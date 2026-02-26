Sport

Liga 2, live video etapa 19. Steaua – CSM Slatina, primul meci al rundei! Programul complet și televizările

Liga 2 continuă cu etapa 19, care începe joi, 26 februarie. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România.
ULTIMA ORĂ
Liga 2: etapa a 19-a, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Liga 2 a revenit după pauza de iarnă cu cea de-a doua etapă din acest an, 19. Runda începe cu meciul celor de la Steaua contra Slatinei. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre runda cu numărul 19.

Live video etapa 19 Liga 2. Steaua – CSM Slatina inaugurează această rundă

Liga 2 a avut o lungă și binemeritată pauză de iarnă. Eșalonul secund din România a revenit cu etapa a 18-a, care s-a consumat în perioada 19-24 februarie și care a adus multe rezultate interesante.

Acum, vom avea parte de noi meciuri captivante în intervalul 26 februarie – 1 martie, iar calculele pentru play-off se intensifică. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile importante.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei a 19-a

Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.

De asemenea, meciurile care se transmit la tv pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv. Iată programul acestei runde:

Joi, 26 februarie 2026

  • Ora 17:30: Steaua Bucureşti – CSM Slatina (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 28 februarie 2026

  • Ora 11:00: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – ACSM Reşiţa (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Ora 11:00: Corvinul Hunedoara – CS Dinamo Bucureşti 
  • Ora 11:00: CSC Şelimbăr – Concordia Chiajna 
  • Ora 11:00: CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari 
  • Ora 11:00: CSC Dumbrăviţa – Politehnica Iaşi (YouTube FRF TV)
  • Ora 11:00: AFC Câmpulung Muscel – CS Afumaţi 
  • Ora 11:00: Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Voluntari 
  • Ora 11:00: FC Bacău – CS Gloria Bistrița
  • Ora 13:00: AFC ASA Târgu Mureş – Metalul Buzău (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 1 martie 2026

  • Ora 11:15: Chindia Târgovişte – FC Bihor Oradea (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Clasament Liga 2 înainte de etapa 19

Înaintea etapei a 19-a, Corvinul Hunedoara este în continuare liderul de necontestat al eșalonului secund. Hunedorenii au înregistrat 14 victorii și doar 4 remize în rundele precedente și au acumulat 46 de puncte după 2-0 cu Concordia Chiajna în etapa 18. În urma lor sunt alte formații cu diferențe mici de puncte între ele. Iată ierarhia completă:

Liga 2 clasament înainte de etapa a 19-a

Cote și ponturi pariuri etapa 19, Liga 2

Pariorii pot da lovitura cu ocazia etapei a 19-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:

  • Sepsi – CSM Reșița: „1 solist” – cotă 1.70
  • Câmpulung Muscel – CS Afumați: „2 solist” – cotă 1.97
  • ASA Târgu Mureș – Metalul Buzău: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 2.02

Vezi live video etapa 19 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi legat de etapa 18 din Liga 2. Evoluția scorurilor, desfășurarea meciurilor importante în format live text, marcatori și clasamentul actualizat după fiecare meci sunt pe site-ul nostru, ca tu să nu pierzi nimic.

Programul complet al rundei viitoare în Liga 2

Liga 2 va ajunge la etapa a 20-a, care se va desfășura începând cu data de 7 martie. Programul acestei runde nu a fost încă stabilit, urmând a fi publicat de LPF în perioada următoare.

