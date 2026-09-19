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Liga 2, live video etapa 8. Popești Leordeni – Poli Timișoara, duel între echipe de pe podium. Liderul CSM Slatina întâlnește Șelimbăr

Liga 2, live video etapa 8. FANATIK vă aduce informații de la toate partidele din această rundă. Vezi aici program, clasament și cine transmite la TV meciurile tari din eșalonul secund.
Adrian Baciu
19.09.2026 | 09:42
Liga 2 live video etapa 8 Popesti Leordeni Poli Timisoara duel intre echipe de pe podium Liderul CSM Slatina intalneste Selimbar
Liga 2, live video etapa 8. Sursa foto: sportpictures.eu
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Etapa cu numărul 8 din Liga 2 pornește la drumul sâmbătă, 19 septembrie, cu o un „pachet” de 7 meciuri, toate la ora 11. De la toate aceste dueluri, dar și de la următoare 4, FANATIK vă oferă informații în timp real cu echipele de start, rezultatele înregistrate, televizări și cum arată clasamentul la zi.

Liga 2, live video etapa 8. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

De sâmbătă, 19 septembrie, până marți, 22 septembrie, Liga 2 programează cele 11 meciuri contând pentru etapa cu numărul 8. Cele mai multe dueluri sunt programate în prima zi de la ora clasică 11:00. Sâmbătă se mai joacă un meci la 12:30, apoi încă unul duminică. Luni e pauză, iar marți se dispută meciurile care încheie runda.

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Derby-ul de clasament al etapei se joacă sâmbătă, de la ora 12:30. Două echipe nou-promovate, locul 3 și locul 2, Popești Leordeni și Poli Timișoara, se înfruntă pe arena Inter-Gaz din orașul ilfovean. Cele două echipe vin după victorii la limită în runda anterioară. Popești Leordeni a învins pe Gloria, la Bistrița, scor 3-2. Elevii lui Dan Alexa (46 de ani) au învins cu 2-1 pe Ștefănești.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 8-a

O parte dintre cele mai importante meciuri ale etapei a 8-a din Liga 2 vor fi transmise în direct de canalele Digi Sport și Prima Sport. Unele jocuri pot fi urmărite și prin intermediul platformei FRF TV. În etapa programată între 19 și 22 septembrie, patru partide se vor vedea pe micile ecrane. Iată care sunt acestea:

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  • Sâmbătă, 19 septembrie, ora 12:30: Popești Leordeni – Politehnica Timișoara (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)
  • Duminică, 20 septembrie, ora 11:30: Râmnicu Vâlcea – FC Bihor (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)
  • Marți, 22 septembrie, ora 17:30: CSC Dumbrăvița – CSM Reșița (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)
  • Marți, 22 septembrie, ora 20:00: ASA Tg. Mureș – CS Dinamo București (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Iată programul complet al etapei

Sâmbătă, 19 septembrie, ora 11:00:

  • Concordia Chiajna – Metalul Buzău
  • CSM Olimpia Satu Mare – CS Afumați
  • CSM Slatina – CSC 1599 Șelimbăr
  • FC Bacău – Cetatea Suceava
  • Steaua București – Gloria Bistrița
  • Ștefănești – Metaloglobus București
  • Unirea Slobozia – Chindia Târgoviște

Sâmbătă, 19 septembrie, ora 12:30:

  • Popești Leordeni – Politehnica Timișoara

Duminică, 20 septembrie, ora 11:30

  • Râmnicu Vâlcea – FC Bihor

Marți, 22 septembrie, ora 17:30

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  • CSC Dumbrăvița – CSM Reșița

Marți, 22 septembrie, ora 20:00

  • ASA Tg. Mureș – CS Dinamo București

Clasament Liga 2 înainte de etapa 8

Înainte de etapa a 8-a din Liga 1, CSM Slatina, echipă care nu are drept de promovare în SuperLiga acest sezon, continuă să fie lider. Echipa lui Adrian Dulcea (47 de ani) încă nu a pierdut în acest sezon și are 6 victorii și o remiză. La două puncte în spatele oltenilor vin elevii lui Dan Alexa. Podiumul este închis de Popești Leordeni, altă echipă fără eșec.

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Liga 2 – clasamentul după 7 etape. Sursa foto: flashscore.ro

Cote și ponturi pariuri etapa 8 din Liga 2

Favoritele etapei aduc cote de luat în seamă pentru pariori. CSM Slatina are cotă 1,38 să învingă pe CS Șelimbăr, pe teren propriu. În derby-ul dintre Popești Leordeni și Poli Timișoara, gazdele au o cotă foarte mare, 4,15, în timp ce oaspeții sunt favoriți cu 1,81.

Alte meciuri care pot oferi cote care pot să apară pe bilete sunt Concordia Chiajna – Metalul Buzău. Ilfovenii au 2,00 pentru a se impune. În Moldova are loc un meci interesant între Costel Enache și Petre Grigoraș, un FC Bacău vs Cetatea Suceava în care gazdele au cotă 1,72.

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Urmărește etapa 8 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Pe site-ul FANATIK aveți toate informații actualizate din etapa a 8-a din Liga 2. În fiecare zi în care se joacă partidele vă oferim informații live text în timp real. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în vor fi prezentate pe site.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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