Liga 2, live etapa 9. Poli Timișoara întâlnește pe Steaua, la Sibiu. Liderul Slatina, deplasare la locul 3, CSM Reșița

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După o foarte lungă pauză, de 16 zile, Liga 2 se reia cu meciurile din etapa a 9-a. Într-un interval de patru zile ne așteaptă o rundă cu întâlniri care pot aduce modificări importante la vârful clasamentului. FANATIK vă oferă informații în timp real de la toate disputele, începând cu încleștarea de la Sibiu, dintre Poli Timișoara și Steaua.

Liga 2, live etapa 9. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

Eșalonul secund se grăbește să repornească la drum. Încă de joi, 8 octombrie, se joacă deja un prim meci din etapa a 9-a. Stadionul Municipal din Sibiu va găzdui, de la ora 18:00, meciul Poli Timișoara – Steaua București. Este unul dintre cele mai atractive meciuri din runda 9 a Ligii 2. Arena „Electrica” pe care joacă de obicei Poli nu poate găzdui acest meci, considerat de jandarmi ca fiind unul de risc mediu.

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„Grosul” rundei se joacă sâmbătă, 10 octombrie. De la ora 11:00 încep 7 partide. Chindia Târgoviște vs. Concordia Chiajna par cele mai interesant duel din acest „calup”. Apoi, de la ora 13:00, se joacă un meci care, în funcție de jocul celorlalte rezultate, poate schimb dramatic top 3. dă piept cu liderul CSM Slatina.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 9-a

Și în etapa a 9-a, ca de altfel în toate rundele scurse din sezonul 2026 – 2027, cele mai importante meciuri vor fi transmise în direct de canalele Digi Sport și Prima Sport. Unele jocuri pot fi urmărite și prin intermediul platformei FRF TV. În etapa programată între 9 și 11 octombrie, o serie de partide se vor vedea pe micile ecrane. Iată care sunt acestea:

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Joi, 8 octombrie, ora 18:00: Poli Timișoara – Steaua București (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 13:00: CSM Reșița – CSM Slatina (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Duminică, 11 octombrie, ora 15:45: FC Bacău – FC Bihor (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Iată programul complet al etapei a 9-a:

Joi, 8 octombrie, ora 18:00

Politehnica Timișoara – Steaua București

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 11:00

Cetatea Suceava – CSC Dumbrăvița

Chindia Târgoviște – Concordia Chiajna

CS Din. București – CSM Olimpia Satu Mare

CSC 1599 Șelimbăr – Unirea Slobozia

Gloria Bistrița – Râmnicu Vâlcea

Metaloglobus București – Popești Leordeni

Metalul Buzău – FC ASA Tg. Mureș

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 13:00

CSM Reșița – CSM Slatina

Duminică, 11 octombrie, ora 11:00

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CS Afumați – Ștefănești

Duminică, 11 octombrie, ora 15:45

FC Bihor – FC Bacău

Clasament Liga 2 înainte de etapa 9

Lupta pentru supremație în eșalonul 2 din România fotbalistică este una extrem de interesantă. Liderul CSM Slatina are 22 de puncte după 8 runde, la 2 peste Poli Timișoara. La alte 2 puncte în spate găsim pe CSM Reșița. Între locul 4 și locul 7 se află un pluton de 4 echipe, toate cu câte 15 puncte.

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Cote și ponturi pariuri etapa 9 din Liga 2

Runda a 9-a din Liga 2 aduce și o serie de cote pe care pariorii trebuie să le ia în calcul atunci când își alcătuiesc biletele. de 1,65 cu Steaua. Atenție mare însă! Elevii lui Dan Alexa (46 de ani) își joacă la Sibiu acest meci considerat pe teren propriu. În derby-ul etapei, CSM Reșița – CSM Slatina, gazdele au 2,33, față de 2,97 cât are liderul.

Echilibrat, din perspectiva pariorilor, se anunță și meciul Chindia – Concordia. Echipa lui Leo Grozavu (56 de ani) are 2,41 pentru victorie, iar ilfovenii primesc 2,90. Un alt „solist” pe bilete poate fi Cetatea Suceava vs CS Dumbrăvița, 1,64 pe victoria gazdelor.

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Urmărește etapa 9 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Pe site-ul FANATIK sunt acoperite, în timp real, toate partidele etapei a 9-a din Liga 2. În fiecare zi în care se joacă meciuri vă oferim informații live text. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în vor fi prezentate pe site.