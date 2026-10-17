Sport

Liga 2, live etapa 10. Luptă aprigă la vârful clasamentului între Slatina, Poli Timișoara și CSM Reșița

Adrian Baciu
17.10.2026 | 07:52
Liga 2 live etapa 10 Lupta apriga la varful clasamentului intre Slatina Poli Timisoara si CSM Resita
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Liga 2, live etapa 10. Sursa foto: sportpictures.eu
Liga 2, live etapa 10. FANATIK vă aduce informații de la toate partidele din această rundă. Vezi aici program, clasament, cote la pariuri și cine transmite la TV meciurile tari din eșalonul secund.
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Etapa cu numărul 10 din Liga 2 începe sâmbătă, 17 octombrie, de la ora clasică 11:00. Ca de obicei, FANATIK vă aduce informații de la toate partidele din această rundă. În acest material aveți detalii despre program, clasament și cine transmite la TV meciurile cele mai importante și cu impact la zona promovării.

Liga 2, live etapa 10. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

Lupta pentru prima ligă se joacă weekend de weekend „la matineu”. Sâmbătă, de la ora 11:00, avem nu mai puțin de 8 partide. Printre echipele care intră pe teren sunt liderul CSM Slatina, care joacă acasă cu Unirea Slobozia, dar și CSM Reșița, echipă de pe locul 3, care, de asemenea, întâlnește pe teren propriu pe Cetatea Suceava.

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O formație care luptă cu șanse și speranțe mari la promovare, Poli Timișoara, joacă tot sâmbătă. De la ora 12:30, elevii lui Dan Alexa se deplasează la Râmnicu Vâlcea. Apoi, duminică, de la ora 13:30, o echipă aflată în zona superioară, FC Bacău, are meci acasă cu Gloria Bistrița. Etapa o încheie locul 4 din clasament, Chindia, care se deplasează la Târgu Mureș pentru meciul cu ASA, de la ora 17:30.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 10-a

Cele mai tari meciuri din etapa a 10-a vor fi transmise în direct de canalele Digi Sport și Prima Sport. De asemenea, unele jocuri pot fi urmărite și prin intermediul platformei FRF TV. În etapa programată între 17 și 20 octombrie, o serie de partide se vor vedea pe micile ecrane. Iată care sunt acestea:

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  • Sâmbătă, ora 12:30: Râmnicu Vâlcea – Poli Timișoara (Digi Sport 1 / Prima Sport 1)
  • Duminică, ora 13:30: FC Bacău – Gloria Bistrița (Digi Sport 1 / Prima Sport 1)
  • Marți, ora 17:30: ASA Tg. Mureș – Chindia (Digi Sport 1 / Prima Sport 1)

Iată programul complet al etapei:

Sâmbătă, 17.10, ora 11:00:

  • Concordia Chiajna – CSC 1599 Șelimbăr
  • CSC Dumbrăvița – FC Bihor
  • CSM Olimpia Satu Mare – Metalul Buzău 
  • CSM Reșița – Cetatea Suceava 
  • CSM Slatina – Unirea Slobozia 
  • Popești Leordeni – CS Afumați 
  • Steaua București – Metaloglobus
  • Ștefănești – CS Dinamo

Sâmbătă, 17.10, ora 12:30:

  • Râmnicu Vâlcea – Politehnica Timișoara

Duminică, 18.10, ora 13:30

  • FC Bacău – Gloria Bistrița

Marți, 20 octombrie, ora 17:30:

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  • FC ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște

Clasament Liga 2 înainte de etapa 10

Bătălia pentru locurile fruntașe din Liga 2 este una din ce în ce mai atractivă. Liderul CSM Slatina a pierdut în runda trecută la Reșița, iar formația lui Dorinel Munteanu (58 de ani) s-a apropiat la 1 punct de primul loc. Pe locul secund, la golaveraj, stă Poli Timișoara. Elevii lui Dan Alexa putea urca pe poziția de onoare, însă s-au blocat la Sibiu cu Steaua, 1-1. Iată clasamentul după 9 runde:

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liga 2 clasament
Clasament Liga 2 după 9 etape. Sursa foto: flashscore.ro

Cote și ponturi pariuri etapa 10 din Liga 2

Câteva cote foarte bune trag cu ochiul pariorilor în etapa a 10-a din Liga a 2-a. Condordia Chiajna are o cotă de 1,48, acasă, cu locul 10, CSS Șelimbăr. Apoi, locul 2, CSM Reșița, poate să aducă pariorilor o cotă de 1,72 dacă o bate pe Cetatea Suceava. Liderul, Slatina, are cotă de 1,61 cu codașa Slobozia. Și Poli Timișoara poate fi o opțiune pentru pariori. Cota bănățenilor în meciul din Vâlcea este de 1,69.

Urmărește etapa 10 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

De sâmbătă până marți, pe FANATIK găsiți toate informații actualizate din etapa a 10-a din Liga 2. În fiecare zi în care se joacă partidele vă oferim informații live text în timp real. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în vor fi prezentate pe site.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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