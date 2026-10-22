Liga 2, live etapa 11. FC Bihor – CSM Reșița deschide runda de la 16:00

Etapa cu numărul 11 din Liga 2 începe joi, 22 octombrie, de la ora 16:00, când se desfășoară meciul FC Bihor – CSM Reșița. Ca de obicei, FANATIK vă aduce informații de la toate partidele din această rundă. În acest material aveți detalii despre program, clasament și cine transmite la TV meciurile cele mai importante și cu impact la zona promovării.
Lupta pentru prima ligă se joacă weekend de weekend „la matineu”. Sezonul acesta avem mai multe pretendente la promovare, însă doar victoriile le mențin în cursă. FC Bihor se află într-o scădere față de stagiunea trecută și întâlnește acum Reșița lui Dorinel Munteanu, care are ambiții mari. CSM Slatina, liderul surpriză, joacă sâmbătă, de la 11:00, în deplasare cu Cetatea Suceava. Poli Timișoara, care vrea cu orice preț să ajungă în SuperLiga, primește vizita lui FC Bacău în aceeași zi, dar de la 13:00. Steaua va juca în deplasare la Afumați, în timp ce Chindia primește vizita celor de la Olimpia Satu mare.
Cele mai tari meciuri din etapa a 11-a vor fi transmise în direct de canalele Digi Sport și Prima Sport. De asemenea, unele jocuri pot fi urmărite și prin intermediul platformei FRF TV. În această rundă, o serie de partide se vor vedea pe micile ecrane. Iată care sunt acestea:
Joi, 22 octombrie
Sâmbătă, 24 octombrie
Duminică, 25 octombrie
Luni, 26 octombrie
Bătălia pentru locurile fruntașe din Liga 2 este una acerbă. Liderul CSM Slatina, deși a pierdut acum două runde la Reșița, vrea să își mențină statutul cu o victorie acum, după cea din etapa trecută. Poli Timișoara pândește de pe locul 2, iar în urma ei se află mai multe formații cu număr similar de puncte și cu pretenții de a fi în primele 6. Iată cum arată întreaga ierarhie:
Câteva cote foarte bune trag cu ochiul pariorilor în etapa a 11-a din Liga a 2-a. Există variante foarte interesante ce pot fi luate în seamă pentru un bilet, iar unele dintre acestea sunt „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1,57 la FC Bihor – CSM Reșița, „2 solist” / cotă 2,15 la Unirea Slobozia – Concordia Chiajna sau „1 solist” / cotă 1,68 la Poli Timișoara – FC Bacău.
De joi până luni, pe FANATIK, găsiți toate informații actualizate din etapa a 11-a din Liga 2. În fiecare zi în care se joacă partidele vă oferim informații live text în timp real. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în vor fi prezentate pe site.