Sport

Liga 2, live video etapa 8. Steaua – Sepsi, capul de afiș al rundei

Află totul despre etapa 8 din Liga 2. Televizări, cote la pariuri, clasament, echipe de start și programul complet al rundei.
Andrei David
27.09.2025 | 07:30
Liga 2 live video etapa 8 Steaua Sepsi capul de afis al rundei
SPECIAL FANATIK
Liga 2, live video etapa 8. Steaua - Sepsi, capul de afiș al rundei. Foto: Sport Pictures

Etapa 8 de Liga 2 debutează sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 11:00, cu opt partide în paralel. Capul de afiș al rundei este Steaua – Sepsi, care este totodată și partida ce închide această etapă, marți, 30 septembrie.

Live video etapa 8 Liga 2. Meci ușor pentru lider

Corvinul Hunedoara, liderul neînvins din Liga 2, are meci ușor la Câmpulung cu Muscelul. Nici următoarele două clasate, FC Bihor și ASA Tg Mureș n-ar trebui să aibă mari probleme la FC Bacău, respectiv Ceahlăul – echipă care a cerut intrarea în insolvență din cauza datoriilor.

Andrei Cristea va debuta pe banca echipei Concordia Chiajna. El îl succede pe Nicolae Dică, fostul său coechipier, care a rezistat șase luni ca antrenor al ilfovenilor. Concordia joacă și ea tot în deplasare, pe terenul lui CS Afumați.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 23 din Liga 2. Program complet

Patru meciuri din Liga 2 – etapa 8 vor fi transmise în direct la TV și unul exclusiv online pe FRF.tv. Iată programul complet al rundei:

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, ora 11:00

  • Muscelul Câmpulung – Corvinul Hunedoara (FRF.tv)
  • CS Afumați – Concordia Chiajna
  • CSC Dumbrăvița – CSC 1599 Șelimbăr
  • CSM Slatina – CS Dinamo
  • FC Voluntari – CSM Reșița (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)
  • Gloria Bistrița – FC Bihor
  • Metalul Buzău – Olimpia Satu Mare
  • Poli Iași – CS Tunari
  • FC Bacău – FC ASA TG. Mureș (ora 13:00, Digi Sport 1 și Prima Sport 1)
Duminică, 28 septembrie, ora 12:30

  • Ceahlăul Pt. Neamț – Chindia Târgoviște (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Marți, 30 septembrie, ora 17:00

  • Steaua – Sepsi Sf. Gheorghe (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Clasament Liga 2 înainte de etapa 8

Corvinul este liderul din Liga 2 și singura echipă care nu a pierdut niciun meci până acum, acumulând 19 puncte dintr-un total posibil de 21. Locurile provizorii de play-off sunt ocupate de Bihor (18 puncte), ASA Tg. Mureș (16), Chindia (16), Voluntari (14) și Reșița (13).

Pe ultimele poziții se situează Șelimbăr și Olimpia Satu Mare, ambele cu câte un punct, pe care l-au obținut în remiza 1-1 din meciul direct disputat în runda precedentă.

Clasament Liga 2 înainte de etapa 8
Clasament Liga 2 înainte de etapa 8. Foto: Flashscore

Cote și ponturi pariuri etapa 8 Liga 2

Marile favorite ale etapei sunt Corvinul, care are cotă 1,26 pentru o victorie la Câmpulung, Metalul Buzău, cotă 1,57 pentru un succes acasă cu Olimpia Satu Mare, și Poli Iași, cotă 1,78 că o să câștige cu CS Tunari.

Goluri multe sunt de așteptat la FC Bacău – ASA Tg. Mureș și Ceahlăul – Chindia. „Peste 2,5 goluri” are cotă 1,60 la primul meci și 1,73 în cel de-al doilea. Iar „ambele marchează” are cotă 1,53 în partida de la Bacău și 1,65 la Ceahlăul.

Vezi live video etapa 8 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Pe site-ul FANATIK ai acces la toate informațiile legate de etapa cu numărul 8 din Liga 2. Aici găsești echipele de start, desfășurarea partidelor în format LIVE TEXT și tot de aici afli când și cine înscrie.

Când se termină etapa, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga 2. De asemenea, îți oferim toate reacțiile la capătul meciurilor tari. Rămâi pe site-ul FANATIK și fii primul care află ce se întâmplă în divizia secundă din România.

