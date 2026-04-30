Sport

Liga 2, live video etapele 7 din play-off și 6 din play-out. Sepsi OSK și FC Voluntari, în război pentru locul 2

Liga 2, live video etapa 7 de play-off și 6 de play-out. FANATIK vă ține la curent cu toate rezultatele, dar și clasamentul din eșalonul secund din România.
Cristian Măciucă
30.04.2026 | 12:25
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Liga 2 are parte de etapele 7 din play-off și 6 din play-out la finalul acestei săptămâni. Rămâi pe FANATIK.RO pentru a fi la curent cu scorurile finale ale bătăliilor ce se dau pentru supraviețuire, dar și pentru promovare. Vezi toate rezultatele și care sunt echipele condamnate la retrogradarea în Liga 3.

Liga 2, live video etapa 7 play-off. Continuă lupta pentru promovare

Lupta pentru promovare este din ce în ce mai aprigă în play-off-ul din Liga 2, mai ales după rezultatele obținute în runda precedentă. Dacă hunedorenii sunt ca și promovați în Liga 1 după succesul cu CSA Steaua, scor 3-1, lupa pentru al doilea loc care duce direct în prima ligă este din ce în ce mai fierbinte. Cu patru etape rămase până la final, între Sepsi, ocupanta locului 2, și FC Voluntari, locul 3, e o diferență de doar două puncte. În schimb, la locurile de baraj se mai bat doar FC Bihor și Chindia Târgoviște, pentru că „militarii” nu au drept de promovare.

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul zonei play-off din Liga 2 înainte de etapa 6

Situația este foarte strânsă în partea superioară a eșalonului secund. Echipele care au dreptul de promovare au motive serioase să lupte în fiecare etapă, până la capăt. Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2 înainte de etapa a 7-a:

  1. Corvinul – 65 de puncte
  2. Sepsi – 57 de puncte
  3. Voluntari – 55 de puncte
  4. Steaua – 45 de puncte
  5. Bihor – 45 de puncte
  6. Chindia – 39 de puncte

Programul și televizările meciurilor din a 7-a  rundă a play-off-ului Ligii secunde

A șaptea rundă din play-off are meciurile programate pe durata a trei zile: 30 aprilie, 1 și 2 mai, adică joi, vineri și sâmbătă. Iată programul din etapa 7 de play-off din Liga 2, sezon 2025-2026:

ADVERTISEMENT
Joi, 30 aprilie

  • Ora 19:00: FC Voluntari – FC Bihor

Vineri, 1 mai

  • Ora 17:30: Chindia – CSA Steaua

Sâmbătă, 2 mai

  • Ora 12:30: Sepsi – Corvinul

Cum arată cotele la pariuri pentru cele trei partide

Pariorii pot da noi lovituri cu meciurile din etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau pe toate cele trei meciuri:

ADVERTISEMENT
  • FC Voluntari – FC Bihor: „1 solist” / cotă 1,59
  • Chindia – CSA Steaua „X2” / cotă 1,46
  • Sepsi – Corvinul: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1,99

Liga 2, live video etapa 6 de play-out. Luptă strânsă la retrogradare

Aruncăm o privire și asupra zonei play-out. Echipele sunt împărțite aici în două grupe (A și B) de câte 8 formații. Miza cea mare este salvarea de la retrogradare. Niciun club nu își dorește să coboare în Liga 3, însă finalul sezonului ne va arăta destul de clar cine sunt echipele care nu vor mai juca în eșalonul secund de sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

Cum se prezintă clasamentele în cele două serii înainte de a șasea etapă

O analiză rapidă a ierarhiilor celor două serii ne arată clar faptul că primele clasate nu au nicio emoție. În schimb, Câmpulung e prima echipă care a retrogradat matematic, în Liga 3, în timp ce tunari pare și ea condamnată la retrogradare. Iată cum arată clasamentele din cele două grupe înainte de o nouă rundă:

clasament play-out
Clasament play-out Liga 2. FOTO: Captură flashscore

Programul etapei a 6-a de play-out din Liga 2

Toate meciurile din play-out sunt programate în aceeași zi, așa cum s-a întâmplat și în rundele precedente, sâmbătă, 2 mai, de la ora 11:00. Iată cum arată programul etapei cu numărul 6 din play-out Liga 2, sezon 2025-2026:

ADVERTISEMENT

Grupa A

  • Poli Iași – Gloria Bistrița
  • ASA Tg. Mureș – Ceahlăul Piatra Neamţ
  • Metalul Buzău – CSM Slatina
  • Câmpulung – CS Dinamo

Grupa B

  • CS Afumaţi CSM – Concordia Chiajna
  • FC Bacău – Dumbrăvița
  • CSM Reșița – CSC Șelimbăr
  • CSM Olimpia Satu Mare – Tunari

Cote pariuri meciuri play-out etapa 6 din Liga 2

Pariorii pot da noi lovituri și cu meciurile din play-out-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau mai multe dintre meciurile programate în runda a 6-a:

  • Câmpulung – CS Dinamo: „sub 3,5 goluri” / cotă 1,75
  • Poli Iași – Gloria Bistrița: „Ambele marchează: Da” / cotă 1,79
  • ASA Tg. Mureș – Ceahlăul: „Ambele marchează: Nu” / cotă 1,63
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
