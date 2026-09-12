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Etapa a 7-a din Liga 2 programează mai multe meciuri interesante, care pot aduce modificări importante în ierarhie. Avem dueluri echilibrate, dar și meciuri cu favorite clare. Runda începe sâmbătă, 12 septembrie, la ora clasică 11:00, atunci când au loc 7 meciuri. Etapa se încheie tocmai marți, 15 septembrie.

Liga 2, live video etapa 7. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

În acest calup de 7 meciuri care au loc sâmbătă, la ora 11:00, joacă și două din primele 3 clasate. E vorba de CSM Slatina, liderul la zi din divizia secundă, care are deplasare la Dumbrăvița, și Poli Timișoara. După semi-eșecul de la Satu Mare contra Olimpiei, elevii lui Dan Alexa (46 de ani) revin acasă pentru un meci cu codașa Ștefănești.

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Două echipe care au dezamăgit crunt în primele 6 etape, FC Bihor și Steaua București se întâlnesc tot sâmbătă, dar de la ora 13:00. Orădenii sunt pe locul 15, în timp ce „militarii” ocupă ultima poziție. Ziua de duminică aduce două meciuri interesante. Chindia lui Leo Grozavu (59 de ani) este obligată să bată pe CS Șelimbăr, dacă vrea să țină aproape de zona play-off.

Tot duminică se mai joacă Metalul Buzău – Unirea Slobozia. Etapa se încheie marți, 15 septembrie, atunci când în Banat ajunge FC Bacău. Reșița lui Dorinel Munteanu (58 de ani), a doua clasată în Liga 2, vrea să continue seria victoriilor din ultimele runde. Va fi extrem de greu, contra echipei lui Costel Enache (53 de ani), care are un singur eșec în acest sezon.

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Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 7-a

sunt transmise în direct de canalele Digi Sport și Prima Sport, iar unele jocuri pot fi urmărite și prin intermediul platformei FRF TV. În runda care urmează, nu mai puțin de patru partide se vor vedea pe micile ecrane. Iată care sunt acestea:

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Sâmbătă, 12 septembrie, ora 13:00: FC Bihor – Steaua București (Digi Sport și Prima Sport)

Duminică, 13 septembrie, ora 11:00: Chindia Târgoviște – CS Șelimbăr (Digi Sport și Prima Sport)

Duminică, 13 septembrie, ora 13:00: Metalul Buzău – Unirea Slobozia (Digi Sport și Prima Sport)

Marți, 15 septembrie, ora 17:00: CSM Reșița – FC Bacău (Digi Sport și Prima Sport)

Iată programul complet al etapei:

Sâmbătă, 12.09, ora 11:00:

Cetatea Suceava – Râmnicu Vâlcea

CS Afumați – FC ASA Tg. Mureș

CS Din. București – Concordia Chiajna

CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Gloria Bistrița – Popești-Leordeni

Metaloglobus București – AFC Hermannstadt

CSM Olimpia Satu Mare – Politehnica Timișoara

Sâmbătă, 12.09, 13:30: FC Bihor – Steaua București

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Duminică, 13.09, ora 11:00: Chindia Târgoviște – CSC 1599 Șelimbăr

Duminică, 13.09, ora 13:00: Metalul Buzău – Unirea Slobozia

Marți, 15.09, ora 17:00: CSM Reșița – FC Bacău

Clasament Liga 2 înainte de etapa 7

Înainte de startul etape a 7-a din Liga 1, clasamentul era condus de CSM Slatina. Echipa lui Adrian Dulcea (47 de ani) are 16 puncte din 18 posibile. Urmează CSM Reșița cu 15 puncte și Poli Timișoara cu 14. Popești-Leordeni are a 4-a în clasament, ci 12 puncte. Doar Slatina, Poli și Popești Leordeni nu au pierdut în acest sezon.

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Cote și ponturi pariuri etapa 7 din Liga 2

Meciurile din etapa a 7-a de Liga 2 pot reprezenta o sursă importantă de câștig pentru pariori. Există echipe favorite în această rundă. De exemplu, Poli Timișoara are o cotă de 1,14 în partida cu Ștefănești. Liderul CSM Slatina, în schimb, are o cotă de 1,92 la Dumbrăvița.

. Trupa lui Adrian Scarlatache (39 de ani) are 1,16 pe terenul lui CS Dinamo. O cotă pe care pariorii au luat-o probabil în vedere este acest 1,55 pentru „1 solist” de la Chindia – Șelimbăr. Derby-ul rundei, dintre CSM Reșița și FC Bacău are o favorită destul de clară. Echipa lui Dorinel Munteanu are 1,78 pentru un succes.

Urmărește etapa 7 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Etapa a 7-a din Liga 2 poate fi urmărită la TV, dar și live text pe FANATIK. În fiecare zi în care se joacă partidele vă oferim informații în timp real de la fiecare meci din eșalonul inferior. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în vor fi prezentate pe site.