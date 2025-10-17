Sport

Liga 2, live video etapa 10. Poli Iași – CS Dinamo deschide runda

Află totul despre etapa 10 din Liga 2. Ce meciuri sunt transmise la tv, cele mai bune cote la pariuri, clasamentul actualizat, echipe de start și programul complet al rundei.
Andrei David
17.10.2025 | 13:30
Liga 2 live video etapa 10 Poli Iasi CS Dinamo deschide runda
SPECIAL FANATIK
Liga 2, live video etapa 10. Poli Iași - CS Dinamo deschide runda. Foto: colaj Fanatik

Etapa 10 de Liga 2 este programată în intervalul 17-19 octombrie. Cea mai mare parte a meciurilor se joacă la matineu, sâmbătă, de la ora 11:00. Din cele 11 partide, doar patru vor fi transmise la tv sau online.

ADVERTISEMENT

Live video etapa 10 Liga 2. Poli Iași – CS Dinamo, primul meci care se vede la tv

Poli Iași – CS Dinamo este meciul care deschide etapa 10 în Liga 2, vineri, de la 17:30, iar telespectatorii îl pot urmări pe canalele Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Ziua de sâmbătă va fi cea mai aglomerată, cu opt jocuri programate de la ora 11:00. Singura excepție a zilei este duelul dintre Ceahlăul și liderul Corvinul, de la 12:30, partidă transmisă și la tv, pe posturile amintite.

ADVERTISEMENT

CSM Slatina – FC Bihor trage cortina peste etapa 10 din Liga 2 duminică dimineață, de la ora 11:00. Un meci care, de asemenea, poate fi urmărit la televizor și online.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei

Trei meciuri din Liga 2 – etapa 10 vor fi transmise în direct la TV și unul exclusiv online pe FRF.tv. Iată programul complet al rundei:

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
Digi24.ro
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere

Vineri, 17 octombrie 2025, ora 17:30

  • Poli Iași – CS Dinamo (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Sâmbătă, 18 octombrie, ora 11:00

  • Muscelul Câmpulung – Olimpia Satu Mare
  • CS Afumați – CSM Reșița
  • FC Bacău – Sepsi Sf. Gheorghe
  • FC Voluntari – FC ASA Tg. Mureș
  • Gloria Bistrița – Chindia Târgoviște
  • Metalul Buzău – CSC Dumbrăvița
  • Steaua – CSC 1599 Șelimbăr
  • CS Tunari – Concordia Chiajna
  • Ceahlăul P. Neamț – Corvinul (ora 12:30 | Digi Sport 1 și Prima Sport 1)
ADVERTISEMENT
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda
Digisport.ro
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"

Duminică, 19 octombrie, ora 11:00

  • CSM Slatina – FC Bihor (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Clasament Liga 2 înainte de etapa 10

Corvinul a rămas singura echipă neînvinsă din liga secundă, după remiza din runda precedentă, 0-0 acasă cu Steaua. În ciuda faptului că a ratat victoria, echipa hunedoreană s-a menținut pe primul loc, pentru că FC Bihor a remizat și ea, 1-1 cu FC Voluntari, de asemenea pe teren propriu.

În schimb, situația s-a schimbat în partea de jos a clasamentului. Șelimbăr a obținut prima victorie stagională, 5-0 cu Muscelul Câmpulung. În urma acestui rezultat, Șelimbăr a părăsit ultimul loc al clasamentului, urcând două poziții. Iar noua codașă este chiar Muscelul, cu 4 puncte din 9 etape. Este la egalitate cu Olimpia Satu Mare, dar stă mai prost la golaveraj. Iată clasamentul complet al Ligii 2 înainte de etapa cu numărul 10.

