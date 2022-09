Liga 2, etapa a 6-a. Runda se dechide cu Progresul Spartac – Oțelul Galați. Programul complet, clasamentul și televizările

Etapa a 6-a din Liga 2 are loc în perioada vineri, 9 septembrie – duminică, 11 septembrie, pentru prima dată de la începerea campionatului neexistând în program nici o partidă în zilele de luni sau marți. De departe, și cel mai așteptat meci al sezonului, ținând cont că la nivelul eșalonului secund nu se joacă sistemul tur-retur, ci o manșă unică.

Liga 2 Casa Pariurilor, programul etapei a 6-a

Vineri, 9 septembrie

ora 16:30 Progresul Spartac – Oțelul Galați

ora 21:30 Dinamo – CSA Steaua

Sâmbătă, 10 septembrie

ora 11:00 CSC 1599 Șelimbăr – Unirea Dej

ora 11:00 CSC Dumbrăvița – Unirea Slobozia

ora 11:00 CSM Slatina – Ripensia Timișoara

ora 11:00 FC Brașov – Metaloglobus

ora 11:00 Politehnica Iași – Gloria Buzău

ora 11:00 Politehnica Timișoara – Viitorul Tg. Jiu

ora 11:00 Unirea Constanța – Concordia Chiajna

Duminică, 11 septembrie

ora 11:00 FK Csikszereda – Minaur Baia Mare

Cine transmite la tv meciurile din etapa a 6-a din Liga 2 Casa Pariurilor. Dinamo și Steaua, derby în premieră în eșalonul secund

Patru dintre cele zece meciuri programate în etapa a 5-a din Liga 2 Casa Pariurilor vor putea fi urmărite în direct la tv de microbiștii români. Este vorba despre Dinamo – CSA Steaua, Progresul Spartac – Oțelul, Politehnica Iași – Gloria Buzău și FK Csikszereda – Minaur Baia Mare. Toate acestea vor fi transmise pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport.

Vineri seară, „Arena Națională” va găzdui ineditul derby de tradiție al fotbalului românesc Dinamo – , pentru prima dată jucat la nivelul eșalonului secund. Deși „militarii” nu au drept de promovare, ambițiile sunt uriașe și la clubul din Ghencea, care nu concepe alt rezultat decât victoria.

Dinamo a reușit în etapa a cincea să obțină al doilea succes stagional, 1-0 pe terenul Concordiei Chiajna, dar ceea ce este mai îmbucurător decât însuși rezultatul în sine este creșterea evidentă în joc a elevilor lui , la care aportul stranierilor Iglesias și Ghezzali se vede tot mai mult. Vor fi foarte mulți spectatori la un meci din Liga 2, este posibil chiar să se stabilească un record de public pentru al doilea eșalon.

Progresul Spartac și Oțelul Galați deschid etapa a 6-a din Liga 2 Casa Pariurilor

Primul joc al etapei cu numărul 6 din Liga 2 are loc vineri, 9 septembrie, de la ora 16:30, pe stadionul de la Clinceni, între Progresul Spartac și Oțelul Galați, o interesantă partidă între două echipe nou promovate, dar cu evoluții foarte bune. Moldovenii anunță faptul că au un obiectiv îndrăzneț, calificarea în baraj și pe cât posibil promovarea directă sau măcar prezența la meciurile de baraj.

Progresul a obținut 9 puncte, reușind etapa trecută prima victorie pe teren propriu, una aproape miraculoasă, în fața Brașovului. A fost condusă cu 1-0 până în minutul 90, când a egalat, pentru ca în al treilea minut de prelungiri să obțină un penalty controversat și să câștige cele trei puncte. Progresul nu are deocamdată obiectiv decât menținerea în eșalonul secund, pentru că din punct de vedere financiar are una dintre cele mai modeste situații și nu poate aspira foarte sus.

Politehnica Iași – Gloria Buzău, meci pentru zona play-off

Orașul Iași va fi gazda sâmbătă, de la oră de matineu, a unuia dintre meciurile dintre echipe cu obiective declarate de play-off. Echipa locală și prestația elevilor săi l-a supărat tare pe exigentul tehnician al echipei moldovene, campioană la transferuri în această vară, cu 24 de sosiri și 10 plecări.

Gloria Buzău a stopat etapa trecută pasa neagră cu un succes pe teren propriu în fața nou promovatei Dumbrăvița, dar modul în care a evoluat echipa nu l-a mulțumit deloc pe antrenorul Cristi Pustai. Acesta și-a criticat jucătorii pentru faptul că au momente când pur și simplu iau piciorul de pe accelerator și lasă adversarul să se desfășoare în voie.

FK Csikszereda încheie runda a 6-a din Liga 2 duminică, 11 septembrie

Concordia Chiajna, la care antrenorul Ianis Zicu a șocat declarând că poate, pentru binele echipei, aflată în loc de zona play-off, în partea de jos a clasamentului, ar fi mai bine să plece, pentru că un astfel de șoc ar putea fi benefic, merge la Clinceni pentru jocul cu Unirea Constanța pentru a lua toate cele trei puncte și a începe urcușul spre primele șase poziții.

FC Brașov, altă echipă cu investiții mastive în vară, pentru a se bate la play-off, joacă pe teren propriu cu surprinzâtoarea lanternă roșie din Liga 2, Metaloglobus, o echipă care an de an s-a aflat în prima jumătate a clasamentului, dar acum are un singur punct după cinci meciuri. Etapa se încheie duminică la Miercurea Ciuc, unde FK Csikszereda, trei victorii consecutive, o caută pe a patra în fața unei echipe care nu are drept de promovare, pentru a intra în primele șase locuri.