Liga 2, live video etapa 10. Poli Iași – CS Dinamo deschide runda

Etapa 10 de Liga 2 este programată în intervalul 17-19 octombrie. Cea mai mare parte a meciurilor se joacă la matineu, sâmbătă, de la ora 11:00. Din cele 11 partide, doar patru vor fi transmise la tv sau online.

Live video etapa 10 Liga 2. Poli Iași – CS Dinamo, primul meci care se vede la tv

Poli Iași – CS Dinamo este meciul care deschide etapa 10 în Liga 2, vineri, de la 17:30, iar telespectatorii îl pot urmări pe canalele Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Ziua de sâmbătă va fi cea mai aglomerată, cu opt jocuri programate de la ora 11:00. Singura excepție a zilei este duelul dintre Ceahlăul și liderul Corvinul, de la 12:30, partidă transmisă și la tv, pe posturile amintite.

CSM Slatina – FC Bihor trage cortina peste etapa 10 din Liga 2 duminică dimineață, de la ora 11:00. Un meci care, de asemenea, poate fi urmărit la televizor și online.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei

Trei meciuri din Liga 2 – etapa 10 vor fi transmise în direct la TV și unul exclusiv online pe FRF.tv. Iată programul complet al rundei:

Vineri, 17 octombrie 2025, ora 17:30

Poli Iași – CS Dinamo (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Sâmbătă, 18 octombrie, ora 11:00

Muscelul Câmpulung – Olimpia Satu Mare

CS Afumați – CSM Reșița

FC Bacău – Sepsi Sf. Gheorghe

FC Voluntari – FC ASA Tg. Mureș

Gloria Bistrița – Chindia Târgoviște

Metalul Buzău – CSC Dumbrăvița

Steaua – CSC 1599 Șelimbăr

CS Tunari – Concordia Chiajna

Ceahlăul P. Neamț – Corvinul (ora 12:30 | Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Duminică, 19 octombrie, ora 11:00

CSM Slatina – FC Bihor (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Clasament Liga 2 înainte de etapa 10

. În ciuda faptului că a ratat victoria, echipa hunedoreană s-a menținut pe primul loc, pentru că FC Bihor a remizat și ea, 1-1 cu FC Voluntari, de asemenea pe teren propriu.

În schimb, situația s-a schimbat în partea de jos a clasamentului. Șelimbăr a obținut prima victorie stagională, 5-0 cu Muscelul Câmpulung. În urma acestui rezultat, Șelimbăr a părăsit ultimul loc al clasamentului, urcând două poziții. Iar noua codașă este chiar Muscelul, cu 4 puncte din 9 etape. Este la egalitate cu Olimpia Satu Mare, dar stă mai prost la golaveraj. Iată clasamentul complet al Ligii 2 înainte de etapa cu numărul 10.

Corvinul Hunedoara – 23 puncte (15-5) FC Bihor – 22p (22-9) Chindia Târgoviște – 20p (20-5) FC ASA Tg. Mureș – 19p (20-8) FC Voluntari – 18p (10-6) Steaua – 17p (15-12) Concordia Chiajna – 16p (19-9) CSM Reșița – 16p (19-10) – 16p (9-8) CS Afumați – 14p (11-8) Poli Iași – 14p (10-8) Metalul Buzău – 13p (12-10) Ceahlăul P. Neamț – 11p (7-16) CSM Slatina – 9p (8-11) FC Bacău – 9p (10-14) CSC Dumbrăvița – 7p (14-19) CS Dinamo – 7p (6-12) – 6p (10-18) Gloria Bistrița – 6p (7-17) CSC 1599 Șelimbăr – 5p (11-15) Olimpia Satu Mare – 4p (9-24) Muscelul Câmpulung – 4p (5-25)

Cote și ponturi pariuri etapa 10, Liga 2

Încă de la primul meci etapa 10 din Liga 2 oferă opțiuni potențial profitabile. Poli Iași este favorită în meciul cu Dinamo, iar pronosticul „1” are o cotă excelentă, de 1,49.

Gloria Bistrița primește vizita Chindiei din Târgoviște. Bistrița s-a dovedit o nucă tare în patru meciuri pe teren propriu. Doar Bihorul, locul 2, a câștigat la Gloria, care a reușit să înscrie în fiecare meci acasă. De partea cealaltă, Chindia, locul 3, s-a chinuit afară. Dacă pe teren propriu are un parcurs perfect, 15 puncte din 15 posibile, în deplasare a luat doar 5 din 12. Sunt șanse importante ca la Gloria – Chindia să marcheze ambele formații, iar cota este de 1,80.

Tot la goluri ne uităm și când vine vorba despre Steaua – Șelimbăr. Oaspeții au una dintre cele mai slabe defensive din Liga 2, dar și-au ridicat nivelul în ultimul timp. O cotă de 1,66 pentru „peste 2,5 goluri” e demnă de luat în considerare.

Vezi live video etapa 10 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă în Liga 2, etapa 10. Toate rezultatele, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru.

Iar meciurile mai importante vor fi fază cu fază, în format live text, ca să fii în permanență informat.

Programul complet al rundei viitoare în Liga 2

Am văzut care sunt meciurile etapei a zecea din Liga 2. Iată care este programul meciurilor de săptămâna viitoare, în runda cu numărul 11.