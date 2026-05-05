Liga 2, live video etapa 8 din play-off. FC Bihor – Chindia Târgoviște, meci decisiv pentru barajul de promovare

Liga 2, live video etapa 8 de play-off. O nouă rundă intermediară în eșalonul secund din România. Vezi programul complet, evoluția scorurilor, modificările din clasament și cele mai tari reacții.
05.05.2026 | 13:49
Liga 2 are parte de etapa 8 din play-off în perioada 5-7 mai. Este o nouă rundă intermediară pentru play-off-ul din eșalonul secund. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu scorurile finale ale bătăliilor ce se dau pentru promovare. Vezi cine se încurcă, dar și cine profită de meciurile de la mijlocul acestei săptămâni.

Liga 2, live video etapa 8 play-off. Lupta pentru promovare se intensifică

Lupta pentru promovare este din ce în ce mai aprigă în play-off-ul din Liga 2, mai ales că timpul se scurge iar fiecare punct pus în joc este important. Chindia pierde pe bandă rulantă, FC Bihor și Steaua nu pot promova, iar totul se concentrează pe celelalte 3 echipe: FC Voluntari, Sepsi și Corvinul. Echipa lui Florin Maxim a cedat încă o dată în acest play-off, după 1-2 pe terenul lui Sepsi. Covăsnenii se vor lupta pe viață și pe moarte cu FC Voluntari pentru locul direct promovabil, fiind despărțite de doar 2 puncte.

Cum arată clasamentul zonei play-off din Liga 2 înainte de etapa 8

Situația este foarte strânsă în partea superioară a eșalonului secund. Echipele care au dreptul de promovare au motive serioase să lupte în fiecare etapă, până la capăt. Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2 înainte de etapa a 8-a:

  1. Corvinul – 65 de puncte
  2. Sepsi – 60 de puncte
  3. Voluntari – 58 de puncte
  4. Steaua – 48 de puncte
  5. Bihor – 45 de puncte
  6. Chindia – 39 de puncte

Programul și televizările meciurilor din a 8-a  rundă a play-off-ului Ligii secunde

A opta rundă din play-off are meciurile programate pe durata a trei zile: 5, 6 și 7 mai, adică marți, miercuri și joi. Iată programul din etapa 8 de play-off din Liga 2, sezon 2025-2026:

Marți, 5 mai

  • Ora 17:30: FC Bihor – Chindia Târgoviște 

Miercuri, 6 mai

  • Ora 18:30: Corvinul – FC Voluntari 

Joi, 7 mai

  • Ora 19:00: Steaua – Sepsi

Cum arată cotele la pariuri pentru cele trei partide din etapa 8 din play-off-ul Ligii secunde

Pariorii pot da noi lovituri cu meciurile din etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau pe toate cele trei meciuri:

  • FC Bihor – Chindia Târgoviște: „1 solist” / cotă 1.66
  • Corvinul – FC Voluntari: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.92
  • Steaua – Sepsi: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.27

Ce spune Regulamentul privind promovarea în prima ligă

Promovarea din Liga 2 în prima divizie respectă același scenariu din anii anteriori. Primele 2 clasate în play-off-ul Ligii 2 la final de sezon vor promova direct în SuperLiga. Locurile 3 și 4 vor duce echipele ocupante către un baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Ligii 1. Vor fi meciuri tur-retur. Câștigătoarele barajelor promovează / rămân în SuperLiga.

