber în urmă cu câteva săptămâni și plecat în China.

Musafirul, , nu stă nici el pe roze din toate punctele de vedere. Are la rându-i grave probleme financiare, neplata salariilor jucătorilor de trei luni și în cele patru meciuri din acest an a făcut numai egaluri. Are nevoie ca de aer, pentru că FCSB a profitat și s-a apropiat la șase puncte.

Dinamo, victimă și la Arad?

Duminică au loc trei partide. Prima este derbyul județului Argeș, cu două echipe având obiective diferite: piteștenii trag pentru play-off, Mioveni pentru a rămâne în Liga 1 și dacă se poate fără a trece nici măcar prin emoțiile barajului cu o echipă de pe locurile 3-4 din play-off-ul de promovare din Liga 2.

La Arad UTA continuă să spere și ea la play-off, după victoria acasă cu Sepsi și egalul de la Cluj, mai ales că va avea în față umbra lui Dinamo, echipă care nu reușește sub nici o formă să găsească drumul spre victorie de luni de zile. Foarte probabil va fi ultimul meci în tricoul alb-roșu al Aradului pentru brazilianul Roger, care fusese transferat din vara acestui an de CFR Cluj, dar liderul a declarat că e dispus să plătească o diferență de bani pentru a-l avea de acum.

Nicolo Napoli face minuni cu Craiova lui Mititelu

Luni se joacă ultimele două partide ale acestei etape. La Botoșani, în mod normal, nu poate fi loc de minuni, deși Academica Clinceni a scăpat de interdicția la transferuri și a și achiziționat deja opt jucători. Moldovenii rămân o echipă clar superioară și victoria lor ar fi ceva absolut normal.

Marele meci are loc luni seară în Bănie și chiar merită toată atenția pentru că începe să devină tot mai mult Măricelu de când a venit pentru a opta oară pe bancă italianul Nicolo Napoli. Dincolo de rezultatele excelente, 1-o cu Argeș, 2-2 la București cu FCSB și 3-2 cu Botoșani ceea ce este absolut remarcabil este schimbarea în bine a jocului celor de la FC U Craiova 1948, așa încât orice se poate întâmpla în acest derby al imenselor orgolii pe plan local.