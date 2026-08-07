Liga 2, LIVE VIDEO etapa 2. Gloria Bistrița, victorie categorică pe terenul Unirii Slobozia. Cum arată clasamentul

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Liga 2 a debutat pe 1 august 2026 cu mai multe partide extrem de interesante. În ciuda caniculei, am avut parte de meciuri spectaculoase cu foarte multe goluri. S-au înregistrat și mai multe surprize. Favoritele la play-off și la promovare nu s-a descurcat excelent. În derby-ul rundei, Poli Timișoara a trecut de Chindia Târgoviște, scor 1-0.

Final de meci – Gloria Bistrița reușește o victorie impresionantă pe terenul Unirii Slobozia, scor 3-0, și are maxim de puncte după două etape.

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Min. 86 – GOOOL Gloria Bistrița!!! Lehaire face ”dubla” cu un șut excelent sub bara transversală.

Min. 62 – Excelent lansat de King, Suciu scapă singur cu portarul Rusu, dar trimite mult peste poartă.

Min. 54 – GOOOL Gloria Bistrița!!! Cavar e lansat în stânga, centrează la marginea careului mare și Lehaire înscrie cu un șut sec.

Min. 52 – GOOOL Gloria Bistrița!!! Fază frumoasă de atac a oaspeților, finalizată de Suciu cu un șut excelent de la 15 metri.

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Start în partea secundă a jocului de la Slobozia.

Prima repriză se încheie la egalitate, scor 0-0.

Min. 31 – Gabriel Lazăr ratează intervenția și King scapă singur cu Rusu, dar șutul său din poziție ideală trece pe lângă poartă.

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Min. 9 – Rusu reține fără probleme șutul lui King.

Min. 6 – Bruno Ventura șutează plasta de la 18 metri, dar mingea se duce pe lângă poartă.

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Start în partida de la Slobozia.

Unirea Slobozia: Rusu – Ristoiu, G. Lazăr, Andre Serra, Nedelea – Szilagyi, R. Lazăr – Grădinaru, Bruno Ventura, R. Necșulescu – Câmpan. Rezerve: Albert – R. Iancu, Bobal, C. Toma, Gîrbăcea, Todoran, S. Tănase, Al. Gavrilă, Rimpa. Antrenor: Ilie Poenaru.

Gloria Bistrița: Greab – C. Gheorghe, Lică, Asibey, Pîrvulescu – Lehaire, Osikmashvili, Cavar – M. Lupu, King, Suciu. Rezerve: Berințan, Blaga – Panțîru, Iurasciuc, Bara, Al. Mogoș, Covaci, Năsăudean, Zanc. Antrenor: Nicolae Grigore.

Liga 2, LIVE VIDEO etapa 2. Meciuri tari în runda secundă

Vineri, 7 august, se dă startul în etapa a 2-a din Liga 2. La Slobozia, Unirea din localitate primește vizita celor de la Gloria Bistrița. Va fi o nouă rundă care se dispută pe o vreme insuportabilă. La ora meciului de la Slobozia se anunță caniculă și peste 36-37 de grade Celsius. Etapa a 2-a are în program mai multe partide tari.

La Chiajna, echipă care a început în forță sezonul, cu o victorie la Cetatea Suceava, ajunge FC Bihor, formație cu pretenții la play-off. Apoi, Chindia, care nu vrea să mai rateze promovarea în acest sezon, joacă acasă cu fosta echipă de primă divizie, Metaloglobus. Victorioasă în runda inaugurală, Poli Timișoara are deplasare la Șelimbăr.

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Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 2-a

Etapa a 2-a din liga secundă se întinde pe durata a trei zile. Cele 11 meciuri se joacă vineri, 7 august, sâmbătă 8 august și duminică, 9 august. „Grosul” rundei este în weekend. Nu mai puțin de 9 meciuri se joacă sâmbătă, de la ora 11.00. Din etapa a 2-a, trei meciuri se vor vedea la TV, pe canalele Digi Sport și Prima Sport.

Vineri, 7 august, 18:00: Unirea Slobozia – Gloria Bistrița, Digi Sport și Prima Sport

Sâmbătă, 8 august, 11:00: Concordia Chiajna – FC Bihor Oradea, Digi Sport și Prima Sport

Duminică, 9 august, 16:30: Chindia Târgoviște – Metaloglobus, Digi Sport și Prima Sport

Programul complet al etapei 2 – Liga 2 (7-9 august):

Vineri, 7 august, 18:00:

Unirea Slobozia – Gloria Bistrița

Sâmbătă, 8 august, 11:00

Concordia Chiajna – FC Bihor

CSC 1599 Șelimbăr – Politehnica Timișoara

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Reșița

CSM Slatina – CS Dinamo București

FC ASA Tg. Mureș – Cetatea Suceava

Metalul Buzău – CS Afumați

Popești Leordeni – FC Bacău

Steaua București – Râmnicu Vâlcea

Ștefănești – CSC Dumbrăvița

Duminică, 9 august, 16:30

Chindia Târgoviște – Metaloglobus București

Cum arată clasamentul după prima etapă din Liga 2

o are ca lider pe FC Bacău, care a învins clar pe Ștefănești, scor 3-0. Concordia Chiajna, după un 3-1 în deplasare cu Cetate, la Suceava, este a doua. Urmează apoi CSM Reșița, CS Afumați, CSM Slatina și Gloria Bistrița, toate cu 3 puncte și golaveraj de 2-1.

Cote și ponturi pariuri pentru meciurile din etapa 2 în Liga 2

Pariorii au un weekend extrem de bogat în oferte la casele de pariuri pe etapa 2 din Liga 2. Sunt în program meciuri destul de dezechilibrate, cu cote mici. CSM Slatina are 1,23 cotă cu CS Dinamo, echipa lui Ionuț Chirilă. ASA Târgu Mureș este și ea mare favorită, acasă, cu Cetatea Suceava, primind cotă de 1,66.

Echipele cu pretenții la promovare și la play-off pleacă și ele favorite pe hârtie. Chindia Târgoviște are cotă 1,72 să învingă pe Metaloglobus. Steaua este văzută cu un 1,79 contra celor de la SCM Râmnicu Vâlcea. are 2,06 cotă să bată la Șelimbăr.

Urmărește etapa 2 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

De vineri, 7 august, până duminică, 9 august, pe FANATIK aveți meci cu meci, gol cu gol, eveniment cu eveniment din Liga 2. Site-ul nostru nu ratează nimic din meciurile eșalonului secund. Aici aveți clasamentul actualizat în timp real, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă notabil.