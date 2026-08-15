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Liga 2, LIVE VIDEO etapa 3. Gloria Bistrița – Concordia Chiajna, meciul echipelor cu punctaj maxim. Program complet, clasament și cine transmite la TV

Liga 2, LIVE VIDEO etapa 3. FANATIK vă ține la curent cu desfășurarea tuturor partidelor din această rundă. Aflați date despre program, clasament și cine transmite la TV întâlnirea eșalonului secund.
Adrian Baciu
15.08.2026 | 07:45
Liga 2 LIVE VIDEO etapa 3 Gloria Bistrita Concordia Chiajna meciul echipelor cu punctaj maxim Program complet clasament si cine transmite la TV
Liga 2, LIVE VIDEO etapa 3. Meciuri tari în această rundă. Sursa foto: sportpictures.eu
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Liga 2 din România propune, în acest weekend, o nouă etapă extrem de interesantă. În runda cu numărul 3 se dispută o serie de meciuri în care favoritele caută să-și mențină forma din debut de sezon. Avem și meciuri unde deziluziile eșalonului inferior, cum ar fi Steaua București, încearcă să spargă gheața și să obțină primele puncte.

Liga 2, LIVE VIDEO etapa 3. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

La mijlocul lunii august începe etapa cu numărul 3 din Liga 2. Sâmbătă, 15 august, se dă startul în etapa a 3-a din Liga 2. Interesant este faptul că toate cele 4 echipe cu punctaj maxim după primele două etape – CSM Slatina, Concordia Chiajna, Gloria Bistrița și CSM Reșița – joacă de la aceeași oră, 11:00.

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Tot sâmbătă, 15 august, dar la orele după-amiezii, o echipă care și-a propus să revină în prima divizie, Chindia Târgoviște, se deplasează la CS Afumați. Echipa lui Nicolae Croitoru (59 de ani) a pierdut în prima rundă, cu Poli Timișoara, dar și-a revenit repede și a trecut de Metaloglobus, scor 3-1, în etapa a 2-a.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 3-a

După cum fanii fotbalului știu deja, meciurile din Liga 2 pot fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cele două posturi transmit cele mai importante partide ale fiecărei etape. De notat că unele jocuri pot fi difuzate online pe platformele de streaming ale deținătorilor de drepturi TV.

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Meciurile televizate din etapa a 3-a a ligii secunde:

  • Sâmbătă, 15 august, ora 11:00: FC Bihor – ASA Târgu Mureș, Digi Sport și Prima Sport
  • Sâmbătă, 15 august, ora 16:30: CS Afumați – Chindia, Digi Sport și Prima Sport
  • Duminică, 16 august, ora 11:00: FC Bacău – Steaua, Digi Sport și Prima Sport

Programul complet al etapei 3 – Liga 2 (15 – 16  august):

Sâmbătă, 15 august, ora 11:00

  • Cetatea Suceava – CSM Olimpia Satu Mare
  • CS Dinamo București – Metalul Buzău
  • CSC Dumbrăvița – Popești-Leordeni
  • CSM Reșița – Ștefănești
  • FC Bihor – FC ASA Târgu Mureș
  • Gloria Bistrița – Concordia Chiajna
  • Metaloglobus București – CSC 1599 Șelimbăr
  • Politehnica Timișoara – Unirea Slobozia
  • Râmnicu Vâlcea – CSM Slatina

Sâmbătă, 15 august, ora 16:30

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  • CS Afumați – Chindia Târgoviște

Duminică, 16 august, ora 11:00

  • FC Bacău – Steaua București

Cum arată clasamentul după două etape din Liga 2

După două etape scurse din acest sezon, un număr de 4 echipe au punctaj maxim. Lider este CSM Slatina, care a învins pe Steaua și pe Dinamo: 2-1 și 5-1. Trei foste echipe de primă ligă pe vremuri, Concordia Chiajna, Gloria Bistrița și CSM Reșița urmează în acest clasament. Favorite la promovare, Chindia și Poli Timișoara sunt pe 10 și pe 8.

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Clasamentul după două etape din Liga 2:

Liga 2 LIVE VIDEO etapa 2
Liga 2

Cote și ponturi pariuri pentru meciurile din etapa 3 în Liga 2

Derby-ul echipelor cu 6 puncte, Gloria Bistrița – Concordia Chiajna, o are favorită pe hârtie pe echipa din Ilfov. Echipa lui Adrian Scarlatache are cotă de 2,45 să se impună în nordul Ardealului. Gazdele primesc 3,00. Meciuri mai „sigure” pentru pariori sunt victoriile gazdelor în FC Bihor – ASA Târgu Mureș – 1,77, CSM Reșița – Ștefănești – 1,45 și Poli Timișoara – Unirea Slobozia – 1,53.

Urmărește etapa 3 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Așa cum v-am obișnuit, pe FANATIK vă oferim informații în timp real de la fiecare meci care se joacă în această etapă de Liga 2. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în al doilea eșalon fotbalistic din țara noastră vor fi prezentate pe site.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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