Liga 2, live etapa 13. Chindia – SC Popești Leordeni și Poli Timișoara – CSM Reșița, meciurile tari ale rundei

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Etapa cu numărul 13 din Liga 2 propune foarte multe partide tari, cu implicații în zona de promovare. Cum v-a obișnuit săptămână de săptămână, FANATIK vă aduce informații de la toate cele 11 partide din această rundă. În acest material aveți detalii despre program, clasament și cine transmite la TV meciurile cele mai importante și cu impact la zona superioară a ierarhiei.

Liga 2, live etapa 13. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

Încă din prima zi, joi, 5 noiembrie, Liga 2 propune un meci extrem de tare și de interesant. De la ora 17:00, pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște se întâlnesc Chindia, locul 2, și Popești Leordeni, locul 3. Gazdelor le este suficient un egal pentru a urca, pentru moment, pe locul 1. Și oaspeții pot avea parte de această onoare, însă doar dacă obțin toate cele 3 puncte.

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, are și ea un meci extrem de complicat. Echipa lui Dan Alexa (47 de ani) dă piept cu echipa lui Dorinel Munteanu (58 de ani), CSM Reșița, aflată pe poziția a 4-a. Fostul lider al clasamentului eșalonului secund, CSM Slatina, are meci greu în deplasare cu FC Bihor, o altă echipă care caută să ajungă în zona play-off-ului.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 13-a

Etapa a 13-a din Liga 2 se întinde pe o perioadă ceva mai îndelungată, între 5 și 10 noiembrie. Ca de obicei, cele mai importante meciuri ale rundei vor fi transmise în direct de canalele Digi Sport și Prima Sport. Unele jocuri pot fi urmărite și prin intermediul platformei FRF TV. În această rundă, nu mai puțin de 5 meciuri se vor vedea pe micile ecrane sau online. Iată care sunt acestea:

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Joi, 5 noiembrie, ora 17:00: Chindia – SC Popești Leordeni (Digi Sport / Prima Sport)

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 11:00: Concordia – AS Târgu Mureș (FRF TV)

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 12:30: FC Bihor – CSM Slatina (Digi Sport / Prima Sport)

Luni, 9 noiembrie, ora 14:30: Poli Timișoara – CSM Reșița (Digi Sport / Prima Sport)

Luni, 9 noiembrie, ora 17:00: CS Dinamo – CSM Râmnicu Vâlcea ( Digi Sport / Prima Sport)

Iată programul complet al etapei a 13-a:

Joi, 05.11, 17:00:

Chindia Târgoviște – SC Popești Leordeni

Sâmbătă, 07.11, 11:00:

Concordia Chiajna – FC ASA Tg. Mureș

CS Afumați – FC Bacău

Șelimbăr – Ștefănești

Gloria Bistrița – Cetatea Suceava

Metaloglobus București – CSC Dumbrăvița

Unirea Slobozia – CSM Olimpia Satu Mare

Sâmbătă, 07.11, 12:30:

FC Bihor – CSM Slatina

Luni, 09.11, 14:30:

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Politehnica Timișoara – CSM Reșița

Luni, 09.11, 17:00:

CS Dinamo – Râmnicu Vâlcea

Marți, 10.11, 19:30:

Metalul Buzău – Steaua București

Clasament Liga 2 înainte de etapa 13

Lupta pentru promovarea în prima ligă este una extrem de palpitantă în acest moment în Liga 2. În pole position sunt, momentan, Poli Timișoara și Chindia Târgoviște. Dâmbovițenii au ajuns la 6 victorii consecutive și amenință poziția de lider a lui Poli. Celelalte echipe care au drept de promovare, CSM Reșița, Concordia Chiajna, FC Bihor sau FC Bacău sunt mai jos.

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Cote și ponturi pariuri etapa 13 din Liga 2

este urmărită cu atenție de pariori. Chindia Târgoviște, echipă pe val, care nu vrea să rateze promovarea, are cotă de 1,65 contra celor de la Popești Leordeni. O cotă în aceeași zonă, 1,70, are Poli Timișoara în meciul cu CSM Reșița. Bookmakerii anticipează un meci echilibrat la Oradea, între FC Bihor și CSM Slatina: cote de 2,50 la 2,75.

Urmărește etapa 13 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Toate cele 11 meciuri din etapa a 13-a din Liga 2, de joi, 5 noiembrie, până marți, 10 noiembrie, sunt acoperite de acest LIVE BLOG de pe FANATIK. Pe site găsiți toate informații actualizate. În fiecare zi în care se joacă partidele vă oferim informații live text în timp real. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în vor fi prezentate pe site.