ADVERTISEMENT
  1. Corvinul Hunedoara – 23 puncte (15-5)
  2. FC Bihor – 22p (22-9)
  3. Chindia Târgoviște – 20p (20-5)
  4. FC ASA Tg. Mureș – 19p (20-8)
  5. FC Voluntari – 18p (10-6)
  6. Steaua – 17p (15-12)
  7. Concordia Chiajna – 16p (19-9)
  8. CSM Reșița – 16p (19-10)
  9. Sepsi Sf. Gheorghe – 16p (9-8)
  10. CS Afumați – 14p (11-8)
  11. Poli Iași – 14p (10-8)
  12. Metalul Buzău – 13p (12-10)
  13. Ceahlăul P. Neamț – 11p (7-16)
  14. CSM Slatina – 9p (8-11)
  15. FC Bacău – 9p (10-14)
  16. CSC Dumbrăvița – 7p (14-19)
  17. CS Dinamo – 7p (6-12)
  18. CS Tunari – 6p (10-18)
  19. Gloria Bistrița – 6p (7-17)
  20. CSC 1599 Șelimbăr – 5p (11-15)
  21. Olimpia Satu Mare – 4p (9-24)
  22. Muscelul Câmpulung – 4p (5-25)

Cote și ponturi pariuri etapa 10, Liga 2

Încă de la primul meci etapa 10 din Liga 2 oferă opțiuni potențial profitabile. Poli Iași este favorită în meciul cu Dinamo, iar pronosticul „1” are o cotă excelentă, de 1,49.

Gloria Bistrița primește vizita Chindiei din Târgoviște. Bistrița s-a dovedit o nucă tare în patru meciuri pe teren propriu. Doar Bihorul, locul 2, a câștigat la Gloria, care a reușit să înscrie în fiecare meci acasă. De partea cealaltă, Chindia, locul 3, s-a chinuit afară. Dacă pe teren propriu are un parcurs perfect, 15 puncte din 15 posibile, în deplasare a luat doar 5 din 12. Sunt șanse importante ca la Gloria – Chindia să marcheze ambele formații, iar cota este de 1,80.

Tot la goluri ne uităm și când vine vorba despre Steaua – Șelimbăr. Oaspeții au una dintre cele mai slabe defensive din Liga 2, dar și-au ridicat nivelul în ultimul timp. O cotă de 1,66 pentru „peste 2,5 goluri” e demnă de luat în considerare.

Vezi live video etapa 10 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă în Liga 2, etapa 10. Toate rezultatele, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru.

Iar meciurile mai importante vor fi fază cu fază, în format live text, ca să fii în permanență informat.

Programul complet al rundei viitoare în Liga 2

Am văzut care sunt meciurile etapei a zecea din Liga 2. Iată care este programul meciurilor de săptămâna viitoare, în runda cu numărul 11.

  • Concordia Chiajna – Metalul Buzău
  • Corvinul – FC Bacău
  • CS Dinamo – CS Tunari
  • CSC 1599 Șelimbăr – Ceahlăul P. Neamț
  • CSC Dumbrăvița – Muscelul Câmpulung
  • Olimpia Satu Mare – Steaua
  • CSM Reșița – Poli Iași
  • FC ASA Tg. Mureș – CSM Slatina
  • Sepsi Sf. Gheorghe – Gloria Bistrița
  • Chindia Târgoviște – FC Voluntari
  • FC Bihor – CS Afumați
Oltenii, foc și pară pe Lucescu! Val de reacții după ieșirea furibundă a...
Fanatik
Oltenii, foc și pară pe Lucescu! Val de reacții după ieșirea furibundă a lui Mirel Rădoi: “E imatur, se va întoarce totul împotriva lui!”
Borza, victima doctorului de la Rapid!? Acuzații grave: “Acum l-a operat Codorean de...
Fanatik
Borza, victima doctorului de la Rapid!? Acuzații grave: “Acum l-a operat Codorean de la Steaua! Pierde 2 luni din cauza lui!”
Mirel Rădoi, atac nuclear la Mircea Lucescu și Orlando Nicoară, cu printul din...
Fanatik
Mirel Rădoi, atac nuclear la Mircea Lucescu și Orlando Nicoară, cu printul din Fanatik, după declarația pro FCSB: „Sunt absolut șocat! Mulți nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!“
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A semnat cu forța cu Dinamo după ce comuniștii l-au terorizat două săptămâni:...
iamsport.ro
A semnat cu forța cu Dinamo după ce comuniștii l-au terorizat două săptămâni: 'Atât am rezistat! Ei luau cei mai buni jucători din țară înaintea Stelei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!