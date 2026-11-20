ADVERTISEMENT

Liga 2 continuă, în perioada 20 – 23 noiembrie, cu etapa a 14-a. Echipele angrenate în lupta la vârf și pentru promovare au deplasări destul de complicate. Liderul Chindia se duce la București, pe Ghencea, în timp ce Poli Timișoara o înfruntă pe Cetatea Suceava. FANATIK prezintă informații de la toate cele 11 partide din această rundă. Mai jos sunt detalii despre program, clasament și cine transmite la TV meciurile cele mai importante și cu impact la zona superioară a ierarhiei.

Liga 2, live etapa 14. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

Etapa a 14-a începe încă de vineri, la Oradea. Două formații cu o lungă tradiție pe prima scenă, FC Bihor și Gloria Bistrița se întâlnesc într-un meci interesant, dar care nu are implicații la vârf. Orădenii, dacă mai vor să spere la top 6, sunt obligați să bată. Sâmbătă au loc nu mai puțin de 8 partide. Din acest calup, cel mai important duel este Cetatea Suceava – Poli Timișoara.

ADVERTISEMENT

Fostul lider are un meci greu, pe terenul unei echipe care nu prea pierde acasă. Trupa lui Dan Alexa (47 de ani) are în față nu doar o echipă solidă, ci și un antrenor experimentat, Petre Grigoraș (61 de ani). Un alt meci tare al etapei este cel de luni, 23 noiembrie. Steaua este gazdă cu .

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 14-a

Cele mai importante meciuri ale rundei a 14-a se vor putea vedea în direct de canalele Digi Sport și Prima Sport. Unele jocuri pot fi urmărite și prin intermediul platformei FRF TV. În această rundă, nu mai puțin de 4 meciuri se vor vedea pe micile ecrane. Iată care sunt acestea:

ADVERTISEMENT

Vineri, 20 noiembrie 2026, ora 14:30: FC Bihor – Gloria Bistrița (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, ora 12:30: Cetatea Suceava – Poli Timișoara (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 22 noiembrie 2026, ora 12:30: Râmnicu Vâlcea – Metalul Buzău (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Luni, 23 noiembrie 2026, ora 17:00: Steaua București – Chindia Târgoviște (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Iată programul complet al etapei a 14-a:

Vineri, 20 noiembrie 2026, ora 14:30:

FC Bihor – Gloria Bistrița

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, ora 11:00:

ADVERTISEMENT

FC Bacău – CS Dinamo București

Popești-Leordeni – CS Șelimbăr

Olimpia Satu Mare – Concordia Chiajna

Dumbrăvița – CS Afumați

CSM Reșița – Metaloglobus București

Ștefănești – Unirea Slobozia

CSM Slatina – ASA Târgu Mureș

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, ora 12:30

Cetatea Suceava – Poli Timișoara

Duminică, 22 noiembrie 2026, ora 12:30:

Râmnicu Vâlcea – Metalul Buzău

Luni, 23 noiembrie 2026, ora 17:00:

ADVERTISEMENT

Steaua București – Chindia Târgoviște

Clasament Liga 2 înainte de etapa 14

zburdă în Liga 2. Trupa dâmbovițeană a ajuns la 7 victorii consecutive și a urcat pe locul 1. Poli Timișoara a mai dat semne de slăbiciune și este pe 2. Un singur punct stă între cele două formații care speră să joace în prima ligă din sezonul viitor. Pe locul 3 în ierarhia ligii secunde se află CSM Slatina, iar pe 4 e revelația Popești Leordeni. Pe 5 vine Concordia Chiajna, iar zona play-off este închisă de CSM Reșița.

Cote și ponturi pariuri etapa 14 din Liga 2

La casele de pariuri, runda a 14-a este „tratată” așa cum se cuvine. Cotele oferite sunt foarte bune. Mai rămâne ca și pariorii să fie inspirați. FC Bihor are 1,88 să bată pe Gloria Bistrița. Apoi, fostul lider, Poli Timișoara, are cotă mare la Suceava, 2,47. La fel se întâmplă și cu echipa de pe locul 1 din prezent, Chindia, care pleacă cu 2,26 pe terenul Stelei.

ADVERTISEMENT

Iată câteva ponturi la meciurile din etapa a 14-a:

Popești Leordeni – Șelimbăr 1: cotă 1,53

CSM Slatina – ASA Târgu Mureș 1: cotă 1,58

Olimpia Satu Mare – Concordia 2: cotă 1,68

Urmărește etapa 14 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK acoperă cu informații în timp real toată etapa a 14-a din Liga 2. Pe site-ul nostru puteți citi toate informații actualizate. În fiecare zi în care se joacă partidele vă oferim informații live text în timp real. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în vor fi prezentate pe site.