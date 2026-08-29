Liga 2, LIVE VIDEO etapa 5. Liderul CSM Slatina, deplasare grea la Bacău. Poli Timișoara, meci acasă cu ASA Târgu Mureș

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Ultimele trei zile ale lunii august, 29, 30 și 31 aduc o nouă etapă din eșalonul secund fotbalist intern. FANATIK vă ține la curent, în format LIVE TEXT, cu cele mai importante evenimente care se petrec în etapa 5 din Liga 2. Se anunță partide extrem de interesante care implică formațiile aflate în topul clasamentului.

Liga 2, LIVE VIDEO etapa 5. Care sunt cele mai tari meciuri ale rundei

Primele patru clasate din Liga 2 după patru runde scurse din acest sezon au partide destul de complicate. Liderul, CSM Slatina, singura echipă cu punctaj maxim (12 puncte), are deplasare la Bacău. Băcăuanii sunt pe locul 6, iar un succes în această rundă îi poate apropia de locul 1 și menține în zona play-off-ului.

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are meci acasă cu ASA Târgu Mureș. În funcție de jocul rezultatelor, trupa lui Dan Alexa (46 de ani) poate urca chiar pe locul 1. Învinsă la scor de Popești-Leordeni (1-4), CSM Reșița se deplasează în weekend pe Ghencea, pentru un meci cu una dintre cele mai slabe echipe ale începutului de sezon, Steaua. După ce a fost umilită acasă de Poli Timișoara, Concordia are meci pe terenul formației antrenate de Ianis Zicu (42 de ani), Metaloglobus. Bucureștenii au 2 victorii consecutive și vor să atace vârful clasamentului.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Programul complet al etapei a 5-a

Etapa a 5-a din liga secundă se întinde pe durata a trei zile. Cele 11 meciuri se joacă sâmbătă 29 august, duminică, 30 august și luni, 31 august. Nu mai puțin de 9 meciuri se joacă sâmbătă, de la ora 11.00. Din etapa a 5-a, trei meciuri, cu echipe de top, se vor vedea la TV, pe canalele Digi Sport și Prima Sport.

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Sâmbătă, 29 august, ora 11:00: Metalul Buzău – Chindia Târgoviște, Digi Sport și Prima Sport

Digi Sport și Prima Sport Duminică, 30 august, ora 11:00: Poli Timișoara – ASA Târgu Mureș, Digi Sport și Prima Sport

Digi Sport și Prima Sport Luni, 31 august, ora 17:30: FC Bacău – CSM Slatina, Digi Sport și Prima Sport

Programul etapei a 5-a din Liga 2:

Sâmbătă, 29 august, ora 11:

Cetatea Suceava – Popești Leordeni

CS Afumați – Unirea Slobozia

CS Dinamo București – CS Șelimbăr

CSC Dumbrăvița – Râmnicu Vâlcea

CSM Reșița – Steaua București

FC Bihor – Ștefănești

Gloria Bistrița – CSM Olimpia Satu Mare

Metaloglobus București – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Chindia Târgoviște

Duminică, 30 august, ora 11:00

Poli Timișoara – ASA Târgu Mureș

Luni, 31 august, ora 17:30:

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FC Bacău – CSM Slatina

Clasament Liga 2 înainte de etapa 5

Liderul surpriză în Liga 2 după 4 runde disputate este CSM Slatina. Echipa pregătită de Adrian Dulcea (47 de ani) are 12 puncte din tot atâtea posibile. Poli Timișoara (10 puncte) o urmează în clasament, în timp ce CSM Reșița și Concordia Chiajna vin imediat în urma lor, cu 9 puncte strânse.

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Cote și ponturi pariuri etapa 5 din Liga 2

sunt atent „monitorizate” și de pariori. Runda a 5-a vine cu cote mai mult decât atractive. Poli Timișoara are o cotă de 1,90 în partida cu ASA Târgu Mureș. După succesul de pe terenul Chiajnei, mulți pariori ar merge pe mâna echipei lui Dan Alexa.

Liderul CSM Slatina are o cotă și mai mare, 2,93, pentru a se impune pe terenul celor de la FC Bacău. CSM Reșița este favorită cu Steaua, primind o cotă de 2,05, în timp ce Concordia Chiajna are cotă de 2,59 pentru a se impune în deplasare, cu Metaloglobus.

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Urmărește etapa 2 din Liga 2 pe FANATIK. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Liga 2 poate fi urmărită la TV, dar și pe FANATIK. În fiecare weekend sau când se joacă partidele vă oferim informații în timp real de la fiecare meci din eșalonul inferior. Clasamentul se actualizează în timp real, iar golurile, fazele tari, evenimentele, declarațiile și tot ceea ce se întâmplă în vor fi prezentate pe site.