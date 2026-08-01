Liga 2, LIVE VIDEO etapa 1. Poli Timișoara – Chindia e derby-ul primei runde. Program complet, clasament și cine transmite la TV

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Sâmbătă, 1 august, Liga 2 pleacă la drum în sezonul 2026 – 2027 cu etapa 1. La fel ca în ultimii ani, FANATIK vă ține la curent cu desfășurarea fiecărei runde din al doilea eșalon fotbalistic al țării. Aflați date despre program, clasament și cine transmite la TV partidele cele mai interesante. De asemenea, pe site-ul nostru sunt și cotele meciurilor.

Liga 2, LIVE VIDEO etapa 1. Debut de foc în eșalonul secund

În început de foc la figurat, dar mai ales la propriu în Liga 2. Pe o caniculă sufocantă, al doilea eșalon al fotbalului românesc pornește la drum în prima zi a lunii august cu ediția a 87-a a întrecerii. Sezonul curent promite dueluri aprinse, rezultate surpriză și, în final, o luptă acerbă atât pentru promovare, cât și pentru evitarea retrogradării. Iar ca totul să fie și mai „palpitant”,

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Sistemul de desfășurare al Ligii 2, cine promovează și cine retrogradează

deja cunoscut de iubitorii fotbalului la ”matineu”. Spre deosebire de SuperLiga, sezonul regular din a doua întrecere fotbalistică internă se dispută într-o singură manșă, fiecare echipă urmând să joace 21 de meciuri. Apoi, la finalul acestora, primele 6 clasate intră play-off. Restul echipelor, de pe locurile 7-22, merg în play-out. El vor fi împărțite în două grupe de câte opt echipe.

Atenție! Punctele din play-off-ul și play-out-ul de Liga 2 NU se înjumătățesc după sezonul regular

În faza play-off-ului, cele șase echipe joacă tur-retur. La finalul celoe 10 etape, locurile 1 și 2 promovează direct în SuperLigă. Echipele de pe pozițiile 3 și 4 dispută baraj de promovare/menținere cu echipele clasate pe locurile 7 și 8 din play-out-ul SuperLigii, în sistem tur-retur. Nu trebuie uitat faptul că promovarea este condiționată și de îndeplinirea criteriilor de licențiere și de dreptul legal de promovare.

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Dacă ne uităm la play-out, locurile 7 și 8 din fiecare grupă retrogradează direct în Liga 3. Apoi, echipele clasate pe locul 6 în cele două grupe dispută un baraj tur-retur pentru menținerea în Liga 2, învingătoarea rămânând în eșalonul secund. a anunțat că acest sistem (22 de echipe, sezon regular cu meciuri unice + play-off/play-out) este folosit pentru a crește numărul de meciuri și a menține suspansul până la final.

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Echipele din Liga 2 care nu au drept de promovare

Sezonul care debutează pe 1 august 2026 în Liga 2 este din nou unul cu multe necunoscute și incertitudini. La fel ca în anii trecuți, și în această ediție există cluburi care, din cauza formei de organizare sau a altor criterii regulamentare, nu au drept de promovare. Se întâmplă asta chiar dacă vor termina pe un loc promovabil la finalul play-off-ului.

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Până în prezent, se cunoaște faptul că 12 echipe nu pot să promoveze dacă vor ocupa poziții care duc în prima ligă. Numărul a crescut față de sezonul trecut, când erau 9. Echipele care joacă ”amicale” sau să nu retrogradeze în viitorul sezon sunt: Steaua București, CSM Slatina, CS Gloria Bistrița, CS Afumați, CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr, CS Dinamo București, Cetatea Suceava, CSL Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea, SC Popești Leordeni și CSM Olimpia Satu Mare.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei 1

vor putea fi urmărite de fanii din România în continuare la Digi Sport și Prima Sport. Cele doup posturi transmit cele mai importante partide ale fiecărei etape. De notat că unele jocuri pot fi difuzate online pe platformele de streaming ale deținătorilor de drepturi TV.

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Etapa 1 din Liga 2 propune multe partide interesante, între echipe cu pretenții. Sâmbătă, la Oradea, ajunge Unirea Slobozia, echipă ”căzută” din SuperLiga. Steaua București are meci acasă, duminică, contra celor de la Slatina. Runda se încheie cu un super-meci. În Banat, pe Stadionul Electrica, nou-promovata Poli primește vizita unei echipe care caută cu disperare să revină în prima ligă, Chindia Târgoviște.

Meciurile televizate în etapa 1 din Liga 2:

Sâmbătă, 1 august, 11:00 : FC Bihor Oradea – Unirea Slobozia – Digi Sport și Prima Sport.

: FC Bihor Oradea – Unirea Slobozia – Digi Sport și Prima Sport. Duminică, 2 august, 16:00 : Steaua București – CSM Slatina – Digi Sport și Prima Sport.

: Steaua București – CSM Slatina – Digi Sport și Prima Sport. Marți, 4 august, 18:00: Politehnica Timișoara – Chindia Târgoviște – Digi Sport și Prima Sport

Programul complet al etapei 1 – Liga 2 (1-4 august):

1 august, ora 11:00: Cetatea Suceava – Concordia Chiajna

1 august, ora 11:00: CS Afumați – CS Dinamo București

1 august, ora 11:00: CSM Reșița – FC ASA Târgu Mureș

1 august, ora 11:00: FC Bacău – CSL Ștefănești

1 august, ora 11:00: FC Bihor Oradea – Unirea Slobozia

1 august, ora 11:00: Gloria Bistrița – CSC 1599 Șelimbăr

1 august, ora 11:00: Metaloglobus București – Metalul Buzău

1 august, ora 11:00: SCM Râmnicu Vâlcea – Popești Leordeni

2 august, ora 16:00: Steaua București – CSM Slatina

4 august, ora 18:00: Politehnica Timișoara – Chindia Târgoviște

Din cauză că Hermannstadt s-a retras din competiție în ultima clipă, partida CSC Dumbrăvița – CSM Olimpia Satu Mare nu se va putea disputa sâmbătă, 1 august. Ea va fi reprogramată pentru o dată ulterioară, cel mai probabil miercuri, 5 august.

Cote și ponturi pariuri pentru meciurile din etapa 1 în Liga 2

Liga 2 din România reprezintă o importantă sursă de bilete și, de ce nu, de câștiguri importante pentru pariori. Prima rundă are câteva meciuri extrem de echilibrate, cum este derby-ul Politehnica Timișoara – Chindia Târgoviște, unde cotele sunt relativ egale pentru ambele formații: 2,60.

Există și meci cu favorite ceva mai clare. FC Bacău are o cotă de 1,45 cu CSL Ștefănești, iar FC Bihor pleacă favorită cu Unirea Slobozia: 1,78 la 3,95. Cota cea mai mică pentru un succes în prima rundă o are CS Afumați în duelul cu Dinamo, o echipă retrogradată la finalul sezonului trecut: 1,16.

Urmărește etapa 1 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Pe FANATIK aveți parte de informații în timp real de la fiecare meci care se joacă în această etapă de Liga 2. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în al doilea eșalon fotbalistic din țara noastră vor fi prezentate pe site.