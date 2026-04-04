Liga 2, live video etapa 2 play-off și play-out. Sepsi dă lovitura pe terenul liderului Corvinul și face un pas uriaș spre promovare. Clasamentul acum

Etapa 2 de play-off și play-out din Liga 2 este aici. Echipele din eșalonul secund au două mari coordonate: lupta pentru promovare și cea pentru salvarea de la retrogradare. FANATIK vă oferă toate informațiile cu privire la meciuri, rezultate și clasamente, precum și reacțiile importante sau evenimentele neprevăzute din eșalonul secund.

Sepsi reușește o victorie extrem de importantă pe terenul liderului. În urma acestui rezultat, covăsnenii s-au apropiat la 6 puncte de Corvinul și se mențin la 5 puncte diferență de FC Voluntari, ocupanta locului trei în clasament. După primele două etape disputate în play-off, Corvinul și Sepsi sunt favoritele la promovarea în SuperLiga.

Play-off

FINAL Corvinul – Sepsi 0-1 (Haruț 82)

Corvinul: C. Sandu – Pedro Albino, F. Ilie, A. Manolache, R. Pădurariu – Cărăruș – M. Bratu, Ribeiro, A. Neacșa (cpt.), N. Pîrvulescu – R. Deaconu. Rezerve: F. Blaga – Kilyen, Lică, Zanc, Bradu, Hayatu, Fil. Ilie, Gideon, Buziuc. Antrenor: Florin Maxim

Sepsi: B. Ungureanu – Oteliță, Haruț, Vîrtej, Techereș – N. Păun, R. Silaghi – Nacho Heras, C. Matei (cpt.), Oberlin – Mawa. Rezerve: Bartha – D. Oroian, Dobrosavlevici, Vianna, De Kamps, Dani Iglesias, Aganovic, Davordzie, Batzula. Antrenor: Ovidiu Burcă

Play-out

FINAL Câmpulung – CSM Slatina 0-4

FINAL Ceahlăul P. Neamț – Gloria Bistrița 0-3

FINAL CS Dinamo București – Poli Iași 0-1

FINAL CSC 1599 Șelimbăr – Concordia Chiajna 0-2

FINAL CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița 3-2

FINAL CSM Reșița – FC Bacău 1-0

FINAL FC ASA Tg. Mureș – Metalul Buzău 1-4

FINAL Tunari – CS Afumați 0-4

Final: Fluier final pe stadionul „Iuliu Bodola”. FC Voluntari obține toate punctele grație reușitelor lui Nemec și Babic. În urma acestui rezultat, ilfovenii ajung la 45 de puncte și ocupă treapta a 3-a în play-off, pe când FC Bihor rămâne pe locul 5, cu 39 de puncte.

Min. 82: GOOOOOOL FC Voluntari! Babic profită de greșeala unui fundaș advers, scapă singur spre poartă și îl lobează superb pe Cadar.

Min. 67: Ocazie imensă pentru FC Bihor! Popa se desprinde de un adversar și deviază în fața porții, dar, din nefericire pentru orădeni, niciun jucător nu reușește să împingă mingea în plasă.

Min. 49: Guțea trece ușor de un adversar și trimite cu efect de la marginea careului, însă Cadar este atent și respinge în corner.

Min. 46: Meciul s-a reluat după o pauză de 15 minute.

Min. 45: Final de primă repriză!

Min. 42: Iulian Călin îi arată direct cartonașul roșu lui Viorel Domocoș. Gazdele rămân și fără secund, în contextul în care Erik Lincar este suspendat pentru acest duel.

Min. 37: Nemec ajunge la o minge trimisă la colțul lung și trimite periculos din alunecare. Spre bucuria suporterilor, mingea lovește doar stâlpul stâng al porții.

Min. 25: GOOOOOOL FC Voluntari! Nemec își potrivește bine pașii și înscris superb cu un voleu la colțul lung.

Min. 20: Tescan sare bine și reia spre poarta apărată de Maxim. Din nefericire pentru gazde, portarul este atent și prinde fără probleme.

Min. 15: Cocian trimite periculos de la marginea careului, însă mingea nu prinde cadrul porții.

Min. 8: Popa îl lovește în plină figură pe Nemec. Atacantul cade, Iulian Călin fluieră fault, însă nu acordă al doilea cartonaș galben.

Min. 3: Popa vede cartonașul galben după un fault dur asupra lui Babic.

Min. 1: Partida a început!

FC Bihor : Cadar – Cucu, Popa, Gal, Șerban – Filip, Enceanu, Teșcan – Gal-Andrezly, Cocian, Chirițoiu. Rezerve : Cutean, Iancu, Kereki, Vătăjelu, Sala, Gunie, Moussinga, Boiciuc, Hora. Antrenor : Erik Lincar.

FC Voluntari : Maxim – Șuteu, Dumbrăvanu, Crișan, Gîț – Cvek, Guțea, Schieb – Gheorghe, Babic, Nemec. Rezerve : Chioveanu, Tolea, Petculescu, Toma, Andrei, Haită, Onișa, Vencu, Roman. Antrenor : Florin Pîrvu

Min. 90: Final de meci!

Min 73: Mboumbouni vede al doilea cartonaș galben și este eliminat! Chindia evoluează în 9 oameni

Min. 63: GOOOOL Steaua! Rubio, intrat de câteva minute pe teren, înscrie în poarta Chindiei cu călcâiul!

Min. 62: Paradă bună a lui Isvoranu, care evită un lob frumos al lui Rotaru!

Min. 46: Partida s-a reluat!

Min. 45: Final de primă repriză

Min. 41: Daniel Florea vede cartonașul roșu direct!

Min. 38: GOOOOL Steaua! Stefan Drăghici înscrie printr-un gol fabulos. Portarul advers nu a avut nicio reacție.

Min. 32: Dublă ocazie pentru „militari”! Chipirliu ratează din nou, iar scorul rămâne 0-0.

Min. 20: Stefan Drăghici primește o minge bună în interiorul careului, însă execuția sa este lamentabilă, iar mingea se duce paralel cu poarta adversă

Min. 7: Steaua trece pe lângă deschiderea scorului după ce Chipirliu deviază o minge spre poarta lui Isvoranu, însă portarul Chindiei este atent și respinge în corner!

Min. 1: Partida a început!

Steaua: Frânculescu – Adăscăliției, Huszti, Ilie – Răsdan, Gualda, Pacionel, Drăghici – Popa, Chipirliu, Doană; Rezerve: Pletea, Nedelea, Nedelcu, Rotaru, R. Popescu, N. Popescu, Roman, Ruben, Lascu; Antrenor: Daniel Oprița

Chindia: Isvoranu – Pol Munoz, Mboumbouni, Celea, Martac, Honciu, Pandele, Necșulescu, Florea, Pesic, Rareș Mihai; Rezerve: Contra, Bilali, Brumă, Doukoure, Popadiuc, Constantinescu, David Constantin, Plaza, Doumtsios; Antrenor: Ilie Poenaru

Liga 2, live video etapa 2 play-off. Continuă lupta pentru promovare

Se intră în linie dreaptă pentru promovarea în prima ligă. Etapa a doua din play-off-ul din Liga 2 începe joi, 2 aprilie, când Steaua primește vizita Chindiei de la ora 20:30. Dacă „militarii” nu au drept nici în acest an de promovare, dâmbovițenii nu dispun de un asemenea obstacol. Totuși, meciul va fi unul extrem de captivant, ambele formații propunând fotbal de calitate.

Al doilea meci din play-off este cel dintre FC Bihor și FC Voluntari, dispută programată vineri, 3 aprilie, de la 17:30. Nici bihorenii nu beneficiază de dreptul de promovare în SuperLiga. Ilfovenii, luptă să revină în primul eșalon. Etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 2 se încheie cu confruntarea dintre , și Sepsi, sâmbătă, 4 aprilie, de la 12:30.

