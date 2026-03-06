Liga 2, live video etapa 20. Lupta la promovare este din ce în ce mai încinsă! Meciuri tari în penultima rundă din sezonul regulat

O nouă etapă din Liga a 2-a a României stă să înceapă, iar echipele din eșalonul secund mai au doar două meciuri pentru a se califica în play-off. Runda debutează cu meciul dintre FC Voluntari și FC Buzău. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre etapa cu numărul 20.
Doar două etape ne mai despart de momentul în care vom ști exact componența play-off-ului din Liga a 2-a. În primul meci al penultimei etape se vor întâlni FC Voluntari, echipă sigură de participarea în play-off, și FC Buzău, formație care se află la mijlocul clasamentului și care nu mai are nicio șansă să pătrundă printre primele șase echipe.
Ilfovenii au pretenții la promovarea directă, iar pentru acest obiectiv se luptă cu echipe precum Sepsi, FC Bihor și Corvinul Hunedoara. Dacă vor obține trei puncte în meciul de pe stadionul „Anghel Iordănescu”, atunci ar egala-o pe Sepsi OSK la puncte și ar pune presiune în meciul pe care îl dispută cu FC Bihor în această etapă.
Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.
De asemenea, meciurile care se transmit la TV pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv. Iată programul acestei runde:
Înaintea etapei cu numărul 20, Corvinul Hunedoara continuă să fie liderul clasamentului, deși în ultima rundă a făcut un pas greșit împotriva celor de la CS Dinamo. Formația lui Florin Maxim nu a obținut decât o remiză, în timp ce contracandidatele Sepsi și FC Voluntari și-au câștigat meciurile. Situația este interesantă în zona intrării în play-off, acolo unde Steaua București încearcă să ia locul uneia dintre Chindia, ASA Târgu Mureș sau FC Bihor.
Pariorii pot da lovitura cu ocazia etapei a 20-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:
FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi legat de etapa 20 din Liga 2. Evoluția scorurilor, desfășurarea meciurilor importante în format live text, marcatori și clasamentul actualizat după fiecare meci sunt pe site-ul nostru, ca tu să nu pierzi nimic.