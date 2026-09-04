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Etapa a 6-a din Liga 2 se anunță una extrem de interesantă în lupta pentru play-off. Primele patru clasate sunt despărțite de un singur punct înaintea startului rundei, iar duelul dintre CSM Slatina și Chindia Târgoviște reprezintă capul de afiș al weekendului. Liderul Politehnica Timișoara are deplasare la Olimpia Satu Mare, în timp ce ACSM Reșița merge pe terenul celor de la SCM Râmnicu Vâlcea.

Min. 19 – GOOOL CSM Slatina!!! Șerbănică centrează din stânga și Matiș reia imparabil din prim, de la 12 metri.

Start de meci.

CSM Slatina: Răcășan – Munoz, Bărăitaru, Riza, Șerbănică – Năstăsie, Lăpădătescu, Matiș – Sorescu, Magyari, Granja. Rezerve: Preduț, Abel, Stan, Pacionel, Gheoroae, Stancu, Andreș, Solcan, Mihaiu. Antrenor: Adrian Dulcea.

Chindia Târgoviște: Mocan – Gașpăr, Mboumbouni, Celea, Briceag – Neguț, Honciu, Vera, Bogdan – Mihai, Băluță. Rezerve: Gherman, Grobry, Petre, Brumă, Isvoranu, Bilali, Popadiuc, Estacio, Bozieru. Antrenor: Leo Grozavu.

Live video etapa 6 Liga 2. Derby între CSM Slatina și Chindia Târgoviște

Runda începe vineri, 4 septembrie, cu una dintre cele mai importante partide ale sezonului de până acum. CSM Slatina ocupă locul secund, cu 13 puncte, și este neînvinsă după primele cinci etape. De partea cealaltă, Chindia Târgoviște este pe locul 5, cu 9 puncte, și poate reintra în lupta pentru primele două poziții în cazul unei victorii. Interes major există și pentru duelul dintre SCM Râmnicu Vâlcea și ACSM Reșița. Bănățenii sunt pe locul 4, cu 12 puncte, în timp ce vâlcenii ocupă poziția a 9-a, la patru puncte distanță. În partea inferioară a clasamentului, Steaua București și Unirea Slobozia caută primele succese ale sezonului.

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Cine transmite la TV meciurile din etapa 6 din Liga 2. Program complet

Partidele din Liga 2 sunt transmise în mod obișnuit de Digi Sport și Prima Sport, iar unele jocuri pot fi urmărite și prin intermediul platformei FRF TV. Capul de afiș al rundei este CSM Slatina – Chindia Târgoviște, meci programat vineri seara.

Vineri, 4 septembrie

ora 17:30 CSM Slatina – Chindia Târgoviște (Digi Sport și Prima Sport)

Sâmbătă, 5 septembrie

ora 11:00 CSC 1599 Șelimbăr – Metalul Buzău

ora 11:00 Unirea Slobozia – CS Dinamo

ora 11:00 Steaua – Cetatea Suceava (live stream pe FRF.tv)

ora 11:00 CSL Ștefănești – Gloria Bistrița

ora 11:00 ASA Tg. Mureș – Metaloglobus

ora 11:00 Concordia Chiajna – CS Afumați

ora 11:00 SCM Rm. Vâlcea – CSM Reșița

ora 12:30 SC Popești-Leordeni – FC Bihor Oradea (Digi Sport și Prima Sport)

Duminică, 6 septembrie

ora 11:00 FC Bacău – CSC Dumbrăvița

ora 12:30 Olimpia Satu Mare – Politehnica Timișoara (Digi Sport și Prima Sport)

Clasament Liga 2 înainte de etapa 6

Poli Timișoara și CSM Slatina conduc clasamentul, ambele cu câte 13 puncte după primele cinci etape. Concordia Chiajna și ACSM Reșița completează primele patru poziții, cu câte 12 puncte. , Popești-Leordeni și Gloria Bistrița sunt la 9 puncte și rămân în contact cu zona fruntașă.

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La polul opus, Unirea Slobozia și Steaua București ocupă ultimele două poziții, cu câte un punct, în timp ce și Dumbrăvița încearcă să iasă din zona periculoasă a clasamentului.

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Cote și ponturi pariuri etapa 6 Liga 2

Etapa 6 din Liga 2 se poate dovedi interesantă și pentru amatorii de pariuri sportive. În derby-ul rundei, CSM Stalina – Chindia, va fi interesant cum va rezista cea mai bună defensivă din campionat în fața unuia dintre cele mai prolifice atacuri. Concordia și Politehnica Timișoara ar trebui să câștige. Iată o listă de pronosticuri ce merită încercate:

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„ambele marchează” în CSM Slatina – Chindia Târgoviște, cotă 1,94

„PSF X” în CSC 1599 Șelimbăr – Metalul Buzău, cotă 1,74

„1” la Concordia Chiajna – CS Afumați, cotă 1,56

„PSF 2” în SCM Rm. Vâlcea – CSM Reșița, cotă 1,94

„2” la Olimpia Satu Mare – Politehnica Timișoara, cotă 1,50

Vezi live video etapa 6 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Pe FANATIK poți urmări live video și live text toate meciurile din etapa a 6-a a Ligii 2. Ai la dispoziție rezultatele în timp real, marcatorii, clasamentul actualizat după fiecare partidă și cele mai importante informații din lupta pentru promovare și evitarea retrogradării. Rămâi pe FANATIK pentru desfășurarea fază cu fază a meciurilor din etapa 6 și pentru actualizarea permanentă a clasamentului din Liga 2.