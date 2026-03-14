Liga 2, live blog etapa 21. Ultima rundă din sezonul regular. Vezi programul complet, dar mai ales cine prinde ultimul loc de play-off

Etapa a 21-a din Liga 2 este ultima rundă din sezonul regular. Vezi pe Fanatik.ro tot ce te interesează, de la program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat până la reacții după meciuri.
14.03.2026 | 09:20
Liga 2 live blog etapa 21 Ultima runda din sezonul regular Vezi programul complet dar mai ales cine prinde ultimul loc de playoff
Liga 2: etapa 21, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
O nouă etapă din Liga a 2-a a României, cea cu numărul 21. Ultima rundă aduce clarificările finale în privința clasamentului, astfel că se va cunoaște exact componența play-off-ului și a play-out-ului. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Live video etapa 21 Liga 2.

Ultima rundă din sezonul regular al SuperLigii este aici. Toate meciurile se vor juca de la aceeași oră, 12:30. ASA Târgu Mureș și Steaua sunt cele două echipe care luptă pentru ultima poziție ce garantează play-off-ul.

Ambele formații au câte 36 de puncte înaintea meciurilor din ultima etapă. „Militarii” au însă avantajul victoriei în meciul direct și astfel vor fi siguri de prezența în play-off dacă se impun în partida de pe teren propriu cu Poli Iași, indiferent de rezultatul final al partidei Sepsi – ASA Târgu Mureș.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei a 21-a

Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.

De asemenea, meciurile care se transmit la TV pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv. Iată programul acestei runde:

Sâmbătă, 14 martie, ora 12:30

  • Chindia Târgovişte – Metalul Buzău 
  • Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – AFC ASA Târgu Mureş 
  • Corvinul Hunedoara – FC Bihor Oradea
  • CSC Şelimbăr – CSM Reşiţa 
  • CSM Olimpia Satu Mare – CS Dinamo Bucureşti
  • CSC Dumbrăviţa – Concordia Chiajna 
  • AFC Câmpulung Muscel – CS Tunari 
  • Steaua Bucureşti – Politehnica Iaşi 
  • Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Afumaţi 
  • FC Bacău – CSM Slatina 
  • CS Gloria Bistrița – FC Voluntari

Clasament Liga 2 înainte de etapa 21

Înaintea etapei cu numărul 21, Corvinul Hunedoara continuă să fie liderul clasamentului, fără înfrângere. Formația lui Florin Maxim a învins Gloria Bistrița cu 3-1 în etapa precedentă, rundă marcată de o gafă uriașă în meciul FC Bihor – Sepsi 2-2. Iată clasamentul înaintea ultimei runde:

Cote și ponturi pariuri etapa 21, Liga 2

Pariorii pot da lovitura cu ocazia etapei a 21-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:

  • Chindia Târgovişte – Metalul Buzău: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.78
  • Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – AFC ASA Târgu Mureş: „peste 1.5 goluri” – cotă 1.26
  • Corvinul Hunedoara – FC Bihor Oradea: „1X” – cotă 1.19

Vezi live video etapa 21 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi legat de etapa 21 din Liga 2. Evoluția scorurilor, desfășurarea meciurilor importante în format live text, marcatori și clasamentul actualizat după fiecare meci sunt pe site-ul nostru, ca tu să nu pierzi nimic.

