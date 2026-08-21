Liga 2, live video etapa 4. Ce meciuri sunt la tv, live text, cote pariuri, clasament și rezultate complete

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Etapa a 4-a din Liga 2 programează partide extrem de interesante atât în partea superioară a clasamentului, cât și în zona formațiilor care încă mai caută primul succes al sezonului. Runda se desfășoară în perioada 21-25 august, iar patru partide vor fi transmise la tv sau online.

Live video etapa 4 Liga 2. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

Etapa 4 din Liga 2 debutează vineri, 21 august, cu partida Chindia Târgoviște – CS Dinamo, de la ora 17:30. Și se va încheia cu Unirea Slobozia – Metaloglobus, marți, 25 august, un duel al formațiilor retrogradate din SuperLiga.

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Fanii fotbalului pot urmări desfășurarea partidelor și actualizarea rezultatelor în timp real, în format live video și live text pe FANATIK.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 4 din Liga 2. Program complet

Ca de obicei, cele mai atractive confruntări din etapă vor fi și la tv de posturile Digi Sport și Prima Sport, deținătorii drepturilor TV pentru Liga 2, și online pe platformele de live steam ale cabliștilor, dar și pe FRF.tv. Lista meciurilor ce pot fi urmărite de la distanță:

Chindia Târgoviște – CS Dinamo București (vineri, 21 august, ora 17:30) – pe Digi Sport și Prima Sport

(vineri, 21 august, ora 17:30) – pe Digi Sport și Prima Sport Concordia Chiajna – Politehnica Timișoara (sâmbătă, 22 august, ora 11:00) – pe Digi Sport și Prima Sport

(sâmbătă, 22 august, ora 11:00) – pe Digi Sport și Prima Sport ASA Tg. Mureș – Gloria Bistrița (sâmbătă, 22 august, ora 11:00) – pe FRF.tv

(sâmbătă, 22 august, ora 11:00) – pe FRF.tv Unirea Slobozia – Metaloglobus (marți, 25 august, ora 19:00) – pe Digi Sport și Prima Sport

Programul complet al etapei 4 din Liga

Vineri, 21 august

ora 17:30: Chindia Târgoviște – CS Dinamo București

Sâmbătă, 22 august

ora 11:00: CSM Slatina – Metalul Buzău

ora 11:00: Concordia Chiajna – Politehnica Timișoara

ora 11:00: ASA Târgu Mureș – Gloria Bistrița

ora 11:00: CSL Ștefăneștii de Jos – Cetatea Suceava

ora 11:00: SC Popești-Leordeni – CSM Reșița

ora 11:00: SCM Râmnicu Vâlcea – FC Bacău

ora 11:00: Olimpia Satu Mare – FC Bihor Oradea

Duminică, 23 august

ora 11:00: CSC Șelimbăr – CS Afumați

ora 11:00: Steaua București – CSC Dumbrăvița

Marți, 25 august

ora 19:00: Unirea Slobozia – Metaloglobus

Clasament Liga 2 înainte de etapa 4

au maximum de puncte și s-au instalat în fruntea clasamentului Ligii 2.

La polul opus se află două nume cu greutate în istoria fotbalului românesc, Steaua și Dinamo. Ambele formații bucureștene au pierdut toate meciurile de până acum și sunt în coada Ligii 2.

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Cote și ponturi pariuri etapa 4 Liga 2

Etapa a 4-a oferă și oportunități interesante și pentru pariori. La primul meci al rundei, Chindia – CS Dinamo, gazdele sunt favorite fără dubiu. Târgoviștenii au marcat de trei ori în fiecare din ultimele două meciuri și sunt șanse mari să repete informați în fața celei mai slabe defensive. „Peste 2,5 goluri Chindia” are cotă 1,43.

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Un meci tare este cel dintre Concordia Chiajna și Poli Timișoara, două dintre formațiile neînvinse. au punctaj maxim în Liga 2, bănățenii au făcut un egal. Dar duelul direct va fi echilibrat și se poate miza pe „ambele marchează” la cotă 1,49.

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„Soliștii” etapei a patra vin din meciurile Olimpia Satu Mare – FC Bihor („2” – la cotă 1,75) și Steaua – Dumbrăvița („1” – la cotă 1,63).

Vezi live video etapa 4 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Pe FANATIK.ro poți urmări desfășurarea integrală a etapei a 4-a din Liga 2, cu actualizări în timp real, rezultate, clasament actualizat după fiecare joc și cele mai importante faze ale rundei. Rămâi alături de noi pentru informații de ultimă oră, statistici și reacții.