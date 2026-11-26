Liga 2 programează între 26 noiembrie și 30 noiembrie etapa 15. FANATIK vă pune la dispoziție un Live Blog unde aveți informații despre program, clasament, cote la pariuri și cine transmite la TV meciurile din eșalonul secund.

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Nu multe meciuri ne mai despart de momentul adevărului în Liga a 2-a din România. Formațiile din eșalonul secund mai au de disputat doar șase partide până se vor afla cele șase echipe ce se luptă la promovarea în SuperLiga României și restul de 16 ce vor încerca să se mențină în a doua divizie. Etapa a 15-a este programată între 26 și 30 noiembrie, iar meciurile propuse sunt foarte interesante, vedeta rundei fiind Poli Timișoara – FC Bihor.

LIVE: Gloria Bistrița – CSM Slatina 0-1 (Mihaiu 5)

Gloria Bistrița: Blaga – C. Gheorghe, Lică, Asibey, Sg. Pîrvulescu – Bradu, Cavar, Al. Mogoș – Randrianantenaina, M. Lupu, Chukwu. Rezerve: Greab – Rîpeanu, Iurasciuc, Mih. Bara, Andr. Suciu, Osikmashvili, Lehaire, Zanc, Dar. Grigore. Antrenor: Sebastian Moga.

Blaga – C. Gheorghe, Lică, Asibey, Sg. Pîrvulescu – Bradu, Cavar, Al. Mogoș – Randrianantenaina, M. Lupu, Chukwu. Greab – Rîpeanu, Iurasciuc, Mih. Bara, Andr. Suciu, Osikmashvili, Lehaire, Zanc, Dar. Grigore. Sebastian Moga. CSM Slatina: Glodean – Abel Stan, Andreș, Riza – Lăpădătescu, Al. Răuță (cpt.) – Munoz, Rz. Matiș, Șerbănică – Mihaiu, Magyari. Rezerve: Răcășan – Alexandru Stan, Em. Pacionel, Granja Hurtado, Gheoroae, Velea, Solcan, Al. Georgescu. Antrenor: Adrian Dulcea.

Liga 2, live etapa 15. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

CSM Slatina face vizita Gloriei și speră la un nou rezultat pozitiv. Parcursul oltenilor este unul remarcabil până în acest moment, însă, din păcate, aceștia nu au dreptul de promovare. În aceeași situație se află și gazdele, însă bistrițenii se aflau oricum la o distanță considerabilă de play-off. Vineri nu este programat niciun meci în Liga a 2-a, urmând ca sâmbătă să se dispute nu mai puțin de 8 partide. Șapte dintre ele se joacă de la ora 11:00, în timp ce Poli Timișoara – FC Bihor începe cu o oră mai târziu, la 12:00.

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Duminică este din nou zi liberă în Liga a 2-a, urmând ca luni să se dispute ultimele două meciuri. Ziua începe cu Metaloglobus – Cetatea Suceava, de la ora 14:30, iar în epilogul etapei este implicat chiar liderul clasamentului. Chindia Târgoviște primește vizita celor de la Râmnicu Vâlcea de la ora 17:00.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 15-a

Cele mai importante meciuri ale rundei a 15-a se vor putea vedea în direct de canalele Digi Sport și Prima Sport. Unele jocuri pot fi urmărite și prin intermediul platformei FRF TV. Iată programul complet al etapei a 15-a:

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Joi, 26 noiembrie 2026, ora 16:45

Gloria Bistrița – CSM Slatina, ora 16:45

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026

Concordia Chiajna – Ștefănești, ora 11:00

CSC Șelimbăr – Steaua București, ora 11:00

CS Dinamo București – CSC Dumbrăviță, ora 11:00

CS Afumați – CSM Reșița, ora 11:00

Metalul Buzău – FC Bacău, ora 11:00

Unirea Slobozia – Popești Leordeni, ora 11:00

ASA Târgu Mureș – CSM Olimpia Satu Mare, ora 11:00

Politehnica Timișoara – FC Bihor, ora 12:00

Luni, 30 noiembrie 2026

Metaloglobus – Cetatea Suceava, ora 14:30

Chindia Târgoviște – Râmnicu Vâlcea, ora 17:00

Clasament Liga 2 înainte de etapa 15

În acest moment, deși în zona de play-off par să se lupte doar primele 7 echipe, realitatea este alta. Din cauza faptului că nu au drept de promovare, echipe precum CSM Slatina sau Popești Leordeni, care se află în acest moment pe locurile 3, respectiv 4, nu vor putea evolua în play-off, tocmai de aceea, dacă vor rămâne în primele șase locuri, formațiile de pe locurile 7 și 8 le vor lua locul, iar competiția rămâne deschisă.

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Spre exemplu, chiar dacă FC Bihor se află la 6 puncte de locurile de play-off, poziția a 8-a i-ar asigura prezența în play-off. În vârful clasamentului distanțele sunt destul de mici și doar 3 puncte despart de locul 4.

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Cote și ponturi pariuri etapa 15 din Liga 2

Cotele oferite de casele de pariuri pentru etapa a 15-a sunt foarte bune, însă pariorii trebuie să aleagă cu grijă. CSM Slatina este favorită s-o învingă pe Gloria Bistrița, însă cota la victorie este foarte bună, de 2,38. Apoi, Poli Timișoara este cotată cu 1,65 să câștige pe teren propriu în fața Bihorului lui Lincar, Steaua este cotată cu 2,00 să câștige la Sibiu, iar CS Dinamo are o cotă de 2,60 la victorie în duelul ultimelor două clasate. În epilogul etapei, liderul Chindia este mare favorită în fața celor de la Râmnicu Vâlcea, iar cota pentru „1 solist” este de 1,42.

Iată câteva ponturi la meciurile din etapa a 15-a:

CS Dinamo – CSC Dumbrăvița: Peste 3,5 goluri – cotă 1,95

Metalul Buzău – FC Bacău: X – cotă 3,20

Concordia Chiajna – Ștefănești: 1 solist – cotă 1,24

Urmărește etapa 15 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK acoperă cu informații în timp real toată etapa a 15-a din Liga 2. Pe site-ul nostru puteți citi toate informațiile actualizate. În fiecare zi în care se joacă partidele vă oferim informații live text în timp real. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în această etapă vor fi prezentate pe site.