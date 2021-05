Liga 1 rămâne fără unul dintre cei mai buni jucători străini: „Am reziliat contractul”

Unul dintre cei mai buni jucători străini din Liga 1 a decis să spună adio României. Deși au mai rămas doar trei etape până la finalul acestui sezon, francezul Hamidou Keyta și-a reziliat oficial contractul cu FC Botoșani.

Anunțul a fost făcut de antrenorul moldovenilor, Marius Croitoru, chiar înaintea partidei de la Clinceni. Cu 14 goluri înscrise în actuala stagiune, mijlocașul stânga este al doilea cel mai bun marcator al Ligii 1. Doar căpitanul FCSB-ului, Florin Tănase, și-a trecut în cont mai multe reușite (n.r. 19).

În play-off, însă, lucrurile nu au stat deloc bine pentru Keyta. Pe fondul conflictelor cu staff-ul tehnic și oficialii clubului, a bifat doar o singură partidă ca titular, cea împotriva „roș-albaștrilor”, pierdută cu 1-2.

Adio, Liga 1! Hamidou Keyta și-a reziliat contractul cu FC Botoșani

„Ne-am despărțit deja de el. Am reziliat contractul și a plecat mai devreme din România”, a declarat Marius Croitoru la flash-interviul care a prefațat meciul Botoșaniului de la Clinceni.

De altfel, nu este pentru prima dată când Hamidou Keyta încearcă să plece de la Botoșani. În iarna acestui an, francezul a fugit din cantonament, în speranța că îl va convinge pe patron să dea curs ofertei unei echipe din Turcia. Acesta a fost, însă, de neînduplecat.

„Am aflat în seara asta că şi-a luat ghetele şi a fugit din cantonament. Are ofertă din Turcia, din ce am înţeles prima ligă, dar nu o să-i dau drumul.

Nu e posibil să te comporţi în felul ăsta după ce te-am luat de nicăieri şi ţi-am dat o pâine. O să cer chiar şi suspendarea lui, oricum nu-i dau drumul la turci”, declara Valeriu Iftime la acea vreme, în exclusivitate pentru FANATIK.

Hamidou Keyta: „Este timpul să joc afară”

Acuzat de Marius Croitoru că nu dă totul la antrenamente, Keyta a rămas, totuși, în lotul moldovenilor. Ba chiar a continuat să marcheze, deși gândurile sale se îndreptau tot spre un transfer în străinătate.

„Mi se termină contractul, după ce se termină campionatul vedem ce facem. Nu, nu prelungesc. Am stat 3 ani în România. Acum este timpul pentru mine să joc afară”, mărturisea mijlocașul stânga în urmă cu o lună.

Născut în Franţa, Hamidou Keyta a ajuns la Dunărea Călăraşi în vara lui 2018, din postura de jucător liber de contract. După 23 de meciuri în care a înscris un singur gol, a fost transferat de Viitorul, însă Gică Hagi a renunţat rapid la serviciile sale și astfel a început aventura de la Botoșani.

17 goluri și 4 pase decisive a marcat Hamidou Keyta în cele 57 de meciuri jucate pentru moldoveni. Datorită acestor evoluții, cota sa de piață a ajuns la peste 700.000 de euro.