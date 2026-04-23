Sport

Liga 2, live video etapele 6 din play-off și 5 din play-out. FC Bihor – Sepsi inaugurează o nouă rundă din eșalonul secund

Liga 2, live video etapa 6 de play-off și 5 de play-out. FANATIK vă ține la curent cu toate rezultatele, dar și clasamentul din eșalonul secund din România.
Mihai Dragomir
23.04.2026 | 15:09
ULTIMA ORĂ
Liga 2, Play-Off și Play-Out: etapele 6 și 5, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Liga 2 continuă cu etapele 6 din play-off și 5 din play-out. Play-off-ul a avut parte de o etapă intermediară în perioada 14-15 aprilie, astfel că este cu un pas în fața play-out-ului. Chiar și așa, ambele zone produc fotbal de calitate și rezultate imprevizibile. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu scorurile finale ale bătăliilor ce se dau pentru supraviețuire, dar și pentru promovare.

Liga 2, live video etapa 6 play-off. Continuă lupta pentru promovare

Lupta pentru promovare este una extrem de strânsă în play-off-ul Ligii 2. Corvinul și-a revenit după startul anevoios al acestei faze, reușind runda trecută o victorie cu 3-1 pe terenul Bihorului. Sepsi și FC Voluntari țin aproape, disputând locul 2, al doilea care garantează promovarea directă. Steaua pare că se menține și ea pe poziție, chiar dacă nu are drept de promovare. Rămâne de văzut cine va lua alte puncte importante și se va apropia de obiectiv după etapa cu numărul 6.

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul zonei play-off din Liga 2 înainte de etapa 6

Situația este foarte strânsă în partea superioară a eșalonului secund. Echipele care au dreptul de promovare au motive serioase să lupte în fiecare etapă, până la capăt. Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2 înainte de etapa a 6-a: 

  1. Corvinul – 62 de puncte
  2. Sepsi – 57 de puncte
  3. Voluntari – 52 de puncte
  4. Steaua – 45 de puncte
  5. Bihor – 42 de puncte
  6. Chindia – 39 de puncte

Programul și televizările meciurilor din a șasea rundă a play-off-ului Ligii secunde

A șasea rundă din play-off are meciurile programate pe durata a două zile: 23 și 25 aprilie, adică joi și sâmbătă. Iată programul din etapa 6 de play-off din Liga 2, sezon 2025-2026:

ADVERTISEMENT
Joi, 23 aprilie

  • Ora 17:15: FC Bihor – Sepsi 

Sâmbătă, 25 aprilie

  • Ora 11:00: Chindia – FC Voluntari
  • Ora 13:00: Steaua – Corvinul 

Cum arată cotele la pariuri pentru cele 3 partide

Pariorii pot da noi lovituri cu meciurile din etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau pe toate cele trei meciuri:

ADVERTISEMENT
  • FC Bihor – Sepsi: „2 solist” / cotă 2.32
  • Chindia – FC Voluntari: „X2” / cotă 1.36
  • Steaua – Corvinul: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.82

Liga 2, live video etapa 5 de play-out. Luptă încinsă pentru evitarea retrogradării

Aruncăm o privire și asupra zonei play-out. Echipele sunt împărțite aici în două grupe (A și B) de câte 8 formații. Miza cea mare este salvarea de la retrogradare. Niciun club nu își dorește să coboare în Liga 3, însă finalul sezonului ne va arăta destul de clar cine sunt echipele care nu vor mai juca în eșalonul secund de sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

Cum se prezintă clasamentele în cele două serii înainte de a cincea etapă

O analiză rapidă a ierarhiilor celor două serii ne arată clar faptul că primele clasate nu au nicio emoție. În schimb, ”lanternele” Câmpulung și Tunari par condamnate să joace în Liga 3 din sezonul următor. Iată cum arată clasamentele din cele două grupe înainte de o nouă rundă:

Programul etapei 5 de play-out din Liga 2

Toate meciurile din play-out sunt programate în aceeași zi, așa cum s-a întâmplat și în runda precedentă, sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 11:00. Iată cum arată programul etapei 5 din play-out Liga 2, sezon 2025-2026:

ADVERTISEMENT

Grupa A

  • Poli Iași – Câmpulung Muscel  – Ceahlăul Piatra Neamţ
  • Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Dinamo
  • CSM Slatina – AFC ASA Târgu Mureş 
  • Gloria Bistrița – Metalul Buzău

Grupa B

  • CS Afumaţi CSM – Olimpia Satu Mare
  • Dumbrăvița – CSM Reșița 
  • Concordia Chiajna – FC Bacău
  • CSC Şelimbăr – Tunari

Cote pariuri meciuri play-out etapa 5 din Liga 2

Pariorii pot da noi lovituri și cu meciurile din play-out-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau mai multe dintre meciurile programate în runda a 5-a:

  • Dumbrăvița – CSM Reșița: „2 solist” / cotă 2.10
  • Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Dinamo: „2 solist” / cotă 1.71
  • Gloria Bistrița – Metalul Buzău: „1 solist” / cotă 2.00
  • Concordia Chiajna – FC Bacău: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.88
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
