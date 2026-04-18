Liga 2, live video etapele 5 din play-off și 4 din play-out. Opt meciuri se joacă în acest moment!

Liga 2, live video etapa 5 de play-off și 4 de play-out. FANATIK vă ține la curent cu toate rezultatele, dar și clasamentul din eșalonul secund din România.
18.04.2026 | 10:58
Liga 2 revine cu etapele 5 din play-off și 4 din play-out. Play-off-ul a avut parte de o etapă intermediară (14-15 aprilie), astfel că este cu un pas în fața play-out-ului. Vezi pe Fanatik.ro toate rezultatele din bătălia ce se dă pentru supraviețuire, dar și pentru promovare.

LIVE UPDATE: 8 meciuri din play-out-ul Ligii a II-a se joacă la această oră

  • LIVE Câmpulung – Ceahlăul Piatra Neamț 0-0
  • LIVE CS Dinamo – CSM Slatina 0-1
  • LIVE CSM Olimpia Satu Mare – CSC Șelimbăr 1-0
  • LIVE CSM Reșița – Concordia Chiajna 0-0
  • LIVE ASA Trâgu Mureș – Gloria Bistrița 0-0
  • LIVE FC Bacău – CS Afumați 2-0
  • LIVE Metalul Buzău – Poli Iași 0-0
  • LIVE Tunari – CSC Dumbrăvița 1-1

Liga 2, live video etapa 5 play-off. Continuă lupta acerbă pentru promovare

Lupta pentru promovare este una strânsă în play-off-ul Ligii 2. Corvinul și-a revenit după primele sale două înfrângeri în acest sezon, învingând Chindia cu 2-0 etapa trecută. Sepsi și FC Voluntari țin aproape, cele două întâlnindu-se și remizând cu scorul de 1-1. Steaua pare că se menține și ea pe poziție, chiar dacă nu are drept de promovare. Rămâne de văzut cine va lua alte puncte importante după etapa cu numărul 5.

Cum arată clasamentul zonei play-off din Liga 2 înainte de etapa 5

Situația este foarte strânsă în partea superioară a eșalonului secund. Echipele care au dreptul de promovare au motive serioase să lupte în fiecare etapă, până la capăt. Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2:

  1. Corvinul – 59 de puncte
  2. Sepsi – 54 de puncte
  3. Voluntari – 49 de puncte
  4. Steaua – 45 de puncte
  5. Bihor – 42 de puncte
  6. Chindia – 39 de puncte

Programul și televizările meciurilor din a cincea rundă a play-off-ului Ligii secunde

A cincea rundă din play-off are meciurile programate pe durata a două zile: 18 și 19 aprilie, adică vineri și sâmbătă. Iată programul din etapa 5 de play-off din Liga 2, sezon 2025-2026:

Sâmbătă, 18 aprilie

  • Ora 12:00: Chindia – Sepsi (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Duminică, 19 aprilie

  • Ora 11:00: FC Voluntari – Steaua (Prima Sport 1, Digi Sport 1)
  • Ora 13:30: Bihor – Corvinul (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Cum arată cotele la pariuri pentru cele 3 partide

Pariorii pot da noi lovituri cu meciurile din etapa a 5-a din play-off-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau pe toate cele trei meciuri:

  • Chindia – Sepsi: „X2” / cotă 1.38
  • FC Voluntari – Steaua: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.95
  • Bihor – Corvinul: „X2” / cotă 1.34

Liga 2, live video etapa 4 de play-out. Luptă încinsă pentru evitarea retrogradării

Aruncăm o privire și asupra zonei play-out. Echipele sunt împărțite aici în două grupe (A și B) de câte 8 formații. Miza cea mare este salvarea de la retrogradare. Niciun club nu își dorește să coboare în Liga 3, însă finalul sezonului ne va arăta cine sunt echipele care nu vor mai juca în eșalonul secund de sezonul viitor.

Cum se prezintă clasamentele în cele două serii înainte de a cincea etapă

O analiză rapidă a ierarhiilor celor două serii ne arată clar faptul că primele clasate nu au nicio emoție. În schimb, ”lanternele” Câmpulung și Tunari par condamnate să joace în Liga 3 din sezonul următor. Iată cum arată clasamentele din cele două grupe înainte de o nouă rundă:

Clasment play-out în Liga 2. Foto: Flashscore

Programul etapei 4 de play-out din Liga 2

Toate meciurile din play-out sunt programate în aceeași zi, așa cum s-a întâmplat și în runda precedentă, sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 11:00. Iată cum arată programul etapei 4 din play-out Liga 2, sezon 2025-2026:

Grupa A

  • Câmpulung Muscel  – Ceahlăul Piatra Neamţ 
  • CS Dinamo – CSM Slatina
  • AFC ASA Târgu Mureş – Gloria Bistrița
  • Metalul Buzău – Poli Iași

Grupa B

  • CSM Olimpia Satu Mare – CSC Şelimbăr  
  • CSM Reșița – Concordia Chiajna 
  • FC Bacău – CS Afumaţi
  • Tunari – Dumbrăvița

Cote pariuri meciuri play-out etapa 4 din Liga 2

Pariorii pot da noi lovituri și cu meciurile din play-out-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau mai multe dintre meciurile programate în runda a 3-a:

  • AFC ASA Târgu Mureş – Gloria Bistrița: „1 solist” / cotă 1.92
  • Metalul Buzău – Poli Iași: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.85
  • FC Bacău – CS Afumaţi: „PsF 1” / cotă 1.74
  • CSM Reșița – Concordia Chiajna: „X2” / cotă 1.70
