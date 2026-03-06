Sport

Liga 2, live video etapa 20. Lupta la promovare este din ce în ce mai încinsă! Meciuri tari în penultima rundă din sezonul regulat

Liga 2 continuă cu etapa 20 , care începe vineri, 6 martie . Pe Fanatik.ro găsești toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România și poți urmări lupta aprigă pentru promovare
Ciprian Păvăleanu
06.03.2026 | 14:00
Liga 2, etapa 20: Cum arată clasamentul înaintea unei noi etape. Foto: Sportpictures.eu
O nouă etapă din Liga a 2-a a României stă să înceapă, iar echipele din eșalonul secund mai au doar două meciuri pentru a se califica în play-off. Runda debutează cu meciul dintre FC Voluntari și FC Buzău. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre etapa cu numărul 20.

Live video etapa 20 Liga 2. FC Voluntari – FC Buzău inaugurează această rundă

Doar două etape ne mai despart de momentul în care vom ști exact componența play-off-ului din Liga a 2-a. În primul meci al penultimei etape se vor întâlni FC Voluntari, echipă sigură de participarea în play-off, și FC Buzău, formație care se află la mijlocul clasamentului și care nu mai are nicio șansă să pătrundă printre primele șase echipe.

Ilfovenii au pretenții la promovarea directă, iar pentru acest obiectiv se luptă cu echipe precum Sepsi, FC Bihor și Corvinul Hunedoara. Dacă vor obține trei puncte în meciul de pe stadionul „Anghel Iordănescu”, atunci ar egala-o pe Sepsi OSK la puncte și ar pune presiune în meciul pe care îl dispută cu FC Bihor în această etapă.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei a 20-a

Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.

De asemenea, meciurile care se transmit la TV pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv. Iată programul acestei runde:

Vineri, 6 martie

  • 17:00 FC Voluntari – FC Bacău

Sâmbătă, 7 martie

  • 11:00 CSM Slatina – Ceahlăul Piatra Neamț
  • 11:00 CS Afumați – CSA Steaua
  • 11:00 Poli Iași – Câmpulung
  • 11:00 Concordia Chiajna – CSM Olimpia Satu Mare
  • 11:00 CS Dinamo București – CSC Șelimbăr
  • 12:00 FC Bihor – Sepsi OSK
  • 15:00 CS Tunari – CSC Dumbrăvița

Duminică, 8 martie

  • 11:00 Metalul Buzău – Gloria Bistrița 
  • 12:00 CSM Reșița – Corvinul Hunedoara

Luni, 9 martie

  • 17:00 ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște

Clasament Liga 2 înainte de etapa 20

Înaintea etapei cu numărul 20, Corvinul Hunedoara continuă să fie liderul clasamentului, deși în ultima rundă a făcut un pas greșit împotriva celor de la CS Dinamo. Formația lui Florin Maxim nu a obținut decât o remiză, în timp ce contracandidatele Sepsi și FC Voluntari și-au câștigat meciurile. Situația este interesantă în zona intrării în play-off, acolo unde Steaua București încearcă să ia locul uneia dintre Chindia, ASA Târgu Mureș sau FC Bihor.

 

Clasament Liga a 2-a
Clasament Liga a 2-a

Cote și ponturi pariuri etapa 20, Liga 2

Pariorii pot da lovitura cu ocazia etapei a 20-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:

  • CS Afumați – Steaua București – 2 solist
  • FC Bihor – Sepsi OSK – GG
  • FC Voluntari – FC Bacău 1 solist

Vezi live video etapa 20 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi legat de etapa 20 din Liga 2. Evoluția scorurilor, desfășurarea meciurilor importante în format live text, marcatori și clasamentul actualizat după fiecare meci sunt pe site-ul nostru, ca tu să nu pierzi nimic.