Cum arată clasamentul zonei play-off din Liga 2 înainte de etapa 2

Situația este foarte strânsă în partea superioară a eșalonului secund. Echipele care au dreptul de promovare au motive serioase să lupte în fiecare etapă, până la capăt. Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2:

Corvinul – 56 de puncte Sepsi – 47 de puncte Chindia – 42 de puncte FC Bihor – 39 de puncte FC Voluntari – 39 de puncte Steaua – 39 de puncte

Programul și televizările meciurilor din prima rundă a play-off-ului Ligii secunde

Prima rundă din play-off are meciurile programate pe durata a trei zile: joi, vineri și sâmbătă. Iată programul din etapa 2 play-off Liga 2, sezon 2025-2026:

Joi, 2 aprilie 2026, ora 20:30: Steaua – Chindia (Digi Sport / Prima Sport)

Vineri, 3 aprilie 2026, ora 17:30: FC Bihor – FC Voluntari (Digi Sport / Prima Sport)

Sâmbătă, 4 aprilie 2026, ora 12:30: Corvinul – Sepsi Sfântu Gheorghe (Digi Sport / Prima Sport)

Cum arată cotele la pariuri pentru cele 3 partide

Primul duel din etapa 2 de play-off o are ca „favorită” pe Steaua, care are o cotă de 2.47, în timp ce Chindia pleacă cu 2.77. Un echilibru mai mare este la Bihor – Voluntari. Ambele împart aceeași cotă: 2.62. În fine, Corvinul pleacă favorită cu Sepsi, cu o cotă de 2.55 la 2.77.

Ce spune Regulamentul privind promovarea în prima ligă

Procesul de promovare din Liga 2 în prima divizie este simplu și similar celui din anii precedenți. Primele 2 clasate în play-off-ul Ligii 2 merg direct în SuperLiga. Momentan, Corvinul și Sepsi ocupă aceste poziții. Apoi, locurile 3 și 4 merg la baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Ligii 1. Vor fi meciuri tur-retur. Câștigătoarele barajelor promovează / rămân în SuperLiga.

Liga 2, live video etapa 2 de play-out. Luptă încinsă pentru evitarea retrogradării

Aruncăm o privire și asupra zonei play-out. Aici, situația este puțin diferită. Echipele sunt împărțite în două grupe (A și B) de câte 8 echipe, pe baza locului ocupat în sezonul regular (A: 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22; B: 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21). O altă diferență majoră este că se joacă doar un singur tur (7 meciuri în total).

Cum se prezintă clasamentele în cele două serii înainte de prima etapă

O analiză rapidă a ierarhiilor celor două serii ne arată clar faptul că primele clasate nu au nicio emoție. În schimb, ”Lanternele” Câmpulung și Olimpia Satu Mare par condamnate să joace în Liga 3 din sezonul următor. Iată cum arată clasamentele din cele două grupe:

Programul etapei 2 de play-out din Liga 2. Cotele partidelor

Toate meciurile din play-out sunt programate în aceeași zi, sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 11:00. Iată cum arată programul etapei 2 din play-out Liga 2, sezon 2025-2026:

Grupa A, sâmbătă, 4 aprilie 2026, ora 11:00

Câmpulung – Slatina

Ceahlăul – Gloria Bistrița

Dinamo – Poli Iași

ASA Târgu Mureș – Metalul Buzău

Grupa B, sâmbătă, 4 aprilie 2026, ora 11:00

Șelimbăr – Concordia Chiajna

Olimpia Satu Mare – Dumbrăvița

CSM Reșița – FC Bacău

Tunari – CS Afumați

Care echipe retrogradează în Liga a 3-a

Conform Regulamentului în vigoare, la finalul play-out-ului, ultimele două clasate din fiecare grupă vor retrograda automat. Apoi, echipele clasate pe locul 6 vor disputa un baraj tur-retur pentru rămânerea în Liga 2. În acest moment, ”căzute” sunt Dinamo și Câmpulung din Grupa A, respectiv Tunari și Olimpia Satu Mare din Grupa B. Barajul s-ar da, ipotetic vorbind, între Ceahlăul și Șelimbăr.