Liga 2, LIVE VIDEO etapa 3. Gloria Bistrița – Concordia Chiajna, meciul echipelor cu punctaj maxim. Program complet, clasament și cine transmite la TV

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Liga 2 din România propune, în acest weekend, o nouă etapă extrem de interesantă. În runda cu numărul 3 se dispută o serie de meciuri în care favoritele caută să-și mențină forma din debut de sezon. Avem și meciuri unde deziluziile eșalonului inferior, cum ar fi Steaua București, încearcă să spargă gheața și să obțină primele puncte.

Liga 2, LIVE VIDEO etapa 3. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

La mijlocul lunii august începe etapa cu numărul 3 din Liga 2. Sâmbătă, 15 august, se dă startul în etapa a 3-a din Liga 2. Interesant este faptul că toate cele 4 echipe cu punctaj maxim după primele două etape – CSM Slatina, Concordia Chiajna, Gloria Bistrița și CSM Reșița – joacă de la aceeași oră, 11:00.

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Tot sâmbătă, 15 august, dar la orele după-amiezii, o echipă care și-a propus să revină în prima divizie, Chindia Târgoviște, se deplasează la CS Afumați. Echipa lui Nicolae Croitoru (59 de ani) a pierdut în prima rundă, cu Poli Timișoara, dar și-a revenit repede și a trecut de Metaloglobus, scor 3-1, în etapa a 2-a.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 3-a

După cum fanii fotbalului știu deja, pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cele două posturi transmit cele mai importante partide ale fiecărei etape. De notat că unele jocuri pot fi difuzate online pe platformele de streaming ale deținătorilor de drepturi TV.

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Meciurile televizate din etapa a 3-a a ligii secunde:

Sâmbătă, 15 august, ora 11:00: FC Bihor – ASA Târgu Mureș, Digi Sport și Prima Sport

Sâmbătă, 15 august, ora 16:30: CS Afumați – Chindia, Digi Sport și Prima Sport

Duminică, 16 august, ora 11:00: FC Bacău – Steaua, Digi Sport și Prima Sport

Programul complet al etapei 3 – Liga 2 (15 – 16 august):

Sâmbătă, 15 august, ora 11:00

Cetatea Suceava – CSM Olimpia Satu Mare

CS Dinamo București – Metalul Buzău

CSC Dumbrăvița – Popești-Leordeni

CSM Reșița – Ștefănești

FC Bihor – FC ASA Târgu Mureș

Gloria Bistrița – Concordia Chiajna

Metaloglobus București – CSC 1599 Șelimbăr

Politehnica Timișoara – Unirea Slobozia

Râmnicu Vâlcea – CSM Slatina

Sâmbătă, 15 august, ora 16:30

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CS Afumați – Chindia Târgoviște

Duminică, 16 august, ora 11:00

FC Bacău – Steaua București

Cum arată clasamentul după două etape din Liga 2

După două etape scurse din acest sezon, un număr de 4 echipe au punctaj maxim. Lider este CSM Slatina, care a învins pe Steaua și pe Dinamo: 2-1 și 5-1. Trei foste echipe de primă ligă pe vremuri, Concordia Chiajna, Gloria Bistrița și CSM Reșița urmează în acest clasament. Favorite la promovare, Chindia și Poli Timișoara sunt pe 10 și pe 8.

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Clasamentul după două etape din Liga 2:

Cote și ponturi pariuri pentru meciurile din etapa 3 în Liga 2

Derby-ul echipelor cu 6 puncte, Gloria Bistrița – Concordia Chiajna, o are favorită pe hârtie pe echipa din Ilfov. Echipa lui Adrian Scarlatache are cotă de 2,45 să se impună în nordul Ardealului. Gazdele primesc 3,00. Meciuri mai „sigure” pentru pariori sunt victoriile gazdelor în FC Bihor – ASA Târgu Mureș – 1,77, CSM Reșița – Ștefănești – 1,45 și Poli Timișoara – Unirea Slobozia – 1,53.

Urmărește etapa 3 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Așa cum v-am obișnuit, pe FANATIK care se joacă în această etapă de Liga 2. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în al doilea eșalon fotbalistic din țara noastră vor fi prezentate pe site.