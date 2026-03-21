Liga 2, live video etapa 1 play-off și play-out. Începe lupta pentru promovarea în prima ligă și pentru evitarea retrogradării

Etapa 1 de play-off și play-out din Liga 2 începe oficial sâmbătă, 21 martie, de la ora ”clasică” 11.00. Atunci, au loc nu mai puțin de 8 partide din cele două serii de retrogradare. Tot în prima zi de weekend are loc și un meci-vedetă din zona promovării. Runda inaugurală se încheie duminică, cu ultimele două meciuri din play-off. FANATIK vă oferă toate informațiile cu privire la meciuri, rezultate și clasamente.
Se intră în linie dreaptă pentru promovarea în prima ligă. Sâmbătă, 21 martie 2026, începe oficial play-off-ul din Liga 2. La startul său sunt 6 echipe bune. Dintre acestea, doar 4 au drept de promovare. În rest, la fel ca în anii precedenți, Steaua este prezentă în competiție doar ”la număr”, iar FC Bihor Oradea are mari emoții în privința obținerii licenței.
La o primă privire asupra modului în care arată componența play-off-ului, trebuie să spunem că o echipă este cu un picior și jumătate promovată. E vorba de Corvinul Hunedoara, singura echipă din primele divizii ale țării cu 0 eșecuri în sezonul 2025 – 2026. Elevii lui Florin Maxim au deja un avans de 9 puncte față de locul 2. Aici avem pe Sepsi Sfântul Gheorghe, o altă formație care pare în cărți pentru o promovare directă. Ovidiu Burcă are șanse importante să-i readucă pe covăsneni pe prima scenă.
De la locul 2 în jos urmează patru echipe la egalitate de puncte. FC Bihor Oradea, Chindia Târgoviște, FC Voluntari și Steaua București au 39 de puncte. Din păcate pentru două dintre acestea, Steaua și FC Bihor, lucrurile nu sunt deloc plăcute. Roș-albaștrii joacă meciuri fără miză, din perspectiva lor, iar bihorenii tremură și ei serios. Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2:
Prima rundă din play-off are meciurile programate pe durata a două zile: sâmbătă și duminică. ”Balul” este deschis de duelul de la Hunedoara dintre locul 1 și locul 6. După o remiză albă în sezonul regulat, Corvinul și Steaua promit să ofere acum și goluri. Duminică, iubitorii fotbalului ”la matineu” au două meciuri extrem de interesante. Chindia merge la Ilfov, pentru meciul cu Voluntari, iar Bihorul la Sfântul Gheorghe.
Program etapa 1 play-off Liga 2, sezon 2025-2026:
Primul duel din etapa 1 de play-off este considerat și cel mai dezechilibrat. Corvinul are o cotă de 1.70, în timp ce Steaua pleacă cu 4.80. Un echilibru mai mare este la Voluntari – Chindia. Gazdele au 2.30, iar oaspeții 3.00. În fine, Sepsi pleacă favorită cu FC Bihor, cu o cotă de 1.80 la 4.25.
Procesul de promovare din Liga 1 în prima divizie este simplu și similar celui din anii trecuți. Primele 2 clasate în play-off-ul Ligii 2 promovează direct în SuperLiga. Momentan, Corvinul și Sepsi ocupă aceste poziții.
Apoi, locurile 3 și 4 merg la baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Ligii 1. Vor fi meciuri tur-retur. Câștigătoarele barajelor promovează / rămân în SuperLiga 1.
Aruncăm o privire și asupra zonei play-out. Aici, situația este puțin diferită. Echipele sunt împărțite în două grupe (A și B) de câte 8 echipe, pe baza locului ocupat în sezonul regular (A: 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22; B: 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21). O altă diferență majoră este că se joacă doar un singur tur (7 meciuri în total).
O analiză rapidă a ierarhiilor celor două serii ne arată clar faptul că primele clasate nu au nicio emoție. În schimb, ”Lanternele” Câmpulung și Olimpia Satu Mare par condamnate la Liga 3.
Clasament grupa A din play-out-ul Ligii 2:
Clasament grupa B din play-out-ul Ligii 2:
Toate meciurile din play-out sunt programate în aceeași zi, sâmbătă, 21 martie 2026, de la ora 11:00. Dintre cele opt jocuri de mai jos, cel dintre Politehnica Iaşi și Ceahlăul Piatra Neamţ, un derby al Moldovei, va fi transmis de FRF pe contul său de Youtube.
Grupa A, sâmbătă, 21 martie 2026, ora 11:00
Grupa B, sâmbătă, 21 martie 2026, ora 11:00
Conform Regulamentului în vigoare, finalul play-out-ului, ultimele două clasate din fiecare grupă vor retrograda automat. Apoi, echipele clasate pe locul 6 vor disputa un baraj tur-retur pentru rămânerea în Liga 2. În acest moment, ”căzute” sunt Dinamo și Câmpulung din Grupa A, respectiv Tunari și Olimpia Satu Mare din Grupa B. Barajul s-ar da, ipotetic vorbind, între Ceahlăul și Șelimbăr.