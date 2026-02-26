Liga 2, live video etapa 19. Steaua – CSM Slatina, primul meci al rundei! Programul complet și televizările

Liga 2 a revenit după pauza de iarnă cu cea de-a doua etapă din acest an, 19. Runda începe cu meciul celor de la Steaua contra Slatinei. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre runda cu numărul 19.
Liga 2 a avut o lungă și binemeritată pauză de iarnă. Eșalonul secund din România a revenit cu etapa a 18-a, care s-a consumat în perioada 19-24 februarie și care a adus multe rezultate interesante.
Acum, vom avea parte de noi meciuri captivante în intervalul 26 februarie – 1 martie, iar calculele pentru play-off se intensifică. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile importante.
Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.
De asemenea, meciurile care se transmit la tv pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv. Iată programul acestei runde:
Joi, 26 februarie 2026
Sâmbătă, 28 februarie 2026
Duminică, 1 martie 2026
Înaintea etapei a 19-a, Corvinul Hunedoara este în continuare liderul de necontestat al eșalonului secund. Hunedorenii au înregistrat 14 victorii și doar 4 remize în rundele precedente și au acumulat 46 de puncte după 2-0 cu Concordia Chiajna în etapa 18. În urma lor sunt alte formații cu diferențe mici de puncte între ele. Iată ierarhia completă:
Pariorii pot da lovitura cu ocazia etapei a 19-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:
Liga 2 va ajunge la etapa a 20-a, care se va desfășura începând cu data de 7 martie. Programul acestei runde nu a fost încă stabilit, urmând a fi publicat de LPF în perioada următoare.