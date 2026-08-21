Liga 2, live video etapa 4. Ce meciuri sunt la tv, live text, cote pariuri, clasament și rezultate complete

Etapa a 4-a din Liga 2 programează partide extrem de interesante atât în partea superioară a clasamentului, cât și în zona formațiilor care încă mai caută primul succes al sezonului. Runda se desfășoară în perioada 21-25 august, iar patru partide vor fi transmise la tv sau online.
Etapa 4 din Liga 2 debutează vineri, 21 august, cu partida Chindia Târgoviște – CS Dinamo, de la ora 17:30. Și se va încheia cu Unirea Slobozia – Metaloglobus, marți, 25 august, un duel al formațiilor retrogradate din SuperLiga.
Fanii fotbalului pot urmări desfășurarea partidelor și actualizarea rezultatelor în timp real, în format live video și live text pe FANATIK.
Ca de obicei, cele mai atractive confruntări din etapă vor fi și la tv de posturile Digi Sport și Prima Sport, deținătorii drepturilor TV pentru Liga 2, și online pe platformele de live steam ale cabliștilor, dar și pe FRF.tv. Lista meciurilor ce pot fi urmărite de la distanță:
După primele trei etape, CSM Slatina, Concordia Chiajna și CSM Reșița au maximum de puncte și s-au instalat în fruntea clasamentului Ligii 2.
La polul opus se află două nume cu greutate în istoria fotbalului românesc, Steaua și Dinamo. Ambele formații bucureștene au pierdut toate meciurile de până acum și sunt în coada Ligii 2.
Etapa a 4-a oferă și oportunități interesante și pentru pariori. La primul meci al rundei, Chindia – CS Dinamo, gazdele sunt favorite fără dubiu. Târgoviștenii au marcat de trei ori în fiecare din ultimele două meciuri și sunt șanse mari să repete informați în fața celei mai slabe defensive. „Peste 2,5 goluri Chindia” are cotă 1,43.
Un meci tare este cel dintre Concordia Chiajna și Poli Timișoara, două dintre formațiile neînvinse. Ilfovenii, care vin după victoria din Cupă 5-1 cu Oțelul, au punctaj maxim în Liga 2, bănățenii au făcut un egal. Dar duelul direct va fi echilibrat și se poate miza pe „ambele marchează” la cotă 1,49.
„Soliștii” etapei a patra vin din meciurile Olimpia Satu Mare – FC Bihor („2” – la cotă 1,75) și Steaua – Dumbrăvița („1” – la cotă 1,63).
Pe FANATIK.ro poți urmări desfășurarea integrală a etapei a 4-a din Liga 2, cu actualizări în timp real, rezultate, clasament actualizat după fiecare joc și cele mai importante faze ale rundei. Rămâi alături de noi pentru informații de ultimă oră, statistici și reacții.