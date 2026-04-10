Liga 2, live video etapa 3 play-off și play-out. O nouă rundă importantă din eșalonul secund

ADVERTISEMENT

Liga 2, live video etapa 3 play-off. Continuă lupta pentru promovare

Se intră în linie dreaptă pentru promovarea în prima ligă. Etapa a treia din play-off-ul din Liga 2 începe vineri, 10 aprilie, când Chindia Târgoviște primește vizita celor de la FC Bihor de la ora 13:30. ca capătul acestui sezon, în timp ce orădenii nu au acest drept.

Al doilea meci din play-off este cel dintre FC Voluntari și Corvinul, dispută programată în aceeași zi, dar de la 16:00. Ilfovenii luptă de asemenea să promoveze, în timp ce , însă asta nu i-a împiedicat nicio secundă să mai creadă în promovare. Etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 2 se încheie cu confruntarea dintre Sepsi și Steaua, sâmbătă, 11 aprilie, de la 12:30.

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul zonei play-off din Liga 2 înainte de etapa 3

Situația este foarte strânsă în partea superioară a eșalonului secund. Echipele care au dreptul de promovare au motive serioase să lupte în fiecare etapă, până la capăt. Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2:

Corvinul – 56 de puncte Sepsi – 50 de puncte Voluntari – 45 de puncte Steaua – 42 de puncte Bihor – 39 de puncte Chindia – 39 de puncte

Programul și televizările meciurilor din a treia rundă a play-off-ului Ligii secunde

A treia rundă din play-off are meciurile programate pe durata a două zile: vineri și sâmbătă. Iată programul din etapa 3 de play-off din Liga 2, sezon 2025-2026:

ADVERTISEMENT

Vineri, 10 aprilie 2026

Ora 13:30: Chindia Târgovişte – FC Bihor Oradea (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Ora 16:00: FC Voluntari – Corvinul Hunedoara (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Sâmbătă, 11 aprilie 2026

Ora 12:30: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Steaua Bucureşti (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Cum arată cotele la pariuri pentru cele 3 partide

Pariorii pot da noi lovituri cu meciurile din etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau pe toate cele trei meciuri:

ADVERTISEMENT

Chindia Târgovişte – FC Bihor Oradea: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.92

FC Voluntari – Corvinul Hunedoara: „X2” / cotă 1.39

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Steaua Bucureşti: „1 solist” / cotă 1.80

Liga 2, live video etapa 3 de play-out. Luptă încinsă pentru evitarea retrogradării

Aruncăm o privire și asupra zonei play-out. Aici, situația este puțin diferită. Echipele sunt împărțite în două grupe (A și B) de câte 8 echipe, pe baza locului ocupat în sezonul regular (A: 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22; B: 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21). O altă diferență majoră este că se joacă doar un singur tur (7 meciuri în total), iar miza cea mare este salvarea de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

Cum se prezintă clasamentele în cele două serii înainte de prima etapă

O analiză rapidă a ierarhiilor celor două serii ne arată clar faptul că primele clasate nu au nicio emoție. În schimb, ”lanternele” Câmpulung și Tunari par condamnate să joace în Liga 3 din sezonul următor. Iată cum arată clasamentele din cele două grupe înainte de o nouă rundă:

Programul etapei 3 de play-out din Liga 2

Toate meciurile din play-out sunt programate în aceeași zi, sâmbătă, 10 aprilie, de la ora 11:00. Iată cum arată programul etapei 3 din play-out Liga 2, sezon 2025-2026:

ADVERTISEMENT

Grupa A

Vineri, 10 aprilie 2026, ora 11:00

CSM Slatina – Ceahlăul Piatra Neamţ

CS Gloria Bistrița – CS Dinamo Bucureşti

Politehnica Iaşi – AFC ASA Târgu Mureş

Metalul Buzău – AFC Câmpulung Muscel

Grupa B

Vineri, 10 aprilie 2026, ora 11:00

CSC Dumbrăviţa – CSC Şelimbăr

Concordia Chiajna – CS Tunari

CS Afumaţi – ACSM Reşiţa

FC Bacău – CSM Olimpia Satu Mare

Cote pariuri meciuri play-out etapa 3 din Liga 2

Pariorii pot da noi lovituri și cu meciurile din play-out-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau mai multe dintre meciurile programate în runda a 3-a: