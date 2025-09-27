Liga 2, live video etapa 8. Steaua – Sepsi, capul de afiș al rundei

Etapa 8 de Liga 2 debutează sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 11:00, cu opt partide în paralel. Capul de afiș al rundei este Steaua – Sepsi, care este totodată și partida ce închide această etapă, marți, 30 septembrie.
Corvinul Hunedoara, liderul neînvins din Liga 2, are meci ușor la Câmpulung cu Muscelul. Nici următoarele două clasate, FC Bihor și ASA Tg Mureș n-ar trebui să aibă mari probleme la FC Bacău, respectiv Ceahlăul – echipă care a cerut intrarea în insolvență din cauza datoriilor.
Andrei Cristea va debuta pe banca echipei Concordia Chiajna. El îl succede pe Nicolae Dică, fostul său coechipier, care a rezistat șase luni ca antrenor al ilfovenilor. Concordia joacă și ea tot în deplasare, pe terenul lui CS Afumați.
Patru meciuri din Liga 2 – etapa 8 vor fi transmise în direct la TV și unul exclusiv online pe FRF.tv. Iată programul complet al rundei:
Corvinul este liderul din Liga 2 și singura echipă care nu a pierdut niciun meci până acum, acumulând 19 puncte dintr-un total posibil de 21. Locurile provizorii de play-off sunt ocupate de Bihor (18 puncte), ASA Tg. Mureș (16), Chindia (16), Voluntari (14) și Reșița (13).
Pe ultimele poziții se situează Șelimbăr și Olimpia Satu Mare, ambele cu câte un punct, pe care l-au obținut în remiza 1-1 din meciul direct disputat în runda precedentă.
Marile favorite ale etapei sunt Corvinul, care are cotă 1,26 pentru o victorie la Câmpulung, Metalul Buzău, cotă 1,57 pentru un succes acasă cu Olimpia Satu Mare, și Poli Iași, cotă 1,78 că o să câștige cu CS Tunari.
Goluri multe sunt de așteptat la FC Bacău – ASA Tg. Mureș și Ceahlăul – Chindia. „Peste 2,5 goluri” are cotă 1,60 la primul meci și 1,73 în cel de-al doilea. Iar „ambele marchează” are cotă 1,53 în partida de la Bacău și 1,65 la Ceahlăul.
