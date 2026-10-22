Liga 2, live etapa 11. FC Bihor – CSM Reșița deschide runda de la 16:00

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 11 din Liga 2 începe joi, 22 octombrie, de la ora 16:00, când se desfășoară meciul FC Bihor – CSM Reșița. Ca de obicei, FANATIK vă aduce informații de la toate partidele din această rundă. În acest material aveți detalii despre program, clasament și cine transmite la TV meciurile cele mai importante și cu impact la zona promovării.

Liga 2, live etapa 11. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

Lupta pentru prima ligă se joacă weekend de weekend „la matineu”. Sezonul acesta avem mai multe pretendente la promovare, însă doar victoriile le mențin în cursă. FC Bihor se află într-o scădere față de stagiunea trecută și întâlnește acum Reșița lui Dorinel Munteanu, care are ambiții mari. CSM Slatina, liderul surpriză, joacă sâmbătă, de la 11:00, în deplasare cu Cetatea Suceava. Poli Timișoara, care , primește vizita lui FC Bacău în aceeași zi, dar de la 13:00. Steaua va juca în deplasare la Afumați, în timp ce Chindia primește vizita celor de la Olimpia Satu mare.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 11-a

Cele mai tari meciuri din etapa a 11-a vor fi transmise în direct de canalele Digi Sport și Prima Sport. De asemenea, unele jocuri pot fi urmărite și prin intermediul platformei FRF TV. În această rundă, o serie de partide se vor vedea pe micile ecrane. Iată care sunt acestea:

Joi, 22 octombrie, ora 16:00: FC Bihor – CSM Reșita (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 24 octombrie, ora 11:00: Cetatea Suceava – CSM Slatina (FRF.TV)

Sâmbătă, 24 octombrie, ora 13:00: Poli Timișoara – FC Bacău (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 25 octombrie, ora 11:00: Chindia – CSM Olimpia Satu Mare (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Luni, 26 octombrie, ora 17:00: Metaloglobus – Râmnicu Vâlcea (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Iată programul complet al etapei:

Joi, 22 octombrie

16:00 – FC Bihor vs. CSM Reșița

Sâmbătă, 24 octombrie

11:00 – Cetatea Suceava vs. CSM Slatina

11:00 – CS Din. București vs. Popești Leordeni

11:00 – Gloria Bistrița vs. CSC Dumbrăvița

11:00 – Metalul Buzău vs. Ștefănești

11:00 – Unirea Slobozia vs. Concordia Chiajna

13:00 – Politehnica Timișoara vs. FC Bacău

Duminică, 25 octombrie

11:00 – Chindia Târgoviște vs. CSM Olimpia Satu Mare

11:00 – CS Afumați vs. Steaua București

11:00 – CSC 1599 Șelimbăr vs. FC ASA Tg. Mureș

Luni, 26 octombrie

ADVERTISEMENT

17:00 – Metaloglobus București vs. Râmnicu Vâlcea

Clasament Liga 2 înainte de etapa 11

. Liderul CSM Slatina, deși a pierdut acum două runde la Reșița, vrea să își mențină statutul cu o victorie acum, după cea din etapa trecută. Poli Timișoara pândește de pe locul 2, iar în urma ei se află mai multe formații cu număr similar de puncte și cu pretenții de a fi în primele 6. Iată cum arată întreaga ierarhie:

ADVERTISEMENT

Cote și ponturi pariuri etapa 11 din Liga 2

Câteva cote foarte bune trag cu ochiul pariorilor în etapa a 11-a din Liga a 2-a. Există variante foarte interesante ce pot fi luate în seamă pentru un bilet, iar unele dintre acestea sunt „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1,57 la FC Bihor – CSM Reșița, „2 solist” / cotă 2,15 la Unirea Slobozia – Concordia Chiajna sau „1 solist” / cotă 1,68 la Poli Timișoara – FC Bacău.

ADVERTISEMENT

Urmărește etapa 11 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

De joi până luni, pe FANATIK, găsiți toate informații actualizate din etapa a 11-a din Liga 2. În fiecare zi în care se joacă partidele vă oferim informații live text în timp real. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în vor fi prezentate pe site.