Liga 2, live video etapa 15. ASA Târgu Mureș – Concordia Chiajna deschide runda!

La scurt timp după finalizarea etapei a 14-a, Liga 2 trece imediat la runda cu numărul 15. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre meciurile din această etapă palpitantă din eșalonul secund.

Live video etapa 15 Liga 2. ASA Târgu Mureș – Concordia Chiajna deschide runda

Așa cum a făcut-o și în etapa a 14-a, Concordia Chiajna deschide runda. Ilfovenii au jucat atunci, acasă, cu FC Bihor, meci câștigat cu 1-0. De data aceasta, echipa lui Andrei Cristea merge acasă la ASA Târgu Mureș.

Meciul care va trage însă cortina peste etapa a 15-a va fi Sepsi OSK – Politehnica Iași, programat luni, 1 decembrie, de la 13:30. Partida va putea fi urmărită la TV. Tybor Selimes, și care a debutat runda trecută cu o victorie, are acum în față un test dificil contra convăsnenilor.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei

Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.

De asemenea, meciurile care se transmit la tv pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv.

Vineri, 28 noiembrie

Ora 17:30: ASA Tg. Mureș – Concordia Chiajna (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 29 noiembrie

Ora 11:00: Chindia Târgoviște – CS Tunari

Ora 11:00: CSC Șelimbăr – CSM Slatina

Ora 11:00: Olimpia Satu Mare – FC Voluntari (YouTube FRF TV)

Ora 11:00: CSC Dumbrăvița – Gloria Bistrița

Ora 11:00: Câmpulung Muscel – FC Bacău

Ora 11:00: Steaua București – Ceahlăul Piatra Neamț

Ora 11:30: FC Bihor – CS Dinamo – (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 14:00: Corvinul Hunedoara – CS Afumați (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 30 noiembrie

Ora 12:30: CSM Reșița – Metalul Buzău (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Luni, 1 decembrie

Ora 13:30: Sepsi OSK – Politehnica Iași – (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Clasament Liga 2 înainte de etapa 15

Înaintea etapei a 15, Corvinul Hunedoara pășește invincibilă. Hunedorenii au înregistrat 11 victorii și doar 3 remize în rundele precedente și au acumulat 36 de puncte după . În urma lor sunt alte 9 formații cu diferențe mici de puncte între ele. Iată ierarhia completă:

Corvinul Hunedoara – 36 puncte (golaveraj 22-7) FC ASA Tg. Mureș – 29 puncte (33-16) Steaua București – 27 puncte (25-18) Sepsi Sf. Gheorghe – 27 puncte (19-14) Metalul Buzău – 26 puncte (26-13) CSM Reșița – 26 puncte (25-14) FC Bihor – 26 puncte (25-14) FC Voluntari – 24 puncte (16-11) Poli Iași – 24 puncte (15-14) Concordia Chiajna – 23 puncte (24-14) Chindia Târgoviște – 21 puncte (24-15) CS Afumați – 21 puncte (21-18) Ceahlăul Pt. Neamț – 18 puncte (15-23) FC Bacău – 16 puncte (13-19) CSC Șelimbăr – 13 puncte (21-22) CSM Slatina – 13 puncte (15-19) CS Dinamo București – 12 puncte (12-19) CSC Dumbrăvița – 12 puncte (17-26) Gloria Bistrița – 10 puncte (12-24) CS Tunari – 8 puncte (13-25) Muscelul Câmpulung – 8 puncte (8-33) Olimpia Satu Mare – 7 puncte (11-33)

Cote și ponturi pariuri etapa 15, Liga 2

Pariorii pot da lovitura și în etapa a 15-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:

ASA Tg. Mureș – Concordia Chiajna: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.65

Corvinul Hunedoara – CS Afumați: „Pauză sau Final 1” / cotă 1.25

Sepsi Sfântu Gheorghe – Poli Iași: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.34

Vezi live video etapa 15 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi legat de etapa 15 din Liga 2. Evoluția scorurilor, desfășurarea meciurilor importante în format live text, marcatori și clasamentul actualizat după fiecare meci sunt pe site-ul nostru, ca tu să nu pierzi nimic.

Programul complet al rundei viitoare în Liga 2

La doar 4 zile după ultimul meci din etapa 15 de Liga 2 vor începe partidele din etapa 16, în weekendul 5-7 decembrie. Moș Nicolae aduce noi meciuri tari în această rundă:

vineri, 5 decembrie 2025

Ora 17:30: Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte

Sâmbătă, 6 decembrie 2025

Ora 11:00: FC Bacău – Steaua Bucureşti

Ora 11:00: CS Gloria Bistrița – AFC Câmpulung Muscel

Ora 11:00: FC Voluntari – CSC Dumbrăviţa

Ora 11:00: CSM Slatina – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 11:00: CS Afumaţi – CSC Şelimbăr

Ora 11:00: CS Dinamo Bucureşti – AFC ASA Târgu Mureş

Ora 14:30: ACSM Reşiţa – FC Bihor Oradea

Duminică, 7 decembrie 2025

Ora 11:00: Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ

Ora 11:00: CS Tunari – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

