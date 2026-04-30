Liga 2, live video etapele 7 din play-off și 6 din play-out. Sepsi OSK și FC Voluntari, în război pentru locul 2

ADVERTISEMENT

Liga 2 are parte de etapele 7 din play-off și 6 din play-out la finalul acestei săptămâni. Rămâi pe pentru a fi la curent cu scorurile finale ale bătăliilor ce se dau pentru supraviețuire, dar și pentru promovare. Vezi toate rezultatele și care sunt echipele condamnate la retrogradarea în Liga 3.

Liga 2, live video etapa 7 play-off. Continuă lupta pentru promovare

Lupta pentru promovare este din ce în ce mai aprigă în play-off-ul din Liga 2 . Dacă hunedorenii sunt ca și promovați în Liga 1 după succesul cu CSA Steaua, scor 3-1, lupa pentru al doilea loc care duce direct în prima ligă este din ce în ce mai fierbinte. Cu patru etape rămase până la final, între Sepsi, ocupanta locului 2, și FC Voluntari, locul 3, e o diferență de doar două puncte. În schimb, la locurile de baraj se mai bat doar FC Bihor și Chindia Târgoviște, pentru că „militarii” nu au drept de promovare.

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul zonei play-off din Liga 2 înainte de etapa 6

Situația este foarte strânsă în partea superioară a eșalonului secund. Echipele care au dreptul de promovare au motive serioase să lupte în fiecare etapă, până la capăt. Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2 înainte de etapa a 7-a:

Corvinul – 65 de puncte Sepsi – 57 de puncte Voluntari – 55 de puncte Steaua – 45 de puncte Bihor – 45 de puncte Chindia – 39 de puncte

Programul și televizările meciurilor din a 7-a rundă a play-off-ului Ligii secunde

A șaptea rundă din play-off are meciurile programate pe durata a trei zile: 30 aprilie, 1 și 2 mai, adică joi, vineri și sâmbătă. Iată programul din etapa 7 de play-off din Liga 2, sezon 2025-2026:

ADVERTISEMENT

Joi, 30 aprilie

Ora 19:00: FC Voluntari – FC Bihor

Vineri, 1 mai

Ora 17:30: Chindia – CSA Steaua

Sâmbătă, 2 mai

Ora 12:30: Sepsi – Corvinul

ADVERTISEMENT

Liga 2, live video etapa 6 de play-out. Luptă strânsă la retrogradare

Aruncăm o privire și asupra zonei play-out. Echipele sunt împărțite aici în două grupe (A și B) de câte 8 formații. Miza cea mare este salvarea de la retrogradare. Niciun club nu își dorește să coboare în Liga 3, însă finalul sezonului ne va arăta destul de clar cine sunt echipele care nu vor mai juca în eșalonul secund de sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

Cum se prezintă clasamentele în cele două serii înainte de a șasea etapă

O analiză rapidă a ierarhiilor celor două serii ne arată clar faptul că primele clasate nu au nicio emoție. În schimb, Câmpulung e prima echipă care a retrogradat matematic, în Liga 3, în timp ce tunari pare și ea condamnată la retrogradare. Iată cum arată clasamentele din cele două grupe înainte de o nouă rundă:

Programul etapei a 6-a de play-out din Liga 2

Toate meciurile din play-out sunt programate în aceeași zi, așa cum s-a întâmplat și în rundele precedente, sâmbătă, 2 mai, de la ora 11:00. Iată cum arată programul etapei cu numărul 6 din play-out Liga 2, sezon 2025-2026:

ADVERTISEMENT

Grupa A

Poli Iași – Gloria Bistrița

ASA Tg. Mureș – Ceahlăul Piatra Neamţ

Metalul Buzău – CSM Slatina

Câmpulung – CS Dinamo

Grupa B

CS Afumaţi CSM – Concordia Chiajna

FC Bacău – Dumbrăvița

CSM Reșița – CSC Șelimbăr

CSM Olimpia Satu Mare – Tunari

