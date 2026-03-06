Liga 2, live video etapa 20. Lupta la promovare este din ce în ce mai încinsă! Meciuri tari în penultima rundă din sezonul regulat

ADVERTISEMENT

O nouă etapă din Liga a 2-a a României stă să înceapă, iar echipele din eșalonul secund mai au doar două meciuri pentru a se califica în play-off. Runda debutează cu meciul dintre FC Voluntari și FC Buzău. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre etapa cu numărul 20.

Live video etapa 20 Liga 2. FC Voluntari – FC Buzău inaugurează această rundă

Doar două etape ne mai despart de momentul în care vom ști exact componența play-off-ului din Liga a 2-a. În primul meci al penultimei etape se vor întâlni FC Voluntari, echipă sigură de participarea în play-off, și FC Buzău, formație care se află la mijlocul clasamentului și care nu mai are nicio șansă să pătrundă printre primele șase echipe.

ADVERTISEMENT

I iar pentru acest obiectiv Dacă vor obține trei puncte în meciul de pe stadionul „Anghel Iordănescu”, atunci ar egala-o pe Sepsi OSK la puncte și ar pune presiune în meciul pe care îl dispută cu FC Bihor în această etapă.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei a 20-a

Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.

ADVERTISEMENT

De asemenea, meciurile care se transmit la TV pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv. Iată programul acestei runde:

ADVERTISEMENT

Vineri, 6 martie

17:00 FC Voluntari – FC Bacău

Sâmbătă, 7 martie

11:00 CSM Slatina – Ceahlăul Piatra Neamț

11:00 CS Afumați – CSA Steaua

11:00 Poli Iași – Câmpulung

11:00 Concordia Chiajna – CSM Olimpia Satu Mare

11:00 CS Dinamo București – CSC Șelimbăr

12:00 FC Bihor – Sepsi OSK

15:00 CS Tunari – CSC Dumbrăvița

Duminică, 8 martie

11:00 Metalul Buzău – Gloria Bistrița

12:00 CSM Reșița – Corvinul Hunedoara

Luni, 9 martie

17:00 ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște

Clasament Liga 2 înainte de etapa 20

Înaintea etapei cu numărul 20, Corvinul Hunedoara continuă să fie liderul clasamentului, deși în ultima rundă a făcut un pas greșit împotriva celor de la CS Dinamo. Formația lui Florin Maxim nu a obținut decât o remiză, în timp ce contracandidatele Sepsi și FC Voluntari și-au câștigat meciurile. Situația este interesantă în zona intrării în play-off, acolo unde Steaua București încearcă să ia locul uneia dintre Chindia, ASA Târgu Mureș sau FC Bihor.

ADVERTISEMENT

Cote și ponturi pariuri etapa 20, Liga 2

Pariorii pot da lovitura cu ocazia etapei a 20-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:

CS Afumați – Steaua București – 2 solist

FC Bihor – Sepsi OSK – GG

FC Voluntari – FC Bacău 1 solist

Vezi live video etapa 20 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi legat de etapa 20 din Liga 2. Evoluția scorurilor, desfășurarea meciurilor importante în format live text, marcatori și clasamentul actualizat după fiecare meci sunt pe site-ul nostru, ca tu să nu pierzi nimic.