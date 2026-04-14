Sport

Liga 2, live video etapa 4 play-off. Echipele de start la Corvinul – Chindia. Vezi programul complet

Liga 2 a României vine cu a patra etapă din play-off, intermediară. FANATIK vă ține la curent cu toate rezultatele, dar și clasamentul din eșalonul secund din România.
FANATIK
14.04.2026 | 16:15
ULTIMA ORĂ
Liga 2, etapa 4 din play-off: Vezi toate detaliile despre runda intermediară.
ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 4 din play-off în Liga 2 se va disputa în cursul săptămânii, fiind una intermediară, iar lupta pentru promovarea în SuperLigă se anunță a fi una extrem de interesantă după rezultatele din etapa a 3-a. Rămâi pe Fanatik.ro pentru a fi la curent cu toate informațiile importante din eșalonul secund, de la scoruri, la marcatori, la situația din clasament și cele mai tari reacții.

UPDATE: Echipele de start la Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște, ora 17:00

Corvinul: Sandu – Albino, Ilie, Manolache, Pădurariu – Cărăruș – Bratu, Goodlad, Ribeiro, Pîrvulescu – Buziuc. Rezerve: Blaga, Hayatu, Velisar, Rența, Lică, Bradu, Kylien, Zanc, Deaconu. Antrenor: Florin Maxim. 

ADVERTISEMENT

Chindia: Contra – Munoz, Celea, Mboumbouni, Martac – Popadiuc, Honciu – Pesic, Roșu, Necșulescu – Mihai. Rezerve: Isvoranu, Brumă, Plaza, Petre, Doukoure, Bilali, Pandele, Doumtsios, Jurj. Antrenor: Nicu Croitoru

Live video Liga 2, etapa a 4-a din play-off

Sâmbătă, 11 aprilie, s-a consumat ultimul meci din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 2, când Sepsi a învins cu 2-0 Steaua. La doar 3 zile, marți, 14 aprilie, eșalonul secund are parte de o etapă intermediară în play-off, fiind vorba despre runda cu numărul 4. Primul meci care se va disputa este Corvinul – Chindia, urmând ca a doua zi să mai aibă loc partidele Sepsi – FC Voluntari și Steaua – FC Bihor. Lupta pentru promovare s-a încins puternic după ultimele rezultate, iar acum rămâne de văzut cine vor fi echipele care își vor continua forma bună, dar și cele care pot oferi alte noi surprize.

ADVERTISEMENT
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus...
Digi24.ro
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova

Cum arată clasamentul din play-off în Liga 2 înainte de etapa 4

Situația este foarte strânsă în partea superioară a eșalonului secund. Echipele care au dreptul de promovare au motive serioase să lupte în fiecare etapă, până la capăt. Liderul Corvinul nu a avut cel mai bun parcurs de la startul play-off-ului, astfel că poziția sa este acum în pericol. Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2:

ADVERTISEMENT
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru...
Digisport.ro
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
  1. Corvinul – 56 de puncte
  2. Sepsi – 53 de puncte
  3. Voluntari – 48 de puncte
  4. Steaua – 42 de puncte
  5. Bihor – 42 de puncte
  6. Chindia – 39 de puncte

Programul și televizările meciurilor din a patra rundă a play-off-ului Ligii secunde

A patra rundă din play-off are meciurile programate pe durata a două zile: marți, 14 aprilie, respectiv miercuri, 15 aprilie. Iată programul din etapa 3 de play-off din Liga 2, sezon 2025-2026:

ADVERTISEMENT

Marți, 14 aprilie

  • Ora 17:00: Corvinul – Chindia Târgoviște (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Miercuri, 15 aprilie

  • Ora 17:00: Sepsi – FC Voluntari (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Ora 19:00: Steaua – FC Bihor (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Cum arată cotele la pariuri pentru cele 3 partide

Pariorii pot da noi lovituri cu meciurile din etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau pe toate cele trei meciuri:

  • Corvinul – Chindia Târgoviște: „1 solist” / cotă 1.63
  • Sepsi – FC Voluntari: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 2.02
  • Steaua – FC Bihor: „1X” / cotă 1.38

Ce spune Regulamentul privind promovarea în prima ligă

Promovarea din Liga 2 în prima divizie respectă același scenariu din anii precedenți. Primele 2 clasate în play-off-ul Ligii 2 la final de sezon merg direct în SuperLiga. În ceea ce privește locurile 3 și 4, ocupantele acestora merg la baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Ligii 1. Vor fi meciuri tur-retur. Câștigătoarele barajelor promovează / rămân în SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Kelemen Hunor, cel care voia să amâne cu 2 ani stadioanele Dinamo, Farul...
Fanatik
Kelemen Hunor, cel care voia să amâne cu 2 ani stadioanele Dinamo, Farul și FC Argeș, chemat la raport de Peter Magyar, noul șef de la Budapesta. De ce a fost convocat în Ungaria
Alessandro Caparco, scandal uriaş cu un fotbalist din Generaţia de Aur: „M-a trimis...
Fanatik
Alessandro Caparco, scandal uriaş cu un fotbalist din Generaţia de Aur: „M-a trimis să mă antrenez cu vacile”. Ce relaţie are cu Florin Prunea. Exclusiv
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul...
Fanatik
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Venit la București pentru Mircea Lucescu, Rinat Ahmetov a luat o decizie uluitoare:...
iamsport.ro
Venit la București pentru Mircea Lucescu, Rinat Ahmetov a luat o decizie uluitoare: 'Nimeni nu se aștepta la așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!