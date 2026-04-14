Liga 2, live video etapa 4 play-off. Echipele de start la Corvinul – Chindia. Vezi programul complet

Etapa cu numărul 4 din play-off în Liga 2 se va disputa în cursul săptămânii, fiind una intermediară, iar lupta pentru promovarea în SuperLigă se anunță a fi una extrem de interesantă după rezultatele din etapa a 3-a. Rămâi pe Fanatik.ro pentru a fi la curent cu toate informațiile importante din eșalonul secund, de la scoruri, la marcatori, la situația din clasament și cele mai tari reacții.
Corvinul: Sandu – Albino, Ilie, Manolache, Pădurariu – Cărăruș – Bratu, Goodlad, Ribeiro, Pîrvulescu – Buziuc. Rezerve: Blaga, Hayatu, Velisar, Rența, Lică, Bradu, Kylien, Zanc, Deaconu. Antrenor: Florin Maxim.
Chindia: Contra – Munoz, Celea, Mboumbouni, Martac – Popadiuc, Honciu – Pesic, Roșu, Necșulescu – Mihai. Rezerve: Isvoranu, Brumă, Plaza, Petre, Doukoure, Bilali, Pandele, Doumtsios, Jurj. Antrenor: Nicu Croitoru
Sâmbătă, 11 aprilie, s-a consumat ultimul meci din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 2, când Sepsi a învins cu 2-0 Steaua. La doar 3 zile, marți, 14 aprilie, eșalonul secund are parte de o etapă intermediară în play-off, fiind vorba despre runda cu numărul 4. Primul meci care se va disputa este Corvinul – Chindia, urmând ca a doua zi să mai aibă loc partidele Sepsi – FC Voluntari și Steaua – FC Bihor. Lupta pentru promovare s-a încins puternic după ultimele rezultate, iar acum rămâne de văzut cine vor fi echipele care își vor continua forma bună, dar și cele care pot oferi alte noi surprize.
Situația este foarte strânsă în partea superioară a eșalonului secund. Echipele care au dreptul de promovare au motive serioase să lupte în fiecare etapă, până la capăt. Liderul Corvinul nu a avut cel mai bun parcurs de la startul play-off-ului, astfel că poziția sa este acum în pericol. Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2:
A patra rundă din play-off are meciurile programate pe durata a două zile: marți, 14 aprilie, respectiv miercuri, 15 aprilie. Iată programul din etapa 3 de play-off din Liga 2, sezon 2025-2026:
Marți, 14 aprilie
Miercuri, 15 aprilie
Pariorii pot da noi lovituri cu meciurile din etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau pe toate cele trei meciuri:
Promovarea din Liga 2 în prima divizie respectă același scenariu din anii precedenți. Primele 2 clasate în play-off-ul Ligii 2 la final de sezon merg direct în SuperLiga. În ceea ce privește locurile 3 și 4, ocupantele acestora merg la baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Ligii 1. Vor fi meciuri tur-retur. Câștigătoarele barajelor promovează / rămân în SuperLiga.