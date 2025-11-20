Liga 2, live video etapa 14. Bătălie încinsă pentru locurile de play-off

ADVERTISEMENT

Între 20 și 25 noiembrie, de joi până marți, se vor disputa cele 11 meciuri din etapa 14 de Liga 2. Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile.

Live video etapa 14 Liga 2. Concordia – FC Bihor deschide runda

Primul meci din etapa 14 de Liga 2 este Concordia – FC Bihor, programat joi, de la ora 19:30, partidă ce va fi transmisă live și pe tv. Vineri e zi liberă, iar sâmbăta vine cu nu mai puțin de 8 jocuri, șapte dintre ele la matineu, de la ora 11:00.

Liderul Corvinul joacă duminică, de la ora 12:30 pe terenul lui CSM Slatina. Iar partida Poli Iași – Chindia trage cortina peste etapa 14 de Liga 2, marți, de la ora 17:00.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei

Patru meciuri din etapa 14 de Liga 2 se văd în direct la tv. Și tot live se vede și CS Tunari – FC ASA Tg. Mureș, dar online, pe YouTube FRF TV.

De asemenea, meciurile care se transmit la tv pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv.

Joi, 20 noiembrie 2025, ora 19:30

Concordia Chiajna – FC Bihor (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Sâmbătă, 22 noiembrie, ora 11:00

Metalul Buzău – Steaua București

Ceahlăul Piatra Neamț – Câmpulung Muscel

FC Bacău – CSC Dumbrăvița

Gloria Bistrița – Olimpia Satu Mare

FC Voluntari – CSC Șelimbăr

CS Tunari – ASA Tg. Mureș (YouTube FRF TV)

(YouTube FRF TV) CS Dinamo – CSM Reșița

CSM Slatina – Corvinul Hunedoara (ora 12:30, Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Duminică, 23 noiembrie, ora 13:30

CS Afumați – Sepsi OSK (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Marți, 25 noiembrie, ora 17:00

Politehnica Iași – Chindia Târgoviște (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Clasament Liga 2 înainte de etapa 14

Corvinul Hunedoara începe și etapa 14 din postura de lider. Mai mult, câștigătoarea Cupei României din 2024 este singura formație care nu a pierdut niciunul dintre primele 13 meciuri și s-a distanțat la 7 puncte în fruntea clasamentului. Și lupta pentru locurile de play-off este intensă. Nu mai puțin de patru echipe sunt la egalitate de puncte, 26, pe pozițiile 2-5, urmate de alte două la doar un punct distanță. În zona inferioară, Olimpia Satu Mare este lanternă roșie și va rămâne și după etapa 14, indiferent de rezultate, pentru că are doar 4 puncte. Iar deasupra ei, Tunari și Câmpulung au câte 8.

Corvinul Hunedoara – 33 puncte (golaveraj 21-7) FC ASA Tg. Mureș – 26 puncte (31-15) FC Bihor – 26 puncte (25-14) Steaua București – 26 puncte (24-17) Sepsi Sf. Gheorghe – 26 puncte (17-12) Metalul Buzău – 25 puncte (25-12) CSM Reșița – 25 puncte (24-13) FC Voluntari – 23 puncte (16-11) Chindia Târgoviște – 21 puncte (24-14) Poli Iași – 21 puncte (14-14) Concordia Chiajna – 20 puncte (23-14) CS Afumați – 20 puncte (19-16) Ceahlăul Pt. Neamț – 15 puncte (12-23) CSM Slatina – 13 puncte (15-18) FC Bacău – 13 puncte (12-19) CSC Șelimbăr – 12 puncte (21-22) CSC Dumbrăvița – 12 puncte (17-25) CS Dinamo București – 11 puncte (11-18) Gloria Bistrița – 10 puncte (12-23) CS Tunari – 8 puncte (12-23) Muscelul Câmpulung – 8 puncte (8-30) Olimpia Satu Mare – 4 puncte (10-33)

Cote și ponturi pariuri etapa 14, Liga 2

Etapa 14 este interesantă și din punct de vedere al pariurilor. ASA Tg. Mureș e formația care are cele mai multe meciuri de „over” din campionat, 12 din 13. Iar acum formația de pe locul 2 joacă la antepenultima clasată, Tunari. „Peste 2,5 goluri” la acest meci are cotă 1,92.

Un duel echilibrat se anunță între Metalul Buzău și Steaua, două echipe aflate în top 6. Metalul e cea mai în formă din Liga 2, cu victorii pe linie în ultimele 5 runde. Un rezultat pozitiv contra Stelei nu e exclus, deși „militarii” sunt ușor favoriți. „1X” la acest meci are cotă 1,58.

Sepsi, 13 puncte din 15 posibile în ultimele 5 etape, se deplasează la și ASA Tg. Mureș (2-1) în precedentele două etape, după ce chinuise Bihorul în deplasare (1-2). „Ambele marchează” e cotat la 2,03.

Iar liderul Corvinul merge la Slatina și are cotă 1,82 pentru un nou succes.

Vezi live video etapa 14 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi legat de etapa 14 din Liga 2. Evoluția scorurilor, desfășurarea meciurilor importante în format live text, marcatori și clasamentul actualizat după fiecare meci sunt pe site-ul nostru, ca tu să nu pierzi nimic.

Programul complet al rundei viitoare în Liga 2

La doar câteva zile după ultimul meci din etapa 14 de Liga 2 vor începe partidele din etapa 15, în weekendul 29-30 noiembrie: