Liga 2, live video etapa 18. FC Voluntari – Steaua Bucureşti este meciul care deschide prima rundă din eșalonul secund din acest an

Liga 2 revine după o lungă și binemeritată pauză. Eșalonul secund se reia cu meciuri tari, iar microbiștii abia așteaptă să își vadă favoriții la treabă și în acest an. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre runda cu numărul 18.

Live video etapa 18 Liga 2. FC Voluntari – Steaua Bucureşti, primul meci din acest an

După ce , este rândul Ligii 2 să revină acum. Al doilea eșalon fotbalistic din România are parte, de asemenea, de un sezon foarte interesant.

Stagiunea a ajuns la runda a 18-a, după ce . Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile importante.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei a 18-a

Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.

De asemenea, meciurile care se transmit la tv pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv. Iată programul acestei runde:

Joi, 19 februarie 2026

Ora 17:30: FC Voluntari – Steaua Bucureşti (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 21 februarie 2026

Ora 11:00: Metalul Buzău – FC Bacău

Ora 11:00: CS Gloria Bistrița – Ceahlăul Piatra Neamţ

Ora 11:00: CSM Slatina – AFC Câmpulung Muscel

Ora 11:00: CS Afumaţi – CSC Dumbrăviţa

Ora 11:00: Politehnica Iaşi – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 11:00: ACSM Reşiţa – Chindia Târgovişte (YouTube FRF TV)

Ora 12:00: CS Dinamo Bucureşti – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Duminică, 22 februarie 2026

Ora 11:00: CS Tunari – CSC Şelimbăr

Ora 12:30: FC Bihor Oradea – AFC ASA Târgu Mureș (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Marți, 24 februarie 2026

Ora 17:30: Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara

Clasament Liga 2 înainte de etapa 18

Înaintea etapei a 18-a, Corvinul Hunedoara este în continuare liderul incontestabil al eșalonului secund. Hunedorenii au înregistrat 13 victorii și doar 4 remize în rundele precedente și au acumulat 43 de puncte după 3-0 cu Tunari în etapa 17. În urma lor sunt alte 8 formații cu diferențe mici de puncte între ele. Iată ierarhia completă:

Cote și ponturi pariuri etapa 18, Liga 2

Pariorii pot da lovitura și în etapa a 18-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:

FC Voluntari – Steaua Bucureşti: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.85

Poli Iași – Olimpia Satu Mare: „1 solist” – cotă 1.75

Concordia Chiajna – Corvinul: „2 solist” – cotă 2.12

Vezi live video etapa 18 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi legat de etapa 18 din Liga 2. Evoluția scorurilor, desfășurarea meciurilor importante în format live text, marcatori și clasamentul actualizat după fiecare meci sunt pe site-ul nostru, ca tu să nu pierzi nimic.

Programul complet al rundei viitoare în Liga 2

Liga 2 va ajunge la etapa a 18-a, care se va desfășura în perioada 26 februarie – 1 martie. Iată meciurile programate în a doua rundă competițională a anului 2026:

Joi, 26 februarie 2026

Ora 17:30: Steaua Bucureşti – CSM Slatina – tv

Sâmbătă, 28 februarie 2026

Ora 11:00: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – ACSM Reşiţa – tv

Ora 11:00: Corvinul Hunedoara – CS Dinamo Bucureşti

Ora 11:00: CSC Şelimbăr – Concordia Chiajna

Ora 11:00: CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari

Ora 11:00: CSC Dumbrăviţa – Politehnica Iaşi – YouTube FRF TV

Ora 11:00: AFC Câmpulung Muscel – CS Afumaţi

Ora 11:00: Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Voluntari

Ora 11:00: FC Bacău – CS Gloria Bistrița

Ora 13:00: AFC ASA Târgu Mureş – Metalul Buzău – tv

Duminică, 1 martie 2026