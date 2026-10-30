Liga 2, live etapa 12. Steaua – Dinamo, derby în Ghencea! Cum arată echipele de start

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 12 din Liga 2 are un afiș extrem de atrăgător: vineri, de la ora 18:00, în Ghencea, se joacă partida Steaua București – CS Dinamo București. Ambele echipe sunt însă în zona cenușie a clasamentului. Runda mai propune și alte dispute interesante, cu implicații în zona promovării. Unde joacă Poli Timișoara, Chindia sau CSM Reșița.

Steaua București: Mate – Răsdan, Adăscăliței, Albu, Dorado, Ilie – Ayoub, Carvalho, Rotaru – Gonzales, Garcia. Rezerve: Pletea, Dinu, Grillo, Caldieraro, Bobaru, Pacionel, Tolea, Vlăsceanu, Nofitovici. Antrenor: Daniel Oprița.

CS Dinamo: Oncescu – Rus, Cernamoriț, Nicolae, Mitran – Gogescu, Yohannes, Leață – Rența, Baban, Believe. Rezerve: Rovența, Lecca, Pepi, Tincău, Ciocan, Anghel, Dumitrache, Amza, Dumbrăvean. Antrenor: Ionuț Chirilă.

Înainte de startul derby-ului contra Stelei, Ionuț Chirilă a prefațat meciul și a explicat de ce consideră că acest meci, din Liga a 2-a a României, reprezintă adevăratul derby: „Este un derby al fotbalului românesc, având în vedere că cele două cluburi au cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc. Astăzi jucăm pentru Patzaichin, pentru toți marii sportivi din secțiile lui Dinamo. Este un meci al unor cluburi care au scris istorie pentru țara asta. Aceste cluburi au jucat semifinale de Cupa Campionilor și de Cupa Cupelor, altul a adus Cupa Campionilor în România. Aceste două echipe au dat cea mai bună echipa națională, cea din 1994, care a fost la un pas să scoată o semifinală cu Brazilia.

ADVERTISEMENT

Noi jucăm astăzi pentru toți suporterii dinamoviști, care cred că sunt alături de noi. Jucăm pentru gloriile lui Dinamo, pentru oameni care au murit pentru Dinamo, pentru Cătălin Hîldan, pentru Dumitrache, pentru cei care se află în viață, Răducioiu, Mateuț, Dudu Georgescu, Lupescu. Steaua – Dinamo sau Dinamo – Steaua rămâne un Barcelona – Real Madrid al României. Sunt multe orgolii, chiar dacă echipele de Liga 1 cred că au preluat suporterii.

Eu iubesc Dinamo din Liga 1, la fel ca echipa pe care o antrenez. Suntem două entități prietene, se construiește un stadion fabulos pe care vor juca și ei. Într-o bună zi, poate ne vom uni. A fost interpretat greșit că e adevăratul derby. De ce am spus asta? Se joacă pe un stadion care a adus cele mai mari performanțe internaționale, am spus că venim într-o catedrală a fotbalului și n-am exagerat și încă talentații jucători de la FCSB și Dinamo n-au ajuns încă la performanțele lui Ienei, Lăcătuș, Iordănescu, Augustin, Rednic, Andone, Țețe Moraru, Lupescu și ceilalți. Din punctul ăsta de vedere, am spus că este adevăratul derby”, a declarat Ionuț Chirilă conform , înainte de meciul din Ghencea.

ADVERTISEMENT

Liga 2, live etapa 12. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

În afară de acest meci Steaua – Dinamo, atractiv ca rezonanță, dar care nu contează deloc în economia ligii secunde, în etapa 12 din Liga 2 se joacă și meciuri cu echipe care se bat pentru obiective importante. Liderul Poli Timișoara se deplasează la Dumbrăvița, Chindia are o misiune teoretic ușoară cu Ștefănești, în timp ce Concordia Chiajna are deplasare la Slatina, echipa de pe locul secund.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 12-a

, dar și meciurile în care joacă echipe cu șanse la promovare, fi transmise în direct de canalele Digi Sport și Prima Sport. Vor fi și jocuri care pot fi urmărite și prin intermediul platformei FRF TV. În etapa programată între 30 octombrie și 1 noiembrie, o serie de partide se vor vedea pe micile ecrane. Iată care sunt acestea:

ADVERTISEMENT

Vineri, 30 octombrie, ora 18:00, Steaua – Dinamo (Digi Sport 1 / Prima Sport 1)

Sâmbătă, 31 octombrie, ora 11:00, Popești Leordeni – Metalul Buzău (Digi Sport 1 / Prima Sport 1)

Sâmbătă, 31 octombrie, ora 13:30, FC Bacău – Metaloglobus (Digi Sport 1 / Prima Sport 1)

Duminică, 1 noiembrie, ora 12:30, CSM Reșița – Gloria Bistrița

Iată programul complet al etapei a 12-a:

Vineri, 30.10, 18:00:

Steaua București – CS Dinamo București

Sâmbătă, 30.10, ora 11:00:

Cetatea Suceava – FC Bihor

CSC Dumbrăvița – Politehnica Timișoara

CSM Olimpia Satu Mare – CSC 1599 Șelimbăr

FC ASA Tg. Mureș – Unirea Slobozia

Popești Leordeni – Metalul Buzău

Râmnicu Vâlcea – CS Afumați

Ștefănești – Chindia Târgoviște

Sâmbătă, 30.10, ora 13:30:

FC Bacău – Metaloglobus București

Duminică, 01.11, ora 11:00:

CSM Slatina – Concordia Chiajna

Duminică, 01.11, ora 12:30:

CSM Reșița – Gloria Bistrița

Clasament Liga 2 înainte de etapa 12

Ierarhia Ligii a 2-a a suferit o modificare majoră săptămâna trecută. Poli Timișoara a profitat de pasul greșit făcut de CSM Slatina și a preluat conducerea. Din spate vine tare Chindia Târgoviște. Dâmbovițenii au altă față cu Leo Grozavu pe bancă și nu concep să mai rateze promovarea în prima ligă. În cădere liberă este CSM Reșita, după două eșecuri la rând. Iată clasamentul înainte de etapa a 12-a:

ADVERTISEMENT

Cote și ponturi pariuri etapa 12 din Liga 2

Ca de obicei, meciurile din Liga 2 nu lipsesc din ofertele caselor de pariuri. La derby-ul de pe Ghencea, Steaua are cotă de 1,22 pentru a trece de Dinamo. cota 9,20 pentru a realiza surpriza. Liderul Poli Timișoara este o echipă pe care o iau mulți pe bilet, cu cota de 1,50 de la Dumbrăvița. O cotă aproape similară, de 1,49, are Chindia pe terenul celor din Ștefănești.

Urmărește etapa 12 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

În weekendul care urmează, timp de trei zile, pe site-ul FANATIK găsiți toate informații actualizate din etapa a 12-a din Liga 2. Vineri, sâmbătă și duminică, în zilele când se joacă partidele, vă oferim informații live text în timp real. De asemenea, clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în vor fi prezentate pe site.