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Liga 2, LIVE VIDEO etapa 2. Gloria Bistrița, victorie categorică pe terenul Unirii Slobozia. Cum arată clasamentul

Liga 2, LIVE VIDEO etapa 2. Pe FANATIK sunteți la curent cu desfășurarea următoarei runde din al doilea eșalon fotbalistic. Aflați date despre program, clasament, cote la pariuri și cine transmite la TV partidele.
Adrian Baciu
07.08.2026 | 19:56
Liga 2 LIVE VIDEO etapa 2 Gloria Bistrita victorie categorica pe terenul Unirii Slobozia Cum arata clasamentul
Portarul Alexandru Greab reține balonul în meciul Unirea Slobozia - Gloria Bistrița, din etapa a 2-a din Liga 2. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Liga 2 a debutat pe 1 august 2026 cu mai multe partide extrem de interesante. În ciuda caniculei, am avut parte de meciuri spectaculoase cu foarte multe goluri. S-au înregistrat și mai multe surprize. Favoritele la play-off și la promovare nu s-a descurcat excelent. În derby-ul rundei, Poli Timișoara a trecut de Chindia Târgoviște, scor 1-0.

UPDATE: Unirea Slobozia – Gloria Bistrița 0-3 (Suciu 52, Lehaire 54, 86)

Final de meci – Gloria Bistrița reușește o victorie impresionantă pe terenul Unirii Slobozia, scor 3-0, și are maxim de puncte după două etape.

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Liga 2 LIVE VIDEO etapa 2 clasament Liga 2

Min. 86 – GOOOL Gloria Bistrița!!! Lehaire face ”dubla” cu un șut excelent sub bara transversală.

Min. 62 – Excelent lansat de King, Suciu scapă singur cu portarul Rusu, dar trimite mult peste poartă.

Min. 54 – GOOOL Gloria Bistrița!!! Cavar e lansat în stânga, centrează la marginea careului mare și Lehaire înscrie cu un șut sec.

Min. 52 – GOOOL Gloria Bistrița!!! Fază frumoasă de atac a oaspeților, finalizată de Suciu cu un șut excelent de la 15 metri.

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Start în partea secundă a jocului de la Slobozia.

Prima repriză se încheie la egalitate, scor 0-0.

Min. 31 – Gabriel Lazăr ratează intervenția și King scapă singur cu Rusu, dar șutul său din poziție ideală trece pe lângă poartă.

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Min. 9 – Rusu reține fără probleme șutul lui King.

Min. 6 – Bruno Ventura șutează plasta de la 18 metri, dar mingea se duce pe lângă poartă.

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Start în partida de la Slobozia.

  • Unirea Slobozia: Rusu – Ristoiu, G. Lazăr, Andre Serra, Nedelea – Szilagyi, R. Lazăr – Grădinaru, Bruno Ventura, R. Necșulescu – Câmpan. Rezerve: Albert – R. Iancu, Bobal, C. Toma, Gîrbăcea, Todoran, S. Tănase, Al. Gavrilă, Rimpa. Antrenor: Ilie Poenaru.
  • Gloria Bistrița: Greab – C. Gheorghe, Lică, Asibey, Pîrvulescu – Lehaire, Osikmashvili, Cavar – M. Lupu, King, Suciu. Rezerve: Berințan, Blaga – Panțîru, Iurasciuc, Bara, Al. Mogoș, Covaci, Năsăudean, Zanc. Antrenor: Nicolae Grigore.

Liga 2, LIVE VIDEO etapa 2. Meciuri tari în runda secundă

Vineri, 7 august, se dă startul în etapa a 2-a din Liga 2. La Slobozia, Unirea din localitate primește vizita celor de la Gloria Bistrița. Va fi o nouă rundă care se dispută pe o vreme insuportabilă. La ora meciului de la Slobozia se anunță caniculă și peste 36-37 de grade Celsius. Etapa a 2-a are în program mai multe partide tari.

La Chiajna, echipă care a început în forță sezonul, cu o victorie la Cetatea Suceava, ajunge FC Bihor, formație cu pretenții la play-off. Apoi, Chindia, care nu vrea să mai rateze promovarea în acest sezon, joacă acasă cu fosta echipă de primă divizie, Metaloglobus. Victorioasă în runda inaugurală, Poli Timișoara are deplasare la Șelimbăr.

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Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 2-a

Etapa a 2-a din liga secundă se întinde pe durata a trei zile. Cele 11 meciuri se joacă vineri, 7 august, sâmbătă 8 august și duminică, 9 august. „Grosul” rundei este în weekend. Nu mai puțin de 9 meciuri se joacă sâmbătă, de la ora 11.00. Din etapa a 2-a, trei meciuri se vor vedea la TV, pe canalele Digi Sport și Prima Sport.

  • Vineri, 7 august, 18:00: Unirea Slobozia – Gloria Bistrița, Digi Sport și Prima Sport
  • Sâmbătă, 8 august, 11:00: Concordia Chiajna – FC Bihor Oradea, Digi Sport și Prima Sport
  • Duminică, 9 august, 16:30: Chindia Târgoviște – Metaloglobus, Digi Sport și Prima Sport

Programul complet al etapei 2 – Liga 2 (7-9 august):

Vineri, 7 august, 18:00:

  • Unirea Slobozia – Gloria Bistrița

Sâmbătă, 8 august, 11:00

  • Concordia Chiajna – FC Bihor
  • CSC 1599 Șelimbăr – Politehnica Timișoara
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSM Reșița
  • CSM Slatina – CS Dinamo București
  • FC ASA Tg. Mureș – Cetatea Suceava
  • Metalul Buzău – CS Afumați
  • Popești Leordeni – FC Bacău
  • Steaua București – Râmnicu Vâlcea
  • Ștefănești – CSC Dumbrăvița

Duminică, 9 august, 16:30

  • Chindia Târgoviște – Metaloglobus București

Cum arată clasamentul după prima etapă din Liga 2

În acest moment, după doar o rundă, clasamentul din Liga 2 o are ca lider pe FC Bacău, care a învins clar pe Ștefănești, scor 3-0. Concordia Chiajna, după un 3-1 în deplasare cu Cetate, la Suceava, este a doua. Urmează apoi CSM Reșița, CS Afumați, CSM Slatina și Gloria Bistrița, toate cu 3 puncte și golaveraj de 2-1.

clasamentul Liga 2

Cote și ponturi pariuri pentru meciurile din etapa 2 în Liga 2

Pariorii au un weekend extrem de bogat în oferte la casele de pariuri pe etapa 2 din Liga 2. Sunt în program meciuri destul de dezechilibrate, cu cote mici. CSM Slatina are 1,23 cotă cu CS Dinamo, echipa lui Ionuț Chirilă. ASA Târgu Mureș este și ea mare favorită, acasă, cu Cetatea Suceava, primind cotă de 1,66.

Echipele cu pretenții la promovare și la play-off pleacă și ele favorite pe hârtie. Chindia Târgoviște are cotă 1,72 să învingă pe Metaloglobus. Steaua este văzută cu un 1,79 contra celor de la SCM Râmnicu Vâlcea. După ce a învins pe Chindia în etapa 1, Poli Timișoara are 2,06 cotă să bată la Șelimbăr.

Urmărește etapa 2 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

De vineri, 7 august, până duminică, 9 august, pe FANATIK aveți meci cu meci, gol cu gol, eveniment cu eveniment din Liga 2. Site-ul nostru nu ratează nimic din meciurile eșalonului secund. Aici aveți clasamentul actualizat în timp real, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă notabil.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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