Liga 2, live video etapa 1 play-off și play-out. Începe lupta pentru promovarea în prima ligă și pentru evitarea retrogradării

ADVERTISEMENT

Etapa 1 de play-off și play-out din Liga 2 începe oficial sâmbătă, 21 martie, de la ora ”clasică” 11.00. Atunci, au loc nu mai puțin de 8 partide din cele două serii de retrogradare. Tot în prima zi de weekend are loc și un meci-vedetă din zona promovării. Runda inaugurală se încheie duminică, cu ultimele două meciuri din play-off. FANATIK vă oferă toate informațiile cu privire la meciuri, rezultate și clasamente.

Liga 2, live video etapa 1 play-off și play-out. Cinci echipe luptă pentru promovarea în prima ligă

Se intră în linie dreaptă pentru promovarea în prima ligă. Sâmbătă, 21 martie 2026, începe oficial play-off-ul din Liga 2. La startul său sunt 6 echipe bune. Dintre acestea, doar 4 au drept de promovare. În rest, la fel ca în anii precedenți, Steaua este prezentă în competiție doar ”la număr”, iar FC Bihor Oradea are mari emoții în privința obținerii licenței.

ADVERTISEMENT

La o primă privire asupra modului în care arată componența play-off-ului, trebuie să spunem că o echipă este cu un picior și jumătate promovată. E vorba de în sezonul 2025 – 2026. Elevii lui Florin Maxim au deja un avans de 9 puncte față de locul 2. Aici avem pe Sepsi Sfântul Gheorghe, o altă formație care pare în cărți pentru o promovare directă. Ovidiu Burcă are șanse importante să-i readucă pe covăsneni pe prima scenă.

Cum arată clasamentul zonei play-off din Liga 1 înainte de etapa 1

De la locul 2 în jos urmează patru echipe la egalitate de puncte. FC Bihor Oradea, Chindia Târgoviște, FC Voluntari și Steaua București au 39 de puncte. Din păcate pentru două dintre acestea, Steaua și FC Bihor, lucrurile nu sunt deloc plăcute. Roș-albaștrii joacă meciuri fără miză, din perspectiva lor, . Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2:

ADVERTISEMENT

Corvinul – 53 de puncte Sepsi – 44 de puncte Chindia – 40 de puncte FC Bihor – 39 de puncte FC Voluntari – 39 de puncte Steaua – 39 de puncte

Programul și televizările meciurilor din prima rundă a play-off-ului Ligii secunde

Prima rundă din play-off are meciurile programate pe durata a două zile: sâmbătă și duminică. ”Balul” este deschis de duelul de la Hunedoara dintre locul 1 și locul 6. După o remiză albă în sezonul regulat, Corvinul și Steaua promit să ofere acum și goluri. Duminică, iubitorii fotbalului ”la matineu” au două meciuri extrem de interesante. Chindia merge la Ilfov, pentru meciul cu Voluntari, iar Bihorul la Sfântul Gheorghe.

ADVERTISEMENT

Program etapa 1 play-off Liga 2, sezon 2025-2026:

sâmbătă, 21 martie 2026, ora 12:30: Corvinul Hunedoara – Steaua Bucureşti – Digi Sport / Prima Sport

duminică, 22 martie 2026, ora 11:00: FC Voluntari – Chindia Târgovişte – Digi Sport / Prima Sport

duminică, 22 martie 2026, ora 13:00: Sepsi Sfântu Gheorghe – FC Bihor Oradea – Digi Sport / Prima Sport

Cum arată cotele la pariuri pentru cele 3 partide

Primul duel din etapa 1 de play-off este considerat și cel mai dezechilibrat. Corvinul are o cotă de 1.70, în timp ce Steaua pleacă cu 4.80. Un echilibru mai mare este la Voluntari – Chindia. Gazdele au 2.30, iar oaspeții 3.00. În fine, Sepsi pleacă favorită cu FC Bihor, cu o cotă de 1.80 la 4.25.

Ce spune Regulamentul privind promovarea în prima ligă

Procesul de promovare din Liga 1 în prima divizie este simplu și similar celui din anii trecuți. Primele 2 clasate în play-off-ul Ligii 2 promovează direct în SuperLiga. Momentan, Corvinul și Sepsi ocupă aceste poziții.

ADVERTISEMENT

Apoi, locurile 3 și 4 merg la baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Ligii 1. Vor fi meciuri tur-retur. Câștigătoarele barajelor promovează / rămân în SuperLiga 1.

Liga 2, live video etapa 1 de play-out. Luptă încinsă pentru evitarea retrogradării

Aruncăm o privire și asupra zonei play-out. Aici, situația este puțin diferită. Echipele sunt împărțite în două grupe (A și B) de câte 8 echipe, pe baza locului ocupat în sezonul regular (A: 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22; B: 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21). O altă diferență majoră este că se joacă doar un singur tur (7 meciuri în total).

Cum se prezintă clasamentele în cele două serii înainte de prima etapă

O analiză rapidă a ierarhiilor celor două serii ne arată clar faptul că primele clasate nu au nicio emoție. În schimb, ”Lanternele” Câmpulung și Olimpia Satu Mare par condamnate la Liga 3.

Clasament grupa A din play-out-ul Ligii 2:

ASA Târgu Mureș – 37 de puncte Metalul Buzău – 32 de puncte Poli Iași – 31 de puncte Gloria Bistrița – 26 de puncte CSM Slatina – 26 de puncte Ceahlăul Piatra Neamț – 18 puncte CS Dinamo – 16 puncte Câmpulung – 10 puncte

Clasament grupa B din play-out-ul Ligii 2:

CSM Reșița – 33 de puncte FCM Bacău – 30 de puncte CS Afumați – 30 de puncte Concordia Chiajna – 27 de puncte CSC Dumbrăvița – 25 de puncte CSC 1599 Șelimbăr – 20 de puncte Tunari – 16 puncte CSM Olimpia Satu Mare – 14 puncte

Programul etapei 1 de play-out din Liga 2. Cotele partidelor

Toate meciurile din play-out sunt programate în aceeași zi, sâmbătă, 21 martie 2026, de la ora 11:00. Dintre cele opt jocuri de mai jos, cel dintre Politehnica Iaşi și Ceahlăul Piatra Neamţ, un derby al Moldovei, va fi transmis de FRF pe contul său de Youtube.

Program etapa 1 play-out Liga 2, sezon 2025-2026:

Grupa A, sâmbătă, 21 martie 2026, ora 11:00

CS Gloria Bistrița – CSM Slatina (cota 2.25 – 3.10)

Politehnica Iaşi – Ceahlăul Piatra Neamţ – YouTube FRF (1.30 – 8.50)

Metalul Buzău – CS Dinamo Bucureşti (1.55 6.00)

AFC ASA Târgu Mureş – AFC Câmpulung Muscel (1.15 – 12.00)

Grupa B, sâmbătă, 21 martie 2026, ora 11:00

Concordia Chiajna – CSC Dumbrăviţa (cota 1.65 – 5.00)

CS Afumaţi – CSC Şelimbăr (2.00 – 2.50)

FC Bacău – CS Tunari (1.60 – 4.75)

ACSM Reşiţa – CSM Olimpia Satu Mare (1.35 – 8.00)

Care echipe retrogradează în Liga a 3-a

Conform Regulamentului în vigoare, finalul play-out-ului, ultimele două clasate din fiecare grupă vor retrograda automat. Apoi, echipele clasate pe locul 6 vor disputa un baraj tur-retur pentru rămânerea în Liga 2. În acest moment, ”căzute” sunt Dinamo și Câmpulung din Grupa A, respectiv Tunari și Olimpia Satu Mare din Grupa B. Barajul s-ar da, ipotetic vorbind, între Ceahlăul și Șelimbăr